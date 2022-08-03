Вакансии и контракты: по согласованию и без него

В первые три дня летних каникул «Формулы-1» словосочетание «по согласованию» стало отличным поводом для троллинга. Задал этот тренд резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри, а продолжил Алекс Албон, продливший контракт с «Уильямс».

Переход двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо из «Альпин» в «Астон Мартин» стал импульсом, приведшим в движение рынок пилотов. Мир «Формулы-1» жесток, стоит там появиться хотя бы намеку на вакансию, то сразу же появятся и как минимум пять претендентов. Окончание карьеры Себастьяна Феттеля не стало исключением.

О возможном переходе Алонсо на место Феттеля начали говорить еще на Гран-при Франции. Но все это было на уровне слухов, которых в паддоке всегда множество. Но поговорка про то, что дыма без огня не бывает, оказалась в этот раз верной. Алонсо действительно перешел в «Астон Мартин». И теперь вакансия образовалась в команде Отмара Сафнауэра.

Резервным пилотом французского коллектива был австралиец Оскар Пиастри. Пресс-служба «Альпин» его и объявила в качестве преемника Алонсо. Но… Через несколько часов австралиец заявил, что сообщение пресс-службы было сделано «без согласования с ним» и в 2023 году за «Альпин» выступать он не будет. Но здесь многое будет зависеть от деталей контракта, ведь так и до суда недалеко.

Резонный вопрос – а где будет выступать чемпион «Формулы-2» и «Формулы-3»? Слухи отправляли Пиастри в две команды – «Уильямс» и «Макларен». В «Уильямсе» решили не тянуть и закрыть одну вакансию. Алекс Албон подписал многолетний контракт. В своем Twitter Албон написал: «Я понимаю, что сделано это по согласованию со мной, я буду выступать за «Уильямс» в 2023 году». Своеобразный привет Пиастри. Останется ли в команде Николас Латифи – вопрос открытый. На его место прочат действующего чемпиона Формулы Е - Ника де Вриза.

МАКЛАРЕН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ДВУХ АВСТРАЛИЙЦЕВ

В «Макларен» слабым звеном выглядит Даниэль Риккардо, который не может найти свою скорость. Австралиец надеется, что перерыв поможет ему встряхнуться. В комментариях по ходу гоночных этапов во Франции и в Венгрии, Риккардо уверенно говорил, что хочет доработать свой контракт с «Макларен», который рассчитан до конца 2023 года. Захотят ли ждать в «Макларен»? Если да, то вакансии здесь не будет и куда податься молодому австралийцу, а если нет, то куда податься более опытному австралийцу? Выходом может стать возвращение в «Альпин». Риккардо раньше выступал за команду из Энстоуна, когда она еще была «Рено».

РЫНОК ВАКАНСИЙ НЕ ЗАКРЫТ

За внешней шумихой с переходом именитых пилотов на второй план ушли возможные переходы в других командах. Бывший пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон в шутку опубликовал составы команд на 2023 год, где отправил Мика Шумахера в… «Альфа Таури». Казалось бы, пилот из системы «Феррари» в команде системы «Ред Булл». Невероятно? Нет. Дело в том, что все активнее муссируются слухи о грядущем тесном сотрудничестве «Ред Булл» и немецкого «Порше». А поскольку Юки Цунода получил место в «Альфа Таури» в связи с партнерством с «Хондой», то смена японского партнера на немецкого может повлечь и смену гонщика: японского на немецкого. Плюс к тому, и в «Хаас» не особо довольны результатами Шумахера, да и американский бы гонщик в американской команде пришелся бы кстати. На фоне проведения трех Гран-при на территории США.

В качестве еще одного варианта для будущей команды Мика называют «Альфа Ромео». Здесь хотя бы партнерство с «Феррари» объясняет логику шага. Но у Валттери Боттаса контракт подтвержден. Захотят ли в команде расставаться с Чжоу, который хорошо выступает, да еще и на фоне ожидаемого в 2023 году возвращения «Формулы-1» в Китай?

Пока до Гран-при Бельгии остается больше трех недель, болельщикам есть чем себя занять – складыванием пасьянса в ответе на вопрос – кто куда перейдет в сезоне 2023 года.