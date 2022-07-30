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Первый поул в карьере Расселла, минута славы для «Уильямса»

Результаты субботних заездов 13-этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии удивили непредсказуемостью. Николас Латифи («Уильямс») стал лучшим в третьей практике, а Джордж Расселл («Мерседес») завоевал первый поул в карьере.
Первый поул в карьере Расселла, минута славы для «Уильямса»
30 июля 2022 18:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: Соцсети Mercedes

ДОЖДЕВОЕ ЧУДО «УИЛЬЯМСА»

Если кто посмотрел бы итоговый протокол третьей сессии свободных заездов, то он наверняка бы не поверил своим глазам – двое пилотов «Уильямс» в тройке лучших: Николас Латифи и Алекс Албон, между ними Шарль Леклер из «Феррари». Что за чудеса близ Будапешта? Секрет прост – дождь. Первые тридцать минут сессии шел ливень, гонщики не спешили на трассу. Потом осадки закончились, трасса начала подсыхать и ближе к концу сессии пилоты сменили дождевую резину на промежуточную. Стали улучшаться времена. За девять минут до конца сессии пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель потерял управление и врезался в стену. Сессия на несколько минут была остановлена красными флагами.

А затем пришло время чудес от «Уильямса» под клетчатый флаг. Латифи оказался быстрее действующего чемпиона мира на 1,725 секунды. Лучшее время сессии – повод порадоваться. Даже если эта сессия – всего лишь свободные заезды.

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ЧУДО «МЕРСЕДЕСА»

Чудо команды «Уильямс» и Латифи растворилось также быстро как высыхает трасса при жаркой погоде. Для канадца результат квалификации как перевернутая стартовая решетка – 20-й результат. Вместе с ним во второй сегмент не вышли его напарник Алекс Албон, гонщики «Альфа Таури» Юки Цунода и Пьер Гасли, а также Себастьян Феттель.

Второй сегмент преподнес сюрприз – Серхио Перес не вышел в финал. Время первого круга у него было снято за нарушение границ трассы. Но тут мексиканца понять можно, он перестраховывался от медленно ехавшей впереди машины. Во второй попытки ему пришлось уходить с оптимальной траектории из-за Кевина Магнуссена. Но этого и не хватило для выхода в топ-10.

Но на мостике «Ред Булл» не могли представить, что в протоколе рядом с Пересом разместится Макс Ферстаппен. Сначала лидер чемпионата ошибся в первой попытке, а во второй его подвела техника – у машины пропала мощность. В итоге – только 10-й результат. Теперь механикам предстоит ответить на вопрос – не придется ли Максу менять мотор и получать штрафы раньше, чем в планируемой Бельгии.

Главным же героем квалификации стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл, который завоевал первый поул в карьере и первый поул в этом сезоне для команды. Он выехал последним из боксов и эта тактика на трассе, состояние которой улучшалось, принесла успех.

«Я на седьмом небе от счастья, в полном восторге. Время круга продолжало улучшаться. Я пересек линию и увидел, что у нас поул, и это было невероятное чувство», - сказал Расселл после квалификации. Поул в Венгрии важен, но статистика говорит о том, что в десяти последних гонках обладатель поула побеждал лишь пять раз.

Фото: FIA

В протоколе позади него два пилота «Феррари», далее Ландо Норрис, опередивший пару пилотов «Альпин»: действующего победителя Гран-при Венгрии Эстебана Окона и Фернандо Алонсо. На седьмом месте Льюис Хэмилтон, который стартует с четвертого ряда вместе с бывшим напарником – Валттери Боттасом. Компанию Ферстаппену на пятом стартовом ряду составит Даниэль Риккардо.

Прогноз погоды не обещает завтра дождь, а значит Расселлу придется уповать на то, что «Мерседесу» хватит сил и скорости сдержать соперников позади.

источник: «Советский спорт»
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Результаты субботних заездов 13-этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии удивили непредсказуемостью. Николас Латифи («Уильямс») стал лучшим в третьей практике, а Джордж Расселл («Мерседес») завоевал первый поул в карьере.
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