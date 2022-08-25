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Осенний марафон «Формулы-1»

Летняя пауза закончилась, и чемпионат «Формулы-1» возобновляется на обновленной трассе Спа в Бельгии.
Осенний марафон «Формулы-1»
25 августа 2022 17:08
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

ЧЕМПИОНАТ МОЖЕТ ПОПРОЩАТЬСЯ С БЕЛЬГИЕЙ

Гонку в Спа относят к традиционным и легендарным этапам, которые собирают и большую аудиторию, и дарят накал страстей на трассе (вспомнить хотя бы обгон с участием Хаккинена и Шумахера в 2000 году). Но бельгийские сюрпризы не всегда позитивны. Первое, на что смотрели многие болельщики «Формулы-1» перед этапом в Спа – это прогноз погоды. Прошлогодний сильный дождь, сорвавший гонку, и провал организаторов, не пожелавших перенести ее на другой день, сильно подпортили отношение к этапу. Если говорить языком цифр, то гонка в Спа в 2021 году состояла только из одного круга под машиной безопасности, а итоги были определены по результатам квалификации. Гонщики получили по половине зачетных очков, а зрители двойную дозу разочарования, учитывая, что денежную компенсацию никто не получил. Кстати, в этом году прогноз обещает более благоприятную погоду. Хотя в Арденнах без дождя не обойдется, но он будет кратковременным.

Чемпионат уже попрощался с Гран-при Франции, немецкого этапа пока тоже не ожидается, теперь такая же участь может ждать и трассу в Спа. Аппетиты организаторов растут, а европейским трассам все сложнее находить необходимое финансирование. И перспектива того, что «Формула-1» будет приезжать в Спа раз в несколько лет, чередуя гонку здесь с еще каким-нибудь автодромом, все более реальна.

Пока же нас ждет обновленная конфигурация трассы, модернизацию которой сделали ради проведения гонок MotoGP. В частности, претерпел изменения поворот «Красная вода». А чтобы сохранить память и дух легенды в этом году пилоты, занявшие первые три места, получат кубки, сделанные из корней дерева, что росло неподалеку от поворота, в кубке будут асфальтовые кусочки старого покрытия и немного воды из источника, давшего название повороту. Идея куда лучше, чем скучные спонсорские кубки.

ДЕВЯТЬ ГОНОК ЗА ДВЕНАДЦАТЬ НЕДЕЛЬ

Чемпионат мира по футболу в Катаре, который был перенесен на зимний период, внес свои коррективы и в мир «Формулы-1». Из-за этого календарь был сжат до предела. С одной стороны – это большая нагрузка на команды, с другой – праздник для болельщика. Бельгийский этап – первый из трех за три недели. Следом нас ждут гонки в итальянской Монце и нидерландском Зандфорте. После этого «Формула-1» покинет Европу и возьмет трехнедельную паузу. В ней должно было быть проведение Гран-при России, но это уже другая история. Во время летней паузы исполнительный директор FormulaOneManagementСтефано Доменикали в интервью Bild подчеркнул, что Россия больше никогда (именно никогда) не примет гонки «Формулы-1». Позиция более чем странная, но в контексте русофобского безумия западного мира, легко объяснимая. Правда, многие уверены в том, что это никогда имеет вполне определенные временные границы. Да и Доменикали на своем посту не вечен.

Что касается календаря, то в этом сезоне нас ждут гонки в Сингапуре и Японии (2 и 9 октября), которые не проводились два года из-за пандемии. Затем США, Мексика и Бразилия (23 и 30 октября, 13 ноября). Завершится чемпионат 20 ноября в Абу-Даби. А через час после предполагаемого окончания финальной гонки в соседнем Катаре стартует футбольное первенство мира.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (время московское)

26 августа. 15:00. Первая сессия свободных заездов

26 августа. 18:00. Вторая сессия свободных заездов.

27 августа. 14:00. Третья сессия свободных заездов.

27 августа. 17:00. Квалификация.

28 августа. 16:00. Гонка.

источник: «Советский спорт»
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