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Судьи против пилотов: как превратить этап «Формулы-1» в плохую шутку

Если бы судьи брали на себя обязательство по количеству выписанных штрафов выполнить пятилетку за три года, то Гран-при Австрии можно смело было бы отнести к разряду прошедших под девизом «выполним и перевыполним».
Судьи против пилотов: как превратить этап «Формулы-1» в плохую шутку
13 июля 2022 09:42
автор: Александр Евграфов

Немного статистики о штрафе за одно конкретное нарушение – превышение границ трассы: 16 аннулированных кругов во время квалификации, 25 – во время спринтерской гонки, 43 – в основной гонке. Итого – 84 круга аннулированных круга у разных пилотов за время всего этапа. При том, что дистанция гонки – 71 круг.

Первым пострадавшим от судейского бан-принтера можно назвать Серхио Переса. Мексиканец вышел в финал квалификации и даже показал там время, как у него списали время лучшего круга, причем того, который был во втором сегменте и который позволил ему выйти в финал. В итоге в спринтерской гонке Перес стартовал 13-м. Но спринт дал пилоту «Ред Булл» возможность отыграться.

А вот Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Гуаньюй Чжоу получили по пять штрафных секунд за три таких нарушения во время воскресной гонки, и это повлияло на итоговый расклад. Справедливо ли?

На первый взгляд, все предельно ясно: есть трасса, есть ее граница, за их нарушение полагается штраф. В такой логике действовали судьи, отмечая нарушения статьи 33.3 Регламента. В Международной автомобильной федерации проблем с этим не увидели. Однако все действительно не так просто. А именно вопрос, является ли поребрик частью гоночного полотна или нет. Когда Майкл Маси был гоночным директором FIA на проблему нарушения границ трассы смотрели не так строго. Просто отмечались повороты, где контроль за этим будет более тщательным.

А что в прошлом сезоне? На гонке в Сильверстоуне пилоты также нередко выезжали на поребрики, заходили более широко в повороты, но никто не выписывал 84 штрафа за весь этап. И второй момент – получил ли гонщик преимущество, нарушив границы трассы. Судьи подходили к этому вопросу дифференцировано. Что, впрочем, также рождало немало вопросов. Может, поэтому два новых гоночных директора – Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ – решили подойти не сколько по духу правил, сколько по их букве. И количество штрафов возросло.

Понятно возмущение пилотов. Попробуйте не допустить даже минимального выезда в гоночной борьбе, на скорости в 250-300 км/ч, когда шины уже изношены. Об этом сказал Макс Ферстаппен, назвавший решения судей во время гоночного этапа «плохой шуткой». Действующий чемпион мира посоветовал насыпать гравия и поставить стену там, где судьи считают, что пилоты получают преимущество, заходя слишком широко.

Не согласен со штрафами был и гонщик Ландо Норрис, который как минимум трижды по ходу гонки блокировал колеса, перетормаживал, терял время, но все же нарушал пресловутую границу. И получал предупреждения.

Спор о границах только поднял градус недовольства пилотов решениями судей, который идет еще с прошлого года. Гонщики выступают за последовательность и за эффективность. Понимания и компромисса пока достигнуть не удается. Дело дошло до того, что Феттелю надоели разговоры, и он покинул брифинг пилотов в Австрии до его окончания. За это немец получил отложенный штраф в 25 тысяч евро.

За полторы недели до начала этапа во Франции у FIA есть время подумать и предложить какое-то решение, чтобы не превратить и французский этап в бенефис штрафов. Тем более, что в Ле-Кастелле проблема нарушения границ трассы будет еще более актуальна в связи с конфигурацией трассы.

Возможно своим опытом мог бы поделиться бывший гоночный директор Майкл Маси, который сменил на этом посту скоропостижно скончавшегося в 2019 году Чарли Уайтинга. Но Маси после всех скандалов, расследований и перестановок окончательно ушел из FIA и вернулся в Австралию.

источник: «Советский спорт»
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