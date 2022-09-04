СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Норрис пошутил, а Ферстаппен выиграл дома второй год подряд

К радости местных болельщиков действующий чемпион мира финишировал первым, но победа далась ему куда тяжелее, чем год назад
Норрис пошутил, а Ферстаппен выиграл дома второй год подряд
04 сентября 2022 23:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

Пилот «Макларен» Ландо Норрис до начала этапа, осматривая кубок, который должен был быть вручен победителю, в шутку сказал: «Все равно это кубок Макса. Надеюсь, он мне подарит его, у него их много». Шутка, процитированная нидерландским изданием De Telegraaf, оказалась в тему. Макс Ферстаппен выиграл.

Когда Гран-при Нидерландов впервые с 1985 года вернулся в календарь «Формулы-1» еще действовали коронавирусные ограничения, а потому не все желающие увидели воочию победу своего соотечественника, Макса Ферстаппена, на домашней трассе. В этом году ограничения сняты, все билеты на гонку были проданы еще к началу лета. Оранжевое море ждало победы действующего чемпиона. И тот не разочаровал, сделав на трассе в Зандфорте формульный хет-трик – взяв поул, победив и став обладателем лучшего круга.

На старте Ферстаппен и Шарль Леклер («Феррари), стартовавший с первого ряда, сохранили позиции. Стартовавшие третьим и четвертым, Карлос Сайнс «(Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») допустили контакт в борьбе. Обе машины продолжили движение, не потеряв позиций.

Хэмилтон и Расселл стартовали на более жестких шинах. Потому и в боксы отправились позже остальных, еще и в качестве лидеров гонки. Но лидерство не удержали, Ферстаппен вернулся во главу гонки, вторым ехал Леклер.

В «ФЕРРАРИ» ЗАБЫЛИ КОЛЕСО

Первые три этапа чемпионата болельщики «Феррари» жили предвкушением долгожданного триумфа своей команды. Еще бы Скудерия опережала «Ред Булл» на почти полсотни очков. Дальше настроение начало меняться, а осознание провала в чемпионате становилось все яснее. Последние этапы болельщики развлекают себя предположениями, как еще команда подведет своих пилотов, чтобы осложнить им жизнь. В Нидерландах во время первого пит-стопа забыли вынести колесо Сайнсу. Испанец потерял с десяток секунд, ожидая, что механики исправят свою ошибку.

Тем временем, гонщики «Мерседес» получив «хард», взвинтили темп, и к 48-му кругу существенно приблизились к лидировавшему Ферстаппену. К этому времени Леклер уже второй раз побывал в боксах, и теперь ехал четвертым.

ВРЕМЯ МАШИН БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕОРИЙ ЗАГОВОРОВ

Под конец гонки в дело вмешались машины безопасности: сначала виртуальная, а затем и вполне реальная. Первую вызвал Юки Цунода. Японец выехал из боксов, остановился трассе, поскольку ему показалось, что машина сломалась, отстегнул ремни. Из боксов ему сказали продолжать движение, он поехал, но теперь в боксы, что ремни пристегнуть обратно. Вернув японца на трассу, в «Альфа Таури» поняли, что Цунода был прав, и с машиной действительно что-то не так, приказав остановиться. Каким было состояние машины неизвестно, но то, что Цунода остановился сразу после того, как Леклер посетил боксы, открыло пространство для сторонников теории заговора. Всем вспомнился разворот Переса под занавес субботней квалификации, испортивший круги соперникам, кто-то начал вспоминать аварию Пике на Гран-при Сингапура в 2008 году. Тем более, что «Альфа Таури» - младшая команда «Ред Булл».

Дирекция гонки ввела режим виртуальной машины безопасности, под которым лидеры гонки провели свои пит-стопы. На финальный отрезок пилоты «Мерседес» получили «медиум», а Ферстаппен поставил «хард».

Свою лепту в интригу внес Валттери Боттас, который остановился на трассе на 55-м круге, вызвав появление уже настоящей машины безопасности. Все отрывы были аннулированы. Лидеры вновь отправились в боксы. Максу быстро поставили «софт». Расселлу и Леклеру тоже. С Сайнсом в «Феррари» начудили. Испанца небезопасно выпустили из боксов, прямо под машину Фернандо Алонсо. Сайнс получил пятисекундный штраф, который откинул его на восьмое место в итоговом протоколе. Хэмилтону же в «Мерседес» поставили более медленный «медиум». Не удивительно, что за 12 остававшихся кругов защитить свою лидирующую позицию в гонке, британец не смог.

