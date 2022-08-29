Четвертый дубль «Ред Булл» в сезоне и недосягаемый Макс

К ЧЕМПИОНСТВУ КАК ПО РЕЛЬСАМ

«На первом круге гонки было много хаоса, важно было избежать попадания в неприятности, потому что впереди меня произошло много чего. Но как только машина безопасности покинула трассу, и ситуация стала стабильной, моя машина поехала как по рельсам», – подвел итоги победной для себя гонки пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Еще накануне в квалификации Ферстаппен показал такой темп, что все понимали – последствия штрафа будут для действующего чемпиона минимальны. Стартовавший с поула пилот «Феррари» Карлос Сайнс еще в субботу сказал, что с такой скоростью Макс может выиграть гонку. Испанец не ошибся. Главное – избежать неприятностей, которые могли случиться впереди.

Две позиции Ферстаппен выиграл еще до старта. Перед стартом гонки на машине Юки Цуноды заменили части силовой установки и отправили стартовать с пит-лейна, а на прогревочном круге возникли проблемы у Гасли, тот свернул боксы, чтобы позже также стартовать из боксов. Оба гонщика выступают в «Альфа Таури».

После старта гонки два пилота, имеющие девять чемпионских титулов на двоих, Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернадо Алонсо («Альпин») не поделили трассу, машины соприкоснулись, болид Льюиса подбросило, а после приземления он еще и задымился. Семикратный чемпион мира выбыл из борьбы. После гонки Хэмилтон извинился перед Алонсо, взяв на себя вину за инцидент.

Ко второму кругу Ферстаппен был уже восьмым, гонщик «Феррари» Шарль Леклер (его ближайший преследователь в чемпионате) был девятым. На втором круге пилот «Уильямса» Николас Латифи широко зашел в поворот, заехал в гравий, потерял управление и врезался в «Альфа Ромео» Боттаса. В отличие от Латифи, продолжить гонку в свой день рождения финн не смог, а на трассе появилась машина безопасности. Леклера позвали в боксы – как потом выяснилось в систему охлаждения попала пленка. Монегаск вернулся на трассу лишь 17-м.

Детективная история имела продолжение. Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал после гонки Motorsport.com, что в машину Леклера попала пленка от шлема Ферстаппена. Из-за этого на «Феррари» сгорели датчики скорости. Поэтому на пит-стопе Леклер превысил допустимую скорость на пит-лейне и получил пятисекундный штраф, потеряв еще и пятое место. Из серии «нарочно не придумаешь».

После рестарта Ферстаппен совершил несколько обгонов, к 10-му кругу он ехал уже третьим, а на 12-м круге, обогнав своего напарника, Серхио Переса, возглавил гонку. Далее нужно было создать необходимый задел, и миссия по завоеванию 29-й победы в карьере была выполнена. Ферстаппен – первый, Перес – второй, Сайнс – третий, Расселл из «Мерседес» – четвертый, Леклер – шестой. «Ред Булл» и Ферстаппен все дальше (от Леклера отделяет 98 очков), Перес обошел Леклера в личном зачете чемпионата, «Феррари» увеличило отрыв от «Мерседеса» до 41 очка. Тем временем «Ред Булл» пообещал новое шасси для своих пилотов в ближайших гонках. Макс и «Ред Булл» как по рельсам несутся к чемпионству.

«АЛЬПИН» АТАКУЕТ «МАКЛАРЕН»

Пятое место Фернандо Алонсо (из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на пит-лейн Леклер опустился на шестое место) и седьмое место Эстебана Окона принесли «Альпин» 16 очков. «Макларен» же в Бельгии не завоевал ничего. Отрыв между двумя командами, ведущими спор за звание лучшей в средней дивизионе достиг 20 очков. «Альпин» явно прибавил в последних гонках. Начиная с гонки в Баку, французская команда завоевывает на этапах больше очков, чем «Макларен». Ландо Норрис в одиночку не может противостоять паре Окон-Алонсо, Даниэль Риккардо не может ничего сделать со своей машиной. А после увольнения мотивация австралийца и вовсе не на высоком уровне.

БЕЛЬГИЯ ОСТАЛАСЬ В КАЛЕНДАРЕ… НО ТОЛЬКО НА ГОД

Болельщики «Формулы-1», поклонники легендарных трасс могут вздохнуть спокойно. В следующем году Гран-при Бельгии (в отличии от ГП Франции) состоится, гонку в Спа мы увидим. За час до старта гонки было объявлено, что контракт на проведение гонки продлен на год. Причиной этого стало то, что переговоры с организаторами гонки в ЮАР закончились неудачей, а потому в календаре 2023 года место для Спа нашлось. Впрочем, долгосрочные перспективы у Бельгии не радужные. «Формула-1» может покинуть этот автодром. В Спа активно прорабатывают запасные варианты, надеются на проведение гонок чемпионата MotoGP. Когда именно пройдет гонка пока неизвестно, потому что даже предварительная версия календаря еще не объявлена.