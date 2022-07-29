Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Венгерская жара сработала на «Феррари»

Пилоты «Феррари» показали лучшее время в первых двух пятничных заездах 13-го этапа чемпионата «Формулы-1». В первой сессии протокол возглавил Карлос Сайнс, во второй – его напарник, Шарль Леклер.
Венгерская жара сработала на «Феррари»
29 июля 2022 20:47
автор: Александр Евграфов

Еще до начала этапа в «Ред Булл» оговаривались, что трасса в Венгрии больше подходит для «Феррари». Трассу «Хунгароринг» называют «Монако без стен». И действительно, по средней скорости венгерская трасса только Монако и превосходит. Здесь сложно обгонять, сложно найти верные настройки, нужна максимальная прижимная сила, а мощность двигателя не так уж и важна.

«ХААС» ОБНОВИЛСЯ, НО НЕ ПОЕХАЛ

В Венгрию обновления привез «Хаас». Причем эти обновления настолько напоминали решения «Феррари», что вновь пошли разговоры о копировании конструкторских предложений. И настолько громкие, что руководитель команды ответил: «Феррари – самая быстрая машина в пелотоне, кого же нам копировать, если не лучших». Обновления дали Кевину Магнуссену, мотивируя это тем, что запчастей на всех не хватило. А учитывая, что в этом сезоне Мик Шумахер уже дважды разложил свою машину до основания, то выбор команды очевиден. Впрочем, обновления не заработали. Магнуссен выше Шумахера в обеих сессиях, но 16-е и 17-е места сложно отнести к успеху.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ «МЕРСЕДЕСА» ТОЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ

В первой сессии пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли пятое и седьмое места, а во второй уже 8-е и 11-е соответственно. Выросло и отставание от лучшего времени сессии. В команде объяснили это повреждением машины и ошибкой в настройках. Эксперимент по поиску новой, лучшей конфигурации и настроек не удался. В штабе Тото Вольфа есть над чем подумать перед квалификацией.

«АЛЬПИН» ПРОТИВ «МАКЛАРЕН»: СОПЕРНИЧЕСТВО ОБОСТРЯЕТСЯ

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в пятницу отмечал день рождения - 41 год. Испанец сделал себе подарок в виде попадания в топ-10 в обеих сессиях. Стабильность выступлений сейчас очень нужна «Альпин», которая ведет соперничество за четвертое место в Кубке конструкторов с «Макларен». Тем более, что Ландо Норрис показал четвертое, а во второй сессии – второе время. И Риккардо был в первой сессии пятым, а во второй – восьмым. Соперничество здесь обещает быть острым и интригующим.

Фактор непредсказуемости в это соперничество обещает внести погода – прогноз предполагает, что во время квалификации пойдет дождь, а в воскресенье будет куда прохладнее, чем в пятницу. Информация, собранная по работе шин в жаркую погоду, может оказаться бесполезной. А это значит, что всем придется начинать с чистого листа.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Венгерская жара сработала на «Феррари»
Венгерская жара сработала на «Феррари»
Пилоты «Феррари» показали лучшее время в первых двух пятничных заездах 13-го этапа чемпионата «Формулы-1». В первой сессии протокол возглавил Карлос Сайнс, во второй – его напарник, Шарль Леклер.
29.07.2022 20:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Феттель – последний чемпион догибридной эры
Феттель – последний чемпион догибридной эры
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры после окончания сезона. Его называли наследником и преемником Михаэля Шумахера, но подобраться к его рекордам немцу не удалось.
29.07.2022 08:30
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Венгерская остановка перед летними каникулами
Венгерская остановка перед летними каникулами
После гонки в Венгрии «Формула-1» уходит на четырехнедельные каникулы, а болельщики ищут соперничество, за которым бы было интересно следить во второй половине чемпионата.
28.07.2022 22:40
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен одержал победу на последнем Гран-при Франции
Ферстаппен одержал победу на последнем Гран-при Франции
Франция попрощалась со своим Гран-при, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен упрочил лидерство, победив в гонке при сходе своего основного преследователя Шарля Леклера, а пилоты «Мерседес» впервые в сезоне вдвоем поднялись на подиум.
24.07.2022 20:06
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы
Три сотни Льюиса Хэмилтона. Вспоминаем самые яркие победы
Гран-при Франции стал для семикратного чемпиона мира 300-й гонкой в карьере. Кроме Хэмилтона лишь пять гонщиков могут похвастаться тем, что разменяли четвертую сотню гонок. Но никто из них не одерживал в «Формуле-1» более сотни побед. Мы решили вспомнить десять, на наш взгляд, ярких гонок сэра Льюиса.
24.07.2022 12:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Командная тактика принесла Леклеру поул во Франции
Командная тактика принесла Леклеру поул во Франции
Командная тактика в организации слип-стрима помогла гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру завоевать поул на Гран-при Франции.
23.07.2022 18:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилоты «Феррари» – лучшие в пятничных свободных заездах на Гран-при Франции
Пилоты «Феррари» – лучшие в пятничных свободных заездах на Гран-при Франции
Свободные заезды 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Франции стали своеобразными тестами обновлений. В Поль Рикар почти все команды привезли новинки для машин. Исключение составил лишь «Хаас».
22.07.2022 21:06
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Феррари» и Франция: двадцать лет спустя
«Феррари» и Франция: двадцать лет спустя
Гран-при Франции открывает вторую половину чемпионата «Формулы-1». В третьей декаде июля 2002 года Михаэль Шумахер, выиграв гонку во Франции, досрочно стал чемпионом мира и сравнялся по количеству титулов с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Но то была другая Франция. Спустя двадцать лет его преемники в машине «Феррари», попытаются во второй половине сезона переломить ход борьбы, сократить отставание в чемпионате от соперников из «Ред Булл».
21.07.2022 18:53
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гадание на контрактной гуще: кого мы увидим в пелотоне 2023 года
Гадание на контрактной гуще: кого мы увидим в пелотоне 2023 года
Чем ближе летний перерыв, тем больше тема технических обновлений машин «Формулы-1», стратегий и шинных вопросов уступает место теме возможных переходов пилотов в ту или иную команду. Порой это превращается в гадание или складывание пасьянса.
15.07.2022 12:41
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Судьи против пилотов: как превратить этап «Формулы-1» в плохую шутку
Судьи против пилотов: как превратить этап «Формулы-1» в плохую шутку
Если бы судьи брали на себя обязательство по количеству выписанных штрафов выполнить пятилетку за три года, то Гран-при Австрии можно смело было бы отнести к разряду прошедших под девизом «выполним и перевыполним».
13.07.2022 09:42
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Шоу Сафонова в первой игре с Fan ID! Как «Краснодар» разгромил «Урал» в матче с двумя пенальти и полупустыми трибунами
В стартовом поединке 3-го тура РПЛ «быки» на выезде победили «Урал» - 3:1.
«Хочу сняться в кино. Можно и в фильме ужасов». Эксклюзив с Алиной Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала «Плеймейкеру» о вождении автомобиля, съемках в «Ледниковом периоде», боксе и умении владеть клюшкой.
Роналду у разбитого корыта! Обмен на Гризманна зарубили, трансфер в Лиссабон — заблокировали
Криштиану Роналду, вокруг которого много слухов о его уходе из «МЮ», решил прервать молчание и наехал на прессу.
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика