Леклер сокращает отставание, «Феррари» упускает дубль

Трасса «Ред Булл Ринг» является домашней для команды действующего чемпиона мира, нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. И конечно же, от него ждали в первую очередь победу. Более 300 тысяч зрителей на трибунах – это новый рекорд посещаемости Шпильберга. Оранжевое море на трибунах, оранжевый дым над трассой и ожидание победы пилота на машине под номером один. И ожидания болельщиков Макс оправдывал. Лучшее время в пятничной тренировке, поул для спринтерской гонки, победа в ней – все говорило о том, что после воскресной гонки голландские болельщики пойдут праздновать победу своего кумира. Но гонки – это гонки.

На старте Макс сохранил лидерство, постаравшись оторваться от дуэта «Феррари». Позади гонщик «Мерседес» отправил в гравий напарника Ферстаппена – Серхио Переса. Лидерство чемпиона мира продлилось 12 кругов, а потом к всеобщему недоумению (и ликованию болельщиков «Феррари») Леклер неожиданным маневром обогнал Ферстаппена. Чем, вероятно, и решил судьбу гонки в свою пользу.

Фото: formula1.com

В Pirelli привезли на этап самые мягкие составы – С3, С4 и С5. И шинный фактор сыграл свою роль. Ферстаппен практически сразу отправился на пит-стоп, надеясь отыграть потерянные позиции. Отчасти это получилось. Свежий Hard позволял быть очень быстрым.

В «Феррари» маневр соперников поняли, но своих пилотов в боксы звать не спешили. Оба гонщика сменят шины только на 27 и 28-м круге соответственно. Разница в свежести шин была значительной, и она была в пользу пилотов Скудерии.

Фото: fia.com

Аккурат на экваторе гонки, на 36 круге, Макс поехал в боксы во второй раз, намереваясь повторить маневр. В «Феррари» продержали своих пилотов на трассе ровно столько же – 23 круга и позвали в боксы. И пусть Ферстаппен лидировал к этому моменту, разница шин вновь сыграла в пользу «Феррари». Леклер легко справился с более медленной машиной «Ред Булл». Сайнс готовился повторить сделанное своим напарником, готовясь принести дубль, но его машина резко потеряла скорость, а вскоре и загорелась. Триумфатор прошлой гонки выбыл из борьбы.

А на машине Леклера начались проблемы с педалью газа. Болельщики в соцсетях отреагировали шутками в стиле, что для гонщиков «Феррари» нет сложнее соперника, чем сама «Феррари». А Сайнс после гонки просто сказал: «Ничего не предвещало проблем, как вдруг…». Добавлять что-то было излишне.

Фото: fia.com

Леклер все же до финиша дотянул и выиграл гонку – третью в сезоне и пятую в карьере. Ферстаппен минимализировал свои потери на этапе, оставив за собой лучший круг. А Хэмилтон вновь поднялся на подиум, принеся вместе с Расселлом, больше всего очков «Мерседесу».

После провальной квалификации оба пилота «Макларен» завоевали очки, как и оба пилота «Альпин». Второй раз в сезоне «Хаас» заработала очки двумя машинами, добившись лучшего результата в 2022-м и опередив «Альфа Таури» в Кубке конструкторов.

До летних каникул «Формулы-1» остается три недели и два этапа – во Франции и Венгрии. Ферстаппен лидирует, завоевав 208 очков, следом расположились Леклер (170), Переса (151), Сайнс (133). В Кубке конструктов у «Ред Булл» 359 очков, у «Феррари» 303, у «Мерседес» - 237.