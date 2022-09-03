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Поул Ферстаппена, первый ряд для Леклера

Как и год назад Макс Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Нидерландов. Его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес испортил финальную попытку, а Оскар Пиастри написал объяснительную по поводу работы
Поул Ферстаппена, первый ряд для Леклера
03 сентября 2022 19:16
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

ДОМА АСФАЛЬТ ПОМОГАЕТ? ИЛИ ПЕРЕС?

В третьей практике лучшее время вновь у гонщика «Феррари». Шарль Леклер быстрее всех проехал круг в Зандфорте. На второй строчке Джордж Расселл из «Мерседес» с отставанием в 0,066 секунды, третье место у Макса Ферстаппена («Ред Булл) с отставанием 0,161. Три места, три разные команды – просто мечта для болельщика. Но это всего лишь свободные заезды.

Квалификация в Зандфорте играет более весомую роль, чем в той же Бельгии или Италии. Обгонять в Нидерландах сложнее, нежели в Спа или Монце.

Первый сегмент остался за Максом. А вот то, что в числе выбывших оказался Даниэль Риккардо из «Макларен», наглядно показывает как можно убить и без того невысокую мотивацию. Старт с 17-го места вряд ли поможет команде из Уокинга в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.

Во втором сегменте Сайнса и Расселла, обладателя двух лучших времен, разделило всего 0,010 секунды. Ферстаппен был третьим. Из борьбы выбыли оба пилота «Альпин», зато Норрис прошел в финальный сегмент.

В первой попытке Леклера и Ферстаппена разделило 0,059 секунды, зато во второй оба пилота улучшили времена, но чемпиону мира словно домашний асфальт помог. Макс на 0,021 секунды оказался быстрее Шарля. И следом в последнем повороте не удержал машину Перес. Мексиканца развернуло, до стены он не доехал, но желтые флаги похоронили любые попытки других пилотов улучшить времена. Совпадение? Кто же его знает.

Как и год назад на поуле Макс (17-й поул в карьере), рядом с первого ряда стартует Леклер. На старте гонки зрители могут увидеть борьбу двух основных претендентов на титул в этом году. С третьего места стартует Сайнс, а на четвертом Хэмилтон. Далее расположились Перес, Расселл, Норрис. В десятке лучших Мик Шумахер на «Хаас». Старт с 8-го места лучшая рекомендация в поисках новой команды.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ОТ ПИАСТРИ

Австралийский гонщик Оскар Пиастри рассказал о том, что причиной его ухода из «Альпин» стала неопределенность его будущего.

«Комиссия FIA подтвердила, что я не должен буду выступать за «Альпин» в 2023 году, а значит я свободен выбирать свой путь. «Макларен» - это отличная возможность для меня, команда сделала привлекательное предложение. Если быть до конца честным, то в «Альпин» мне не хватало ясности о моем будущем в команде. Руководство публично заявило, что они готовы продолжать работу с Фернандо еще как минимум год-два. Я уважаю их решение. Но я и так провел год вне «Формулы-1», мои надежды были связаны с местом в «Альпин», а отсутствие ясности разрушило доверие и не позволило оставаться в команде дальше. Я принял решение до ухода Алонсо и сообщил команде, что не планирую оставаться. Поэтому их объявление о моем контракте было ложным, и лишило меня возможности нормально проститься с коллективом», - цитирует Пиастри пресс-служба чемпионата.

Это объяснение показывает каким большим и неприятным сюрпризом стал для руководства «Альпин» переход Алонсо в «Астон Мартин». Команда, строившая будущее с прицелом на одного гонщика, не проясняла ничего для другого, думая, что никуда тот не денется. В итоге французский коллектив потерял обоих.

источник: «Советский спорт»
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