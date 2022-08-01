Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»

ВАКАНСИЯ ЕСТЬ, ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА

Вакантное место в «Астон Мартин» пустовало недолго. После объявления Себастьяном Феттелем решения завершить карьеру, переход Алонсо в команду выглядел наиболее вероятным решением. Лоуренс Стролл искал в качестве преемника Феттеля опытного гонщика. А опытнее Алонсо из действующих пилотов нет.

Во второй половине сезона Алонсо превзойдет рекорд Кими Райкконена по количеству проведенных Гран-при. А поскольку соглашение с «Астон Мартин» рассчитано на несколько лет, то мы вполне можем увидеть первого в истории гонщика, у которого на счету будет более 400 гонок в «Формуле-1». В «Астон Мартин» Алонсо ждет встреча с Мартином Уитмаршем, с которым испанец работал еще в McLaren в 2007 году. Им будет о чем поговорить.

Второму пилоту «Астон Мартин» Лэнсу Строллу нужен опытный наставник, да и команде для прогресса необходим пилот, который знает, что и как делать. Девятое место в Кубке конструкторов не отвечает амбициям Стролла-старшего, купившего легендарный бренд. С другой стороны – Феттель такой же опытный гонщик, помогло ли это зеленой машине ехать быстрее? Нет. Может ли Алонсо сотворить чудо? Посмотрим.

АЛОНСО: Я ВСЕ ЕЩЕ ХОЧУ ПОБЕЖДАТЬ

Последний раз Алонсо побеждал в Испании в 2013 году, когда еще выступал за «Феррари». Да, были перерывы, да, скорость «Альпин» нельзя сравнивать с «Ред Буллом» или «Мерседесом». Но ведь в прошлом году напарник по «Альпин» Эстебан Окон победил в Венгрии. Был шанс и им воспользовались.

«У меня есть желание бороться за верхние места, я хочу быть частью организации, которая стремится учиться, развиваться и добиваться успеха. Мы все понимаем, что многое еще предстоит сделать, чтобы выйти на передний план, и что мы должны направить всю нашу энергию на совместную работу, чтобы добиться результатов. Я намерен снова побеждать, и поэтому должен использовать возможности, которые мне кажутся правильными», - цитирует Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

И еще одна цитата: «Я хочу побеждать, в этом нет секрета. Хочу участвовать в гонках не для того, чтобы быть за пределами первой десятки, моя цель – выигрывать». Это слова Феттеля, сказанные им в майском интервью AFP. Найдете отличия?

При всем цинизме предположения, но «Астон Мартин» может стать калиткой для выхода на пенсию еще одному чемпиону мира.

В «АЛЬПИН» ЖДУТ ПИАСТРИ

Переход Алонсо рождает следующий вопрос – а кто на его место? Более вероятно, что своего шанса дождался чемпион «Формулы-3» и «Формулы-2», резервный пилот «Альпин» австралиец Оскар Пиастри. Его переход в «королевские гонки» ждали давно. Тем более, что 21-летний гонщик своими результатами доказал, что достоин такого шанса.

Все бы ничего, но в паддоке ходят слухи еще о том, что к Пиастри присматриваются в «Макларен». Даниэль Риккардо никак не может включиться в борьбу, чтобы помочь команде в борьбе с «Альпин». А счет в личном противостоянии напарников 76-19 в пользу Норриса выглядит просто разгромным для более опытного австралийца.

И еще. Слухи отправляют Пиастри и в «Уильямс». Контракт Албона заканчивается в этом году, будущее Латифи еще более туманно (даже несмотря на лучшее время в третьей практике в Венгрии). В любом случае, кажется, что дебют Пиастри состоится, но где и когда – вопрос открытый.