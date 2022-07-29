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Феттель – последний чемпион догибридной эры

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры после окончания сезона. Его называли наследником и преемником Михаэля Шумахера, но подобраться к его рекордам немцу не удалось.
Феттель – последний чемпион догибридной эры
29 июля 2022 08:30
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ТОРО РОССО: ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ПОБЕДА

В своей дебютной гонке в карьере в США в 2007 году на машине «Заубер» Феттель сразу приехал в очках. А уже следующую гонку он проводил за рулем «Торо Россо». Затем была целая серия неудач и яркая гонка в Китае, когда стартовав с 17-го места, немец финишировал четвертым. Первую победу в карьере пришлось отложить на 2008 год. Сенсационный поул и победа в Италии – единственные в истории «Торо Россо». Такой талант в системе «Ред Булл» не могли не заметить, и Феттель начал сезон 2009 года в главной команде концерна. Правда, навязать борьбу чудо-коллективу Росса Брауна в тот год не удалось, но заявить о себе получилось.

РЕД БУЛЛ: ЧЕТЫРЕ ГОДА – ЧЕТЫРЕ ТИТУЛА

А дальше было четыре года безоговорочного доминирования «Ред Булл» и Феттеля. Четыре титула подряд – всем казалось, что еще немного и рекорды Михаэля Шумахера могут быть побиты другим немцем. Многие говорили, что это не заслуга Феттеля, а Эдриана Ньюи, который построил великолепную машину. Хотя и в адрес Шумахера говорили то же.

И даже в отношениях с напарником Феттель (как и Шумахер с Баррикелло) напоминал, что он номер один в команде. Достаточно вспомнить скандальное столкновение Феттеля и Уэббера в Турции в 2010 году, когда лидировавшие в гонке напарники по «Ред Булл» не поделили трассу и столкнулись, а «Ред Булл» потерял победный дубль. Или пресловутый «мульти-21» в Малайзии в 2013 году, когда команда приказала лидировавшему Марку Уэбберу перевести мотор в щадящий режим, а Феттель, проигнорировав приказ из боксов, воспользовался этим, обогнал австралийца и победил.

Но затем наступила гибридная эра с новыми героями и новыми чемпионами. «Ред Булл» не мог ничего противопоставить «Мерседес». Это очень расстраивало Феттеля, и сезон 2015 года он начал в новой команде – «Феррари».

ФЕРРАРИ: КРАЙ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Скудерия была многообещающим вариантом. Уже во второй гонке в алой машине Феттель победил. Сочетание немецкого и итальянского гимнов заставило многих вспомнить эру доминирования Шумахера и «Феррари». Но что-то пошло не так. В 2015 году Феттель занял третье место в чемпионате, но проиграл чемпиону 103 очка. В 2016 году четвертое место и проигрыш Росбергу – 173 очка. В 2017 году «Феррари» удалось навязать борьбу «Мерседес», но два схода в Сингапуре и Японии перечеркнули надежды Феттеля стать пятикратным.

А гонку в Германии 2018 года многие называют роковой в карьере Феттеля. Ошибка в пилотировании на мокрой трассе, сход и победа главного оппонента подорвали победную поступь немца. Стать новым Красным бароном Феттелю было не суждено. В 2019 году он проиграл своему напарнику, Шарлю Леклеру. В 2020 году все получилось еще хуже – 13-е место в чемпионате, ни одной победы, только 33 очка (у Леклера было 98). Терпение немца лопнуло, он покинул «Феррари».

АСТОН МАРТИН: ЗАКАТ В ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ

Переход в «Астон Мартин» многие расценивали как шанс для Феттеля. Команду возглавил Лоуренс Стролл, деньги у коллектива были, заводская база тоже, а копирование машины непобедимого «Мерседеса» обещало высокие места. Но…

Машина 2021 года у «Мерседес» вышла не совсем удачной. А копия в исполнении «Астон Мартин» получилась еще хуже. В «Мерседес» удалось справиться с проблемами (и завоевать Кубок конструкторов), то «Астон Мартин» блеснул только раз – в Баку, где Феттель в последний раз поднялся на подиум, заняв второе место. В нынешнем сезоне команде с зеленой машиной удалось набрать лишь 19 очков.

НЕ ТОРМОЗИ СЛИШКОМ РАНО, СЕБ

В карьере Себастьяна есть одна гонка, которая особо памятна российским болельщикам – Гран-при России 2016 года. И авария на старте гонки, когда Даниил Квят врезался во внезапно затормозившего Феттеля. После нее Квята перевели из «Ред Булл» в «Торо Россо», нанеся серьезный ущерб карьере российского пилота.

В своем Twitter-аккаунте Квят отреагировал на заявление немца об окончании карьеры. «Поздравляю Себастьяна с блестящей карьерой, его вкладом в автоспорт. Удачи на новых жизненных поворотах, и не тормози слишком рано». Иллюстрацией к последней фразе был снимок с видеокамеры машины Квята в момент той самой аварии в Сочи.

источник: «Советский спорт»
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