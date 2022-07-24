Ферстаппен одержал победу на последнем Гран-при Франции

Старт гонки прошел без сюрпризов и аварий. Леклер сохранил лидерство, Ферстаппен постарался не отстать, навязав борьбу. Лидирующая пара за первые три круга оторвалась на четыре секунды от едущего третьим Хэмилтона. Позади пилот «Феррари» Карлос Сайнс, стартовавший с последнего ряда из-за смены компонентов мотора, прорывался сквозь пелотон.

На 16-м круге «Ред Булл» решил позвать Ферстаппена в боксы, надеясь, что на свежих шинах нидерландский пилот поедет быстрее. Но стратегических игр не понадобилось. На 18-м круге Леклер, лидировавший в гонке, потерял управление машиной и вылетел с трассы, разбив машину. По радио он сказал, что не смог сбросить газ. Подобная проблема уже возникала у «Феррари» в Австрии. Но затем, комментируя инцидент в боксах, монегаск взял вину на себя.

- Это моя ошибка. Я говорил, что сейчас выступаю на высшем уровне, но если я буду продолжать совершать такие ошибки, то все это бессмысленно. Я теряю слишком много очков. Семь - в Имоле, 25 очков - здесь. Если в конце сезона мы проиграем чемпионат с разницей в 32 очка, то я буду знать, откуда взялась эта разница. Необходимо это прекратить, - сказал Леклер в эфире Sky Sport.

На трассе появилась машина безопасности, гонщики отправились в боксы и здесь «Феррари» ошиблись вновь. Небезопасный выпуск Сайнса стоил испанцу пятисекундного штрафа.

После того как из гонки выбыл основной конкурент, задача Ферстаппена упростилась. По его словам, все свелось к тому, чтобы следить за состоянием шин, износ которых становился сильнее ближе к финишу.

- Из-за того, что пит-лейн здесь длинный, провести второй пит-стоп было невозможно, нужно было оставаться на трассе. Износ шин становился сильнее, и моя задача была сберечь их до финиша, - сказал после финиша Ферстаппен.

Украшением финальной части гонки стала дуэль пилотов «Мерседес» и «Ред Булл» Джорджа Расселла и Серхио Переса. После схода Гуаньюя Чжоу дирекция включила режим виртуальной машины безопасности. А на рестарте за три круга до финиша Расселл обогнал Переса.

Проводивший 300-й Гран-при в своей карьере Льюис Хэмилтон сделал себе отличный подарок в виде второго места, а Расселл, став третьим еще больше поднял настроение Тото Вольфу, впервые увидевшего обоих пилотов своей команды на подиуме в этом сезоне. Перес финишировал четвертым, Перес – пятым.

Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне и 27-ю в карьере. Макс стал последним победителем Гран-при Франции, по крайней мере в ближайшем будущем. Контракт на проведение гонок во Франции не продлен.

Отрыв действующего чемпиона мира от Леклера теперь составляет 63 очка. Это означает, что Макс приедет лидером сезона не только в Бельгию, где пройдет первый этап после летнего перерыва, но и на свой домашний Гран-при Нидерландов.

Топ-5 в в чемпионате пилотов:

1. М. Ферстаппен – 233 очка

2. Ш. Леклер – 170

3. С. Перес – 163

4. К. Сайнс – 144

5. Д. Расселл – 143.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (396). В топ-5 также идут «Феррари» (314), «Мерседес» (270), «Альпин» (93) и «Макларен» (89).