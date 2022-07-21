«Феррари» и Франция: двадцать лет спустя

Михаэль Шумахер выиграл гонку в Маньи-Кур, а с 2018 года Гран-при Франции проводится на трассе Поль Рикар. В этом году «Формула-1» последний раз приедет в Ле-Кастелле. В новой концепции чемпионат может лишиться таких трасс как Монако, Монца и Спа, что уж говорить о французском автодроме. Ничего личного, только бизнес.

Эту трассу часто называют скучной (далеко не без оснований), а от картинки во время трансляции рябит в глазах, потому что разноцветные полосы вне гоночного полотна мешают восприятию. Но это не плод работы дизайнера, а необходимые технические инструменты. Зона с синими полосками менее абразивная, чем с красными. На самом автодроме можно собрать более 200 различных конфигураций трассы, в том числе и с искусственным поливом, имитирующим дождь разной интенсивности. Поэтому Поль Рикар стал настоящим испытательным полигоном.

Отсутствие гравийных ловушек и широкая зона безопасности позволяет пилотам больше рисковать, а значит, что в гонке можно ожидать более оживленной борьбы. Но эта же причина может стать проблемой для судей, если те пойдут по «австрийскому пути». Две недели назад судьи раздавали штрафы за нарушение пределов трассы с завидной скоростью копировальной машины. Во Франции из-за особенностей трассы нарушать эти самые пределы гораздо легче.

Экватор сезона позади. Макса Ферстаппена и Шарля Леклера разделяют 38 очков, а «Ред Булл» опережает «Феррари» на 56. Такой расклад вполне устраивает действующего чемпиона мира и прошлогоднего победителя гонки в Ле-Кастелле. В Австрии Леклеру удалось сократить отставание, но в «Ред Булл» могут позволить себе не рисковать. Счет по победам 7:4 в пользу «быков».

В «Феррари» понимают, что если они в этом году еще хотят бороться за чемпионство, то завершить первую часть сезона надо на мажорной ноте. А для этого надо решить проблемы с надежностью. Да и с пилотом номером один на текущий сезон пора определяться. Иначе в междоусобной борьбе есть шанс не только не догнать лидера, но и упустить второе место.

Пока в чемпионате побеждали лишь пилоты двух команд. И третья совсем не против открыть свой победный счет. «Мерседес» активно догоняет, а трасса Поль Рикар как раз более подходит для машин команды.

Свой сюрприз подготовила для гонщиков и погода. В Европе сейчас достаточно жарко, температура выше средних показателей, и нагрузка на двигатели будет выше. Проблема с перегревом выйдет на первый план, а цена схода растет с каждым следующим этапом.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ (время московское)

22 июля. 15:00. Первая практика

22 июля. 18:00. Вторая практика

23 июля. 14:00. Третья практика

23 июля. 17:00 Квалификация

24 июля. 16:00 Гонка