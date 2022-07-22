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Пилоты «Феррари» – лучшие в пятничных свободных заездах на Гран-при Франции

Свободные заезды 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Франции стали своеобразными тестами обновлений. В Поль Рикар почти все команды привезли новинки для машин. Исключение составил лишь «Хаас».
Пилоты «Феррари» – лучшие в пятничных свободных заездах на Гран-при Франции
22 июля 2022 21:06
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

СЕКУНДА ОТСТАВАНИЙ И НАДЕЖДА НА ПРОБЛЕМЫ У СОПЕРНИКОВ

Во время свободных заездов особое внимание уделялось «Мерседесу». Команда привезла новый носовой обтекатель, изменила профиль днища перед задними колесами и воздуховоды передних тормозов. Насколько они были эффективны, сказать сложно. Однако можно судить по результатам. Джордж Расселл в первой практике показал четвертый результат с отставанием +0,951 секунды от лучшего времени сессии, поставленного гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. Ник де Вриз, который заменял в сессии Льюиса Хэмилтона, показал девятое время.

Сам же семикратный чемпион мира, проводящий свой 300-й Гран-при в карьере, во второй сессии показал пятое время. Отставание Хэмилтона от лучшего времени составило - +0,990. Почти та же секунда. Судить о скорости машины по времени в свободных заездах сложно. Но точно можно сказать – «Мерседесу» не хватает скорости, чтобы навязать борьбу «Феррари» за второе место. Остается уповать на проблемы у соперников.

ШТРАФОВ ДА ПОБОЛЬШЕ

А они возможны. Перед началом второй сессии стало известно, что гонщик «Феррари» Карлос Сайнс потеряет десять мест на старте из-за установки на машину третьего (при двух разрешенных регламентом) блока управляющей электроники. Резонно предположить, что в «Феррари» этим не ограничатся и постараются создать запас на будущее, поменяв и другие элементы. Соответственно, собрав как можно больше штрафов на одном этапе, что откинет испанца в конец стартовой решетки.

В противостоянии «Феррари» и «Ред Булла» пятничные заезды остались за итальянской командой. Шарль Леклер в первой, Карлос Сайнс во второй сессии свободных заездов показали лучшие времена. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал второе и третье время, его напарник Серхио Перес – шестое и десятое время соответственно.

ПРОСТОЙ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ?

Об особенностях трассы Поль Рикар в своем Telegram-канале рассказал бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин. В 2019 году россиянин был первым, кто на этой трассе протестировал 18-дюймовые шины для «Формулы-1».

«Поль Рикар многие не любят из-за простоты и большого количества заасфальтрированных зон вылета, благодаря которым, даже совершив ошибку, пилот может безболезненно выехать, практически ничего на этом не потеряв. Такой формат трассы съедает ощущение ответственности у пилотов за ошибки. Но если посмотреть с другой стороны, то трасса достаточно требовательна к пилотажу, работе с машиной и резиной. Трасса на самом деле очень технична, особенно с точки зрения длинных комбинированных торможений в поворот, что довольно трудно для пилота из-за распределения тормозного усилия, трудно для инженеров, поскольку им нужно собрать воедино и аэродинамический баланс машины, и механический баланс, и распределение тормозного баланса, а некоторых поворотах нужно ещё добавить разные настройки engine braking. И все это нужно связать воедино! Несмотря на большие зоны безопасности, трасса все же сложна, трудна и весьма интересна с точки зрения пилотажа, извлечения абсолютного максимума из машины», - написал Сироткин.

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