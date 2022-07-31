В споре «Мерседеса» и «Феррари» победил «Ред Булл»

В ОЖИДАНИИ ДОЖДЯ

После субботнего ливня прогноз погоды на воскресенье занимал едва ли не главное место в списке новостей у команд. Отсюда и необычный выбор стратегии – ряд пилотов, в том числе и обладатель поула гонщик «Мерседес» Джордж Расселл стартовали на шинах «софт». Во многом благодаря этому Расселлу удалось на старте не только защитить свой поул, но и немного оторваться от пары пилотов «Феррари», ехавших на «медиуме». Все в пелотоне ждали, что вот-вот капли дождя упадут на асфальт «Хунгароринга», но дождь задерживался. Круг шел за кругом, шины изнашивались, дождя не было. Тогда начались пит-стопы.

После первого визита в боксы Расселл сохранил лидерство. Мастерство, которое показал британец в борьбе с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, свидетельствует – в «Мерседес» с выбором преемника Боттаса не ошиблись. В будущем Джордж вполне может стать номером один (ведь Льюис Хэмилтон не вечно будет в «Формуле-1»). В субботу британцу удалось добыть первый поул, а первая победа в воскресенье от него ускользнула. Будущего надо подождать, но то, что Расселл победит рано или поздно – несомненно.

ФЕРРАРИ: ПОДАРКИ СОПЕРНИКАМ ОТ СКУДЕРИИ

Словно решив, что дождь не начнется, а зрители заскучают, в «Феррари» решили привнести в гонку интригу. На 39-м круге в боксы поехал Леклер и команда поставила ему самые жесткие (и самый медленные) шины. Кажется, замысле был в том, чтобы отправить монегаска уже до финиша. Но немногим раньше на шинах «хард» ехали пилоты «Альпин» и оба теряли места. У Леклера чуда не произошло. Ферстаппен на «медиуме» вскоре обогнал его, практически сразу же потерял управление машиной, которую развернуло, но действующий чемпион мира спустя несколько кругов догнал и вновь обогнал Леклера. Расселл тоже обогнал монегаска. Для «Феррари» гонка была предрешена. Но для усиления эффекта Леклера позвали в боксы еще раз и поставили «софт». Не сработало и тут. Быстрый круг остался за Хэмилтоном.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто исполняет свои обещания. Три недели назад, он заявил, что «Феррари» в этом году не будут бороться за чемпионство, и команда действительно за него не борется, отдавая этап за этапом. И есть все шансы, что во второй половине мы увидим соперничество между «Феррари» и «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов.

РЕД БУЛЛ: ПОБЕДА НА ВСЕХ ФРОНТАХ

Тем временем Ферстаппен методично штамповал круг за кругом, синоптики в командах обещали дождь то через 10 минут, то через пару кругов, то точно на последнем круге. Ферстаппен победил, стартовав с 10-го места, причем в сухую погоду. На трассе, которую часто называют малообгонной.

Позади Хэмилтон на «софте» вышел на второе место. Подиум двухнедельной давности во Франции повторился и в Венгрии. Сайнс финишировал четвертым, Перес обогнал Леклера, еще больше отняв очков у Скудерии. В споре гонщиков «Макларен» и «Альпин» ничья – обе команды набрали по 6 очков. Вновь отличился Ландо Норрис (седьмой), следом Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Замкнул десятку лучших Себастьян Феттель. Вновь не повезло Даниэлю Риккардо. Австралиец повредил машину, столкнулся с «Астон Мартин», получил штраф и закончил гонку 15-м.

«Формула-1» ушла на четырехнедельные летние каникулы. Под звуки гимнов Нидерландов и Австрии в честь победы Ферстаппена и «Ред Булл», под восторженные крики венгерских болельщиков, которым разрешили выбежать на трассу после клетчатого флага. И под аккомпанемент летнего дождя, который по старой формульной традиции начался после того, как только гонка финишировала.

Положение в чемпионате пилотов (топ-10): М. Ферстаппен – 258, Ш. Леклер – 178, С. Перес – 173, Д. Расселл – 158, К. Сайнс – 156, Л. Хэмилтон – 146, Л. Норрис – 76, Э. Окон – 58, В. Боттас – 46, Ф. Алонсо – 41.

Положение в Кубке конструкторов (топ-5): «Ред Булл» - 431, «Феррари» - 334, «Мерседес» - 304, «Альпин» - 99, «Макларен» - 95.