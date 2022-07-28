Венгерская остановка перед летними каникулами

Когда главный вопрос первенства о том, кто станет чемпионом, перестает быть актуальным, то болельщики начинают переключаться на что-то еще, чтобы сохранить интерес к гонкам. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует с отрывом в 63 очка, «Ред Булл» опережает «Феррари» на 84 очка – все это говорит о том, что исход борьбы за чемпионство практически предопределен. Но попробуем задать вопросы, чтобы сохранить интерес к оставшимся гонкам.

ВЫИГРАЕТ ЛИ «МЕРСЕДЕС»?

Пока в чемпионате побеждали гонщики только двух команд – «Ред Булл» и «Феррари». Льюис Хэмилтон, который в Венгрии начнет четвертую сотню Гран-при, является единственным пилотом «Формулы-1», который побеждал во всех сезонах в своей карьере. В 2022 году сделать это пока не удалось, но «Мерседес» демонстрирует стабильность и все ближе к победе. Получится у Расселла добыть первую победу в карьере или Льюису сохранить свою рекордную серию – в любом случае после трудного начала сезона Тото Вольф будет довольным. Победа станет хорошим аргументом в споре с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов – здесь отставание от Скудерии составляет 44 очка. А впереди еще десять гонок.

ХЭМИЛТОН ИЛИ РАССЕЛЛ?

Семикратный чемпион мира или дерзкий новичок, который уже доказал, что не зря занял место в машине чемпионской команды? Противостояние двух пилотов «Мерседес» тоже интересно. Пока чаша весов склоняется в пользу Расселла – 143 против 127. Но Льюис намерен защитить свое реноме первого номера в команде. И появившаяся информация о том, что Хэмилтон перестал делиться данными с Расселлом (пусть и на уровне слухов), говорит, что не все гладко в коллективе Тото Вольфа.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ?

Большая тройка далеко оторвалась от остальных команд чемпионата. И если там расклад ясен, то кто станет лучшим среди остальных – вопрос открытый. А соперничество здесь не менее интересно, чем в лидирующей части пелотона. Благодаря отличному выступлению Алонсо и Окона «Альпин» опередил «Макларен», набрав 93 очка против 89.

В соперничество «трех А»: «Альфа Ромео», «Альфа Таури», «Астон Мартин» неожиданно для многих вмешался «Хаас». У «Альфа Ромео» 51 очко. У «Хаас» - 34, из которых 19 набраны в последних трех гонках. В то время как «Альфа Ромео» очков не набирало. Как и «Альфа Таури», у которой 27 очков. У команды Лоуренса Стролла всего 19. Плюс объявивший о своей отставке Себастьян Феттель.

А ВДРУГ?

И все же – а вдруг интрига возродится. В Венгрии Макс Ферстаппен и Серхио Перес используют вторую силовую установку из трех разрешенных на сезон. Ясно, что на десять оставшихся гонок, третьей не хватит. А значит оба пилота отбудут штраф в виде старта с конца пелотона. Очевидно, что в «Ред Булл» пойдут по пути, избранном и «Феррари», а именно дважды поменяют моторы на этапе, который пройдет на трассе, где легко обгонять. Это позволит минимализировать последствия штрафа. Скорее всего, это будут этапы в Бельгии или Италии. Венгерская трасса также больше подходит для «Феррари». А вдруг в Скудерии смогут переломить ход борьбы и вернуть интригу в чемпионат?