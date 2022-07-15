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Гадание на контрактной гуще: кого мы увидим в пелотоне 2023 года

Чем ближе летний перерыв, тем больше тема технических обновлений машин «Формулы-1», стратегий и шинных вопросов уступает место теме возможных переходов пилотов в ту или иную команду. Порой это превращается в гадание или складывание пасьянса.
Гадание на контрактной гуще: кого мы увидим в пелотоне 2023 года
15 июля 2022 12:41
автор: Александр Евграфов
автор фото: Fia.com

Взглянем и мы перестановки, которые возможны в пелотоне 2023 года. В чемпионском «Ред Булле» все предельно ясно. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен имеет контракт до 2028 года, а его напарник Серхио Перес в мае продлил контракт до конца 2024 года. Ожидать от Ферстаппена «казуса Росберга», который внезапно ушел из «Формулы-1» после завоевания чемпионского титула, пока не приходится.

В «Мерседесе» все несколько сложнее. Льюис Хэмилтон подписал контракт до конца 2023 года, но если вспомнить все обстоятельства подписания, долгое молчание семикратного чемпиона мира, то становится очевидным, что все не так однозначно. А неудачи этого сезона оптимизма Хэмилтону не добавляют. Впрочем, желание все же стать единственным восьмикратным чемпионом может возобладать в британце и тот останется еще на год. Что касается Джорджа Рассела, то его стабильное выступление (он еще и опережает Хэмилтона в общем зачете) практически гарантирует ему место в составе команды из Брэкли на следующий сезон.

В «Феррари» тоже стабильность. У Шарля Леклера контракт до конца 2024 года, как и у Сайнса.

А вот в середине пелотона пространство для различных вариантов формирования команды становится куда больше. И в первую очередь интерес привлекает «Макларен». У Ландо Норриса контракт до конца 2025 года. У его напарника Даниэля Риккардо есть в запасе еще следующий сезон, но результаты, которые оставляют желать лучшего, дали повод слухам сватать на его место новичков. Например, Колтона Херту или резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри. А уж заверение самого австралийца о том, что уходить он не намерен, только добавили пищи для размышлений. Потому что в «Формуле-1» часто действует правило: чем больше ты опровергаешь что-либо, тем больше шансов, что именно это и произойдет.

Основной вопрос для команды «Альпин» – это контракт Фернандо Алонсо. Он заканчивается в конце этого года. Сам двукратный чемпион мира не против продолжить выступать в «Формуле-1», но вот где? По слухам, к нему проявляют интерес в «Астон Мартин» и даже рассматривают вариант обмена «Алонсо-Феттель». А вот вариант, что Алонсо заменит Пиастри, выглядит совсем фантастическим. Как и то, что из команды уйдет Эстебан Окон. У него контракт до конца 2024 года.

В «Астон Мартин» главным кандидатом на уход является Себастьян Феттель. Его контракт тоже истекает в конце этого года. Сам Феттель все больше посвящает времени борьбе за экологию, а результаты четырехкратного чемпиона пока разочаровывают. Хотя ждать возможности бороться за подиум от зеленой машины пока не приходится. Так что вот здесь вакансия вполне может образоваться. У Лэнса Стролла многолетний контракт с командой, которой владеет его отец. Семейное дело…

«Альфа Ромео» подписала многолетний контракт с Валттери Боттасом и финн может быть спокоен за свое место. У дебютанта «Формулы-1» Гуаньюй Чжоу контракт до конца этого сезона, и будущее китайского пилота пока не ясно. На его место активно прочат Мика Шумахера, которому ищут команду посильнее «Хаас».

источник: «Советский спорт»
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