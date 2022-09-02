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В оранжевом королевстве ждут победы Ферстаппена

На домашнем для Макса Ферстаппена этапе все ждут от действующего чемпиона мира только победы, но пока начало для него выдалось не самым лучшим.
В оранжевом королевстве ждут победы Ферстаппена
02 сентября 2022 18:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

Не будет преувеличением сказать, что гонка в Зандфорте вернулась в чемпионат «Формулы-1» только благодаря Максу и его невероятной поддержке со стороны болельщиков. И первую гонку «Формулы-1» в Нидерландах после 1985 года никто другой выиграть просто не мог. Триумфатор прошлого года, безоговорочный лидер чемпионата этого был в центре внимания с самого начала этапа.

Накануне 24-летний гонщик получил орден Орaнских-Нассау. Награда вручается королевской семьей за заслуги перед страной.

В этом году домой Макс приехал, имея преимущество в 93 очка над ближайшим преследователем, своим напарником Серхио Пересом. Отставание гонщика «Феррари» Шарля Леклера еще больше – 98 очков. И кто вспомнит, что после третьей гонки сезона Шарль опережал Макса на 46 очков? В оранжевом королевстве Макса от него ждут только победы. Потому что в том, что чемпионство он себе обеспечит, среди голландских болельщиков не сомневается никто. А вот увидеть победу кумира на домашнем автодроме, да еще и в клубах оранжевого дыма – куда важнее. Организаторы, правда, пообещали файеры у зрителей отбирать (помня прошлогодний оранжевый туман перед стартом гонки), но ведь праздновать-то не запретишь.

ЧЕМПИОНЫ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ

Если бы очки в чемпионате давались за лучшее время в свободных заездах, то «Феррари» были бы безоговорочными лидерами. В четырнадцати предыдущих этапах пилоты «Феррари» показывали лучшее время в свободных заездах 19 раз, гонщики «Ред Булл» - 13. При этом побед в гонках у пилотов «Ред Булл» - 10, а у «Феррари» - 4. Собрать компанию «на троих» очень хотят в «Мерседес». Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон в первой сессии показали лучшее время. Во второй сессии лучшее время было у дуэта «Феррари», причем Леклера и Сайнса разделило 0,004 секунды. На третьей строчке – Хэмилтон.

У Ферстаппена пятница не задалась. Сначала подвела коробка передач и сессия для Макса закончилась меньше чем 15 минут после ее начала, во второй сессии – только 8-е время.

Но в «Формуле-1» есть прописная истина, которую любят часто напоминать сами пилоты в написанных словно под копирку пресс-релизах – очки начисляются только по итогам гонки.

ПИАСТРИ ПЕРЕШЕЛ В «МАКЛАРЕН», ОКОН ЖДЕТ НАПАРНИКА

Комиссия Международной федерации автоспорта (FIA), занимающаяся вопросами контрактов с пилотами (CRB), разрешила гонщику Оскару Пиастри выступать за «Макларен» в 2023 и 2024 году. В «Альпин» с решением согласились и закрыли для себя этот вопрос, сосредоточившись на борьбе за 4-е место в Кубке конструкторов. Как раз с «Макларен».

Теперь главная загадка – кто станет напарником Окона. Да и в других командах детективный сюжет о том, кто поедет в 2023 году, начинает закручиваться в других командах. Слухи все более активно стали утверждать, что Мик Шумахер может покинуть американскую команду. Здесь сложилось сразу несколько факторов: и средние результаты немецкого пилота, и слухи о том, что Мик не будет продлевать контракт с Академией Феррари, и в целом настроение сына семикратного чемпиона мира. Впрочем, босс «Хаас» Гюнтер Штайнер намекнул, что сотрудничество может и продолжиться, но… Как говорится, там видно будет.

Естественно, что стоит прозвучать хотя бы самому тихому слуху о вакансии, тут же возникает очередь желающих ее занять. Конечно, первый на очереди – это Даниэль Риккардо. Австралиец пока не нашел вариантов на следующий сезон. В числе других кандидатов начали называть Антонио Джовинацци, Джехана Дарувалу, Нико Хюлкенберга, даже Роберта Шварцмана. Штайнеру есть из кого выбирать и за кого поторговаться с «Феррари».

Место Риккардо в «Альпин» тоже не гарантировано. Туда отправляют Пьера Гасли, несмотря на его конфликт с Оконом. Уход Гасли из «Альфа Таури» может привлечь туда новичка «Формулы-1» Лиама Лоуссона из молодежной программы «Ред Булл». Да и Цунода еще не факт, что останется. Впрочем, как и обещанный немецкий пилот взамен японского, поскольку «Порше» пока так и не договорилось о партнерстве с «Ред Булл». Еще одна вакансия намечается в «Уильямсе». Место Латифи под угрозой. А все началось с простого завершения карьеры Себастьяном Феттелем.

источник: «Советский спорт»
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