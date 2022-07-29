Венгерская жара сработала на «Феррари»

Еще до начала этапа в «Ред Булл» оговаривались, что трасса в Венгрии больше подходит для «Феррари». Трассу «Хунгароринг» называют «Монако без стен». И действительно, по средней скорости венгерская трасса только Монако и превосходит. Здесь сложно обгонять, сложно найти верные настройки, нужна максимальная прижимная сила, а мощность двигателя не так уж и важна.

«ХААС» ОБНОВИЛСЯ, НО НЕ ПОЕХАЛ

В Венгрию обновления привез «Хаас». Причем эти обновления настолько напоминали решения «Феррари», что вновь пошли разговоры о копировании конструкторских предложений. И настолько громкие, что руководитель команды ответил: «Феррари – самая быстрая машина в пелотоне, кого же нам копировать, если не лучших». Обновления дали Кевину Магнуссену, мотивируя это тем, что запчастей на всех не хватило. А учитывая, что в этом сезоне Мик Шумахер уже дважды разложил свою машину до основания, то выбор команды очевиден. Впрочем, обновления не заработали. Магнуссен выше Шумахера в обеих сессиях, но 16-е и 17-е места сложно отнести к успеху.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ «МЕРСЕДЕСА» ТОЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ

В первой сессии пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли пятое и седьмое места, а во второй уже 8-е и 11-е соответственно. Выросло и отставание от лучшего времени сессии. В команде объяснили это повреждением машины и ошибкой в настройках. Эксперимент по поиску новой, лучшей конфигурации и настроек не удался. В штабе Тото Вольфа есть над чем подумать перед квалификацией.

«АЛЬПИН» ПРОТИВ «МАКЛАРЕН»: СОПЕРНИЧЕСТВО ОБОСТРЯЕТСЯ

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в пятницу отмечал день рождения - 41 год. Испанец сделал себе подарок в виде попадания в топ-10 в обеих сессиях. Стабильность выступлений сейчас очень нужна «Альпин», которая ведет соперничество за четвертое место в Кубке конструкторов с «Макларен». Тем более, что Ландо Норрис показал четвертое, а во второй сессии – второе время. И Риккардо был в первой сессии пятым, а во второй – восьмым. Соперничество здесь обещает быть острым и интригующим.

Фактор непредсказуемости в это соперничество обещает внести погода – прогноз предполагает, что во время квалификации пойдет дождь, а в воскресенье будет куда прохладнее, чем в пятницу. Информация, собранная по работе шин в жаркую погоду, может оказаться бесполезной. А это значит, что всем придется начинать с чистого листа.