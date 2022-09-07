В «Порше» не договорились с «Ред Булл»

ПОРШЕ НЕ СТАНЕТ НАШИМ АКЦИОНЕРОМ - МАРКО

После того как в Бельгии «Ауди» объявило о своем приходе в «Формулу-1» и начале партнерства с «Заубер», все ждали, что вскоре такое же заявление сделает и «Порше». Еще в мае руководство Volkswagen в лице генерального директора Герберта Дисса подтвердило, что входящие в немецкий концерн компании «Ауди» и «Порше» присоединятся к чемпионату «Формулы-1» в качестве мотористов с 2026 года, когда в чемпионате вступит в силу новый технический регламент. Регламент был принят, «Ауди» пришло, а с «Порше» нашла коса на камень.

«Подтверждаю, что «Порше» не станет нашим акционером», - цитирует Марко портал SportF1. Предполагалось, что «Порше» выкупит 50% акций компании Red Bull Technology, выпускающей шасси для команды «Ред Булл» в «Формуле-1». Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, стороны не сошлись в цене. Сейчас, особенно на фоне победоносных выступлений Ферстаппена, акции австрийской компании стоят куда больше, чем год назад.

Для «Порше» остается возможным партнерство в сфере моторостроения. Но и здесь доктор Марко оборвал слухи. «У нас есть все возможности для создания собственных двигателей», - сказал он.

Вероятно в «Ред Булл» рассчитывают на продолжение партнерства с «Хондой», а то и общее возвращение японских производителей. В «Хонде» не раз высказывались, что вопрос о возвращении концерна в «Формулу-1» уже рассматривается.

ХЕРТУ ЖДУТ В «АЛЬФА ТАУРИ»

После того, как Пиастри добился возможности выступать за «Макларен» в «Альпин» образовалась вакансия. В числе прочих, одним из возможных кандидатов стал рассматриваться пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, даже несмотря на подтвержденный контракт с командой из Фаэнцы. И несмотря на напряженные отношения с возможным напарником – Эстебаном Оконом. Два француза в французской команде – мечта маркетингового отдела. Но кто займет место Гасли в «Альфа Таури»? Даниэль Риккардо выглядит совсем уж невероятно в младшей команде «Ред Булл». Хельмут Марко категорически сказал, что не рассматривают вариант Мика Шумахера. Взгляды руководства «Ред Булл» обратились за океан. И одним из самых вероятных кандидатов назван – Колтон Херта, занявший в прошлом сезоне третье место в «Индикар». Но есть два нюанса. Во-первых, у Херты есть контракт с «Макларен». Правда, здесь уместно вспомнить, что «Ред Булл» освободил от своего контракта Пато О’Варда, чтобы тот выступил в «Индикар» для «Макларен». Теперь стоит ожидать ответного жеста. А во-вторых, у Херты недостаточно баллов для получения суперлицензии. И теперь в «Ред Булл» ждут ответа от FIA. Последний раз исключение в FIA делалось для Макса Ферстаппена, когда тот пришел в «Формулу-1» чуть больше чем в 16 лет. В FIA обещали дать свой ответ до начала Гран-при Италии.

ВИЛЬНЕВ СНОВА НА ТРАССЕ

Чемпион мира 1997 года канадский гонщик Жак Вильнев впервые с 2006 года сядет за руль машины «Формулы-1». Он протестирует прошлогодний болид «Формулы-1» команды «Альпин» в Монце, после Гран-при Италии.

Команда «Альпин» (бывшая «Рено») предоставит 51-летнему канадцу прошлогодний болид, участвовавший в чемпионате.

«Это стало возможным благодаря контактам с телевизионным каналом Canal+ и станет частью празднования 25-летия моего чемпионского титула. Я провел три гонки в одной команде с Фернандо (Алонсо), так что я часть истории коллектива. Алан Пермейн (ныне спортивный директор) был моим гоночным инженером. Это невероятно, это позволит мне понять современные машины. Я уже работал на симуляторе. Современные машины не впечатляют в медленных поворотах, но вот в быстрых они потрясающие. Это прошлогодняя машина, но она будет работать на полную мощность. Я поеду по-настоящему», - сказал Вильнев.

Вильнев стал чемпионом мира в составе команды «Уильямс-Рено». В 2004 году он провел три гонки за команду «Рено». В 2006 году завершил выступления в «Формуле-1».