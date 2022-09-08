Великолепный век Монцы: триумфы и трагедии

МОНЦА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ, «ФЕРРАРИ» СМЕНИТ ЦВЕТ

Дождливым днем 3 сентября 1922 года, когда был дан старт первой гонке на новой трассе в Монце, началась вековая история прославленной трассы, без которой сейчас сложно представить календарь «Формулы-1».

За столетие Монца увидела многое. В 1945 году даже бронетехнику, прошедшую парадом по стартовой прямой и практически уничтоживший асфальт там. Трасса не раз перестраивалась, в ее истории есть немало и черных страниц, когда во время гонок гибли механики, гонщики. Например, в 1970 году в Монце во время квалификации погиб пилот «Лотус» Йохен Риндт, единственный гонщик, который стал чемпионом мира после своей смерти. В Италию он приехал лидером чемпионата, и набранных им очков хватило для завоевания титула. В истории Монцы были гонки, на которых гибли зрители, когда машины, теряя управление, вылетали на трибуны. Сейчас иное время, куда более серьезные меры безопасности.

А по-прежнему Монца обладает тем неповторимым шармом, который и относит трассу в разряд легендарных, ставя ее в один ряд с Сильверстоуном, Спа или Монако.

К радости местных болельщиков и организаторов первую гонку в Монце выиграл итальянец Пьетро Бордино. Спустя век итальянцев в пелотоне нет, а тиффози ждут победы «Феррари».

Надежды, которые расцвели в начале чемпионата, когда Шарль Леклер лидировал в первенстве, развеялись в Европе как дым. Теперь если и говорить о шансах на чемпионство, то сугубо теоретически. Заявления об оптимистичном будущем сменились на пожелания выиграть пять гонок в сезоне (сейчас на счету «Феррари» четыре). Победа в Монце подсластит Скудерии горькую пилюлю этого сезона.

Источник фото: «Феррари»

По своим характеристикам итальянская трасса (которую по праву считают самой быстрой в чемпионате) похожа на бельгийскую. Но в Бельгии «Ред Булл» был значительно быстрее. Вряд ли за столь короткий срок в «Феррари» смогли что-то придумать.

Если во время трансляции вы увидите Леклера или Карлоса Сайнса в желтом, а на машине «Феррари» желтые полосы, то не спешите крутить настройки цветокоррекции экрана. В Скудерии действительно для Гран-при Италии решили поменять цвета. Так «Феррари» отметит свой 75-летний юбилей. Желтый цвет на гербе города Модены, родины Энцо Феррари. Да и для Скудерии он не чужд. В 80-х и 90-х годах сотрудники «Феррари» носили желтую униформу.

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЩЕТ РАБОТУ, ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ БЫЛОЕ

Человеку, который ищет работу, не позавидуешь. Еще вчера он чувствовал себя нужным, был при деле, а сегодня столкнулся с реальностью, когда вроде и рассылаешь резюме, а везде тебя просят подождать. Время уходит, а ответа нет. Наверное, так ощущает себя действующий победитель Гран-при Италии Даниэль Риккардо. Год назад он торжествовал вместе с «Макларен» и казалось, что будущее безоблачно, а сейчас это самое будущее неясно вообще. В «Хаас» дело идет к тому, что напарником Кевина Магнуссена станет Антонио Джовинацци. Итальянец уже поработал с прошлогодней машиной «Феррари» на тестах в Фиорано, восстанавливая навыки. Он также примет участие в пятничной практике за «Хаас». В «Уильямсе» место Латифи хоть и под угрозой, но имеются свои кандидаты на замену. В «Альпин» тоже не проявляют горячего интереса к возвращению австралийца. Там ждут другого триумфатора Гран-при Италии – Пьера Гасли. Француз едет в Монцу с особым чувством, ведь первая победа в карьере в 2020 году была добыта именно здесь, за рулем «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо»).

Команда из Фаэнцы дважды добивалась успеха, оба раза в Италии. В 2008 году первую победу принес пилот, ныне завершающий карьеру – Себастьян Феттель. Она же стала для него первой в его собственной карьере.

Гран-при Италии юбилейный для Фернандо Алонсо. Здесь будет 350-й старт в его карьере. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Кими Райкконеном. Через три недели в Сингапуре испанец официально станет самым опытным пилотом «Формулы-1».

Сам Алонсо побеждал здесь дважды – в 2007 году за «Макларен», а в 2010, опять к радости тиффози, за «Феррари».