Норрис пошутил, а Ферстаппен выиграл дома второй год подряд

Пилот «Макларен» Ландо Норрис до начала этапа, осматривая кубок, который должен был быть вручен победителю, в шутку сказал: «Все равно это кубок Макса. Надеюсь, он мне подарит его, у него их много». Шутка, процитированная нидерландским изданием De Telegraaf, оказалась в тему. Макс Ферстаппен выиграл.

Когда Гран-при Нидерландов впервые с 1985 года вернулся в календарь «Формулы-1» еще действовали коронавирусные ограничения, а потому не все желающие увидели воочию победу своего соотечественника, Макса Ферстаппена, на домашней трассе. В этом году ограничения сняты, все билеты на гонку были проданы еще к началу лета. Оранжевое море ждало победы действующего чемпиона. И тот не разочаровал, сделав на трассе в Зандфорте формульный хет-трик – взяв поул, победив и став обладателем лучшего круга.

На старте Ферстаппен и Шарль Леклер («Феррари), стартовавший с первого ряда, сохранили позиции. Стартовавшие третьим и четвертым, Карлос Сайнс «(Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») допустили контакт в борьбе. Обе машины продолжили движение, не потеряв позиций.

Хэмилтон и Расселл стартовали на более жестких шинах. Потому и в боксы отправились позже остальных, еще и в качестве лидеров гонки. Но лидерство не удержали, Ферстаппен вернулся во главу гонки, вторым ехал Леклер.

В «ФЕРРАРИ» ЗАБЫЛИ КОЛЕСО

Первые три этапа чемпионата болельщики «Феррари» жили предвкушением долгожданного триумфа своей команды. Еще бы Скудерия опережала «Ред Булл» на почти полсотни очков. Дальше настроение начало меняться, а осознание провала в чемпионате становилось все яснее. Последние этапы болельщики развлекают себя предположениями, как еще команда подведет своих пилотов, чтобы осложнить им жизнь. В Нидерландах во время первого пит-стопа забыли вынести колесо Сайнсу. Испанец потерял с десяток секунд, ожидая, что механики исправят свою ошибку.

Тем временем, гонщики «Мерседес» получив «хард», взвинтили темп, и к 48-му кругу существенно приблизились к лидировавшему Ферстаппену. К этому времени Леклер уже второй раз побывал в боксах, и теперь ехал четвертым.

ВРЕМЯ МАШИН БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕОРИЙ ЗАГОВОРОВ

Под конец гонки в дело вмешались машины безопасности: сначала виртуальная, а затем и вполне реальная. Первую вызвал Юки Цунода. Японец выехал из боксов, остановился трассе, поскольку ему показалось, что машина сломалась, отстегнул ремни. Из боксов ему сказали продолжать движение, он поехал, но теперь в боксы, что ремни пристегнуть обратно. Вернув японца на трассу, в «Альфа Таури» поняли, что Цунода был прав, и с машиной действительно что-то не так, приказав остановиться. Каким было состояние машины неизвестно, но то, что Цунода остановился сразу после того, как Леклер посетил боксы, открыло пространство для сторонников теории заговора. Всем вспомнился разворот Переса под занавес субботней квалификации, испортивший круги соперникам, кто-то начал вспоминать аварию Пике на Гран-при Сингапура в 2008 году. Тем более, что «Альфа Таури» - младшая команда «Ред Булл».

Дирекция гонки ввела режим виртуальной машины безопасности, под которым лидеры гонки провели свои пит-стопы. На финальный отрезок пилоты «Мерседес» получили «медиум», а Ферстаппен поставил «хард».

Свою лепту в интригу внес Валттери Боттас, который остановился на трассе на 55-м круге, вызвав появление уже настоящей машины безопасности. Все отрывы были аннулированы. Лидеры вновь отправились в боксы. Максу быстро поставили «софт». Расселлу и Леклеру тоже. С Сайнсом в «Феррари» начудили. Испанца небезопасно выпустили из боксов, прямо под машину Фернандо Алонсо. Сайнс получил пятисекундный штраф, который откинул его на восьмое место в итоговом протоколе. Хэмилтону же в «Мерседес» поставили более медленный «медиум». Не удивительно, что за 12 остававшихся кругов защитить свою лидирующую позицию в гонке, британец не смог.

«Парни, вы за….. мне гонку», - не сдерживаясь в выражениях, сказал Хэмилтон. Потом, взяв себя в руки, извинился, но на подиум все равно не попал.

Британца прошли Ферстаппен, Расселл и Леклер. Хэмилтон - четвертый, далее расположились Перес, Алонсо, Норрис, Сайнс, Эстебан Окон и Лэнс Стролл.

Итоги гонки символичны. «Ред Булл» недосягаем. Отрыв Макса от ближайшего преследователя вырос до 109 очков. «Мерседес» сократил отставание от «Феррари» до 30 очков в Кубке конструкторов. «Альпин» оторвался еще на четыре очка от «Макларен», который ведет борьбу за четвертое место фактически стараниями только Норриса. Риккардо в гонке финишировал только 17-м.

Шутка Норриса про победный кубок Макса сбылась. В этом сезоне у Ферстаппена таковых уже как минимум десять. И Макс едет как минимум еще к одному – чемпионскому.