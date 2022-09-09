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«Феррари» лидирует в свободных заездах на Гран-при Италии

Пилоты «Феррари» оказались быстрее всех в пятничных свободных заездах, а штрафы за замену компонентов силовых установок привели к многочисленным перестановкам на стартовой решетке.
«Феррари» лидирует в свободных заездах на Гран-при Италии
09 сентября 2022 22:13
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ПАСЬЯНС ИЗ ШТРАФОВ

Как и две недели назад в Бельгии стартовая решетка Гран-при Италии будет значительно отличаться от результатов квалификации. Первый штраф будущего этапа получил Юки Цунода. Правда, на машине гонщика «Альфа Таури» мотор не меняли. Японец заработал его исключительно своими силами, а именно, получив на Гран-при Нидерландов пятое гоночное предупреждение за езду по трассе с ослабленными ремнями безопасности. А поскольку штраф в 10 мест и так отбрасывал японца во вторую половину пелотона, то в «Альфа Таури» решили не мелочиться и поменять весь мотор, отправив Цуноду на последний ряд стартового поля.

Затем механики «Мерседеса» выяснили, что мотор на машине Льюиса Хэмилтона безнадежно поврежден и требует замены. Семикратный чемпион отправится в компанию к Цуноде. К ним же по той же причине присоединился пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. Второй подряд Гран-при Италии финн начинает в хвосте пелотона.

Следом на сайте Международной автомобильной федерации появились протоколы о штрафах пилотов «Ред Булл». Лидер чемпионата Макс Ферстаппен потеряет пять мест, а его напарник Серхио Перес – десять. Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс «набрал» штрафов на максимальное возможное количество.

После второй сессии свободных заездов штрафов решили подкинуть еще. Цунода не замедлился в зоне желтых флагов, получил потерю еще трех позиций на старте и два штрафных балла на лицензию. Теперь у японца их восемь, но такими темпами он может набрать 12 и пропустить этап из-за дисквалификации. Тем более, что пять предупреждений и штраф в 10 позиций он уже собрал.

По сложившейся традиции в пятничных заездах вновь лучшее время у пилотов «Феррари». В первой практике у Шарля Леклера, во второй у Сайнса. Итальянским болельщикам есть чему порадоваться. Правда, очки все равно начисляются только в воскресенье

ШВАРЦМАНУ ОБЕЩАЛИ ДВЕ СЕССИИ

На минувшей неделе тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман вместе с Антонио Джовинацци работал на трассе в Фиорано с прошлогодней машиной Скудерии. Джовинацци в пятницу в рамках Гран-при Италии провел сессию с «Хаас», что серьезно наводит на мысль о будущем трудоустройстве итальянца в напарники к Кевину Магнуссену. Куда податься Мику Шумахеру – вопрос открытый.

В «Феррари» обещали, что Шварцман в этом году примет участие в двух сессиях свободных заездов по ходу чемпионата. Обещание прозвучало еще перед гонкой в Канаде, в июне, но как-то не сложилось. Теперь Шварцман, выступающий с израильской гоночной лицензией, вновь получил заверение, что его тесты по ходу чемпионата обязательно состоятся. «Феррари» уже ни за что не борется в чемпионате, поэтому может позволить чувствовать себя более раскованно. Тем более, что вторые сессии свободных заездов на Гран-при Японии и США будут не 60, а 90 минут. Сделано это для того, чтобы гонщики смогли протестировать шины на 2023 год. Таким образом, основной пилот может спокойно уступить место в машине, потеряв при этом не 60 минут сессии, а вдвое меньше.

В «ПОРШЕ» ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ «РЕД БУЛЛ»

То, что раньше было лишь со слов спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, теперь обрело вполне реальную форму. Компания «Порше» в своем пресс-релизе официально подтвердила прекращение переговоров с «Ред Булл». Ни в качестве партнера в заводской команде, ни в качестве моториста «Порше» не будет сотрудничать с австрийским коллективом. Альтернативой для немецкого производителя может стать «Макларен». А для «Ред Булл»? Марко уже сказал, что «Ред Булл» способен производить двигатели самостоятельно. И здесь им может помочь «Хонда». Помимо традиционных слухов об уходе и возвращении японских мотористов, в пользу этого говорит факт, что при всем объеме ошибок, который допускает Юки Цунода, японца никто не рассматривает как кандидата на увольнение. Даже серьезной критики в свой адрес от строгого доктора Марко, японец не услышал.

источник: «Советский спорт»
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Пилоты «Феррари» оказались быстрее всех в пятничных свободных заездах, а штрафы за замену компонентов силовых установок привели к многочисленным перестановкам на стартовой решетке.
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