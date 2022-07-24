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Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы

Гран-при Франции стал для семикратного чемпиона мира 300-й гонкой в карьере. Кроме Хэмилтона лишь пять гонщиков могут похвастаться тем, что разменяли четвертую сотню гонок. Но никто из них не одерживал в «Формуле-1» более сотни побед. Мы решили вспомнить десять, на наш взгляд, ярких гонок сэра Льюиса.
Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы
24 июля 2022 12:22
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

Австралия-2007

О том, что в «Формуле-1» появилась новая звезда, стало ясно в первой гонке сезона. Британец стартовал четвертым, а финишировал третьим. Добиться подиума в своей дебютной гонке – отличный результат для новичка.

Канада-2007

Первая победа не заставила себя долго ждать. На трассе имени Жиля Вильнева Хэмилтон завоевал первый поул и первую победу в карьере. Более того, после этого этапа возглавил чемпионат, опережая своего напарника, двукратного и действующего на тот момент чемпиона мира, Фернандо Алонсо.

Шанхай-2007

На предпоследнюю гонку сезона Хэмилтон приехал лидером. Он опережал своего напарника Алонсо на 12 очков и на 17 очков пилота «Феррари» Кими Райкконена. На 30-м круге гонки Льюис поехал в боксы, ошибся на въезде и вылетел в гравийную ловушку, в которой машина и застряла. Победу одержал Райкконен. А в последней гонке сезона пилот «Феррари» победил, к изумлению многих выиграв и чемпионат.

Бразилия-2008

Судьба вернула британцу долг. В этой гонке Льюис не победил, но выиграл свой первый титул чемпиона мира, обогнав на последнем круге Тимо Глока. Это позволило набрать большее количество очков, чем у Фелипе Массы, который был почти чемпионом, но таковым так и не стал.

Бразилия-2012

Попрощаться с «Макларен» на мажорной ноте не удалось. И хоть Хэмилтон выиграл поул, добраться до клетчатого флага не удалось – столкновение на 54-м круге с Нико Хюлкенбергом прервало гонку британца.

Венгрия-2013

Переход в «Мерседес» многими воспринимался как ошибка, ведь похвастаться команде из Брэкли в этот момент было почти нечем. Но даже с машиной, которая испытывала множество проблем, Хэмилтону удалось победить. Единственный раз в том сезоне. Льюис – единственный из пилотов «Формулы-1», побеждавший во всех сезонах, в которых принимал участие. Исключение пока составляет сезон 2022 года, но у британца есть еще десять гонок, чтобы исправить ситуацию.

Великобритания-2020

Гоночные боги, словно желая реабилитироваться за скомканный из-за пандемии сезон, подарили яркую гонку в Сильверстоуне. На последних кругах на нескольких машинах начали расслаиваться шины. Кто-то решил поехать в боксы, а Льюис остался на трассе. На последнем круге колесо на его машине не выдержало, но британец финишировал на трех колесах.

Турция-2020

Вернувшийся в календарь спустя девять лет Гран-при Турции был ярким и запоминающимся. В первую очередь тем, что в гонке стартовав с шестого места, победил Хэмилтон. И эта победа сделала его семикратным чемпионом мира, сравняв по количеству титулов с Михаэлем Шумахером.

Россия-2021

Победа на трассе в Сочи стала для Льюиса сотой в карьере. На финише он опередил своего ближайшего преследователя Макса Ферстаппена на 53 секунды. А «Мерседес» сохранил за собой звание монополиста побед на российском автодроме.

Абу-Даби-2021

К гонке в Абу-Даби два претендента на титул подошли с равным количеством очков. Драматическая развязка чемпионата мира 2021 года еще долго будет обсуждаться болельщиками. Как и противоречивое решение гоночного директора Майкла Маси, которое и определило судьбу титула. Превзойти достижение Шумахера по количеству титулов Льюису пока не дано. Но карьера британца продолжается, так что все возможно.

источник: «Советский спорт»
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Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы
Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы
Гран-при Франции стал для семикратного чемпиона мира 300-й гонкой в карьере. Кроме Хэмилтона лишь пять гонщиков могут похвастаться тем, что разменяли четвертую сотню гонок. Но никто из них не одерживал в «Формуле-1» более сотни побед. Мы решили вспомнить десять, на наш взгляд, ярких гонок сэра Льюиса.
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