«Парни, вы за….. мне гонку», - не сдерживаясь в выражениях, сказал Хэмилтон. Потом, взяв себя в руки, извинился, но на подиум все равно не попал.

Британца прошли Ферстаппен, Расселл и Леклер. Хэмилтон - четвертый, далее расположились Перес, Алонсо, Норрис, Сайнс, Эстебан Окон и Лэнс Стролл.

Итоги гонки символичны. «Ред Булл» недосягаем. Отрыв Макса от ближайшего преследователя вырос до 109 очков. «Мерседес» сократил отставание от «Феррари» до 30 очков в Кубке конструкторов. «Альпин» оторвался еще на четыре очка от «Макларен», который ведет борьбу за четвертое место фактически стараниями только Норриса. Риккардо в гонке финишировал только 17-м.

Шутка Норриса про победный кубок Макса сбылась. В этом сезоне у Ферстаппена таковых уже как минимум десять. И Макс едет как минимум еще к одному – чемпионскому.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Норрис пошутил, а Ферстаппен выиграл дома второй год подряд
Норрис пошутил, а Ферстаппен выиграл дома второй год подряд
К радости местных болельщиков действующий чемпион мира финишировал первым, но победа далась ему куда тяжелее, чем год назад
04.09.2022 23:38
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Поул Ферстаппена, первый ряд для Леклера
Поул Ферстаппена, первый ряд для Леклера
Как и год назад Макс Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Нидерландов. Его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес испортил финальную попытку, а Оскар Пиастри написал объяснительную по поводу работы
03.09.2022 19:16
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В оранжевом королевстве ждут победы Ферстаппена
В оранжевом королевстве ждут победы Ферстаппена
На домашнем для Макса Ферстаппена этапе все ждут от действующего чемпиона мира только победы, но пока начало для него выдалось не самым лучшим.
02.09.2022 18:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Четвертый дубль «Ред Булл» в сезоне и недосягаемый Макс
Четвертый дубль «Ред Булл» в сезоне и недосягаемый Макс
Несмотря на штраф за замену компонентов силовой установки и старт с 14-й позиции Макс Ферстаппен доказал, что по праву носит титул чемпиона мира и готовится вскоре стать двукратным.
29.08.2022 08:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» добавила колец
«Формула-1» добавила колец
Возвращение «Формулы-1» из летнего отпуска оказалось богатым на события: приход немецких мотористов, увольнение Риккардо из «Макларен» и штрафы за замену силовых установок сразу у шести пилотов.
27.08.2022 13:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Осенний марафон «Формулы-1»
Осенний марафон «Формулы-1»
Летняя пауза закончилась, и чемпионат «Формулы-1» возобновляется на обновленной трассе Спа в Бельгии.
25.08.2022 17:08
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Вакансии и контракты: по согласованию и без него
Вакансии и контракты: по согласованию и без него
Мечта каждого пилота – выступить в «Формуле-1». И если пилот, которого объявляют в качестве пилота команды, говорит, что не будет выступать за нее, значит у этого пилота, есть (как минимум) гарантированный контракт с другой командой «Формулы-1».
03.08.2022 23:12
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»
Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»
«Формула-1» ушла на летние каникулы. Новости о результатах, квалификациях и гонках уступили место слухам и новостям о переходах. В первый же день перерыва главным героем новостных лет стал двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо.
01.08.2022 15:07
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В споре «Мерседеса» и «Феррари» победил «Ред Булл»
В споре «Мерседеса» и «Феррари» победил «Ред Булл»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, победив на Гран-при Венгрии, показал всем, что завоевание второго чемпионского титула – это дело времени. Тем более, если соперники преподносят такие подарки.
31.07.2022 21:04
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Первый поул в карьере Расселла, минута славы для «Уильямса»
Первый поул в карьере Расселла, минута славы для «Уильямса»
Результаты субботних заездов 13-этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии удивили непредсказуемостью. Николас Латифи («Уильямс») стал лучшим в третьей практике, а Джордж Расселл («Мерседес») завоевал первый поул в карьере.
30.07.2022 18:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика