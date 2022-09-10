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У Леклера поул, в «Уильямс» замена пилота

Суббота на Гран-при Италии подарила зрителям интригу, учитывая огромное число штрафов, набранных гонщиками за замену компонентов силовых установок
У Леклера поул, в «Уильямс» замена пилота
10 сентября 2022 22:27
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

Субботняя практика прибавила судьям работы. К семи гонщикам, которые уже получили штрафы в пятницу, добавились еще двое. Штраф в виде потери мест на стартовой решетке получили Эстебан Окон («Альпин») и оба пилота «Хааса» Мик Шумахер и Кевин Магнуссен. Таким образом, девять гонщиков теряли места на старте.

Но гоночные боги смилостивились над поклонниками статистики. Потому что обладатель поула, пилот «Феррари» Шарль Леклер был одним из тех, кто штрафов не получил, в то время как его напарник Карлос Сайнс отправился в конец стартовой решетки.

В «Феррари» могут вздохнуть с облегчением. У Скудерии поул на домашней трассе, который она посвятила всем тифози. Главное теперь - откровенно не накосячить в юбилейной гонке для команды.

Впрочем, расслабиться не получится. С первого ряда стартует пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Говорить о том, что у «Феррари» получится навязать борьбу «Ред Булл», может только очень оптимистичный болельщик Скудерии. А вот соперничество с «Мерседес», которые все ближе, обещает стать украшением второй половины сезона (ну если уж чемпион практически определен).

Еще одним соперничеством, которое обещает быть интересным, становится борьба за четвертое место в Кубке конструкторов. Перед итальянским этапом в «Макларен» заверяли, что не ждут многого от гонки в Монце. Впрочем, старт с 3-го и 4-го места обещает неплохие очки. Да еще и основные соперники из «Альпин» позади. Фернадо Алонсо стартует шестым, а Окон и вовсе 14-м.

Для Макса Ферстаппена итальянская задача выглядит вдвое легче, чем бельгийская. Две недели назад в Бельгии, он стартовал 14-м и выиграл. В Монце машина «Ред Булл» с номером 1 будет стоять на 7-й стартовой позиции. Обгонять в Италии несколько сложнее, чем в Бельгии, но для «Ред Булл» это может не составить проблем.

Примечательно, в третьей сессии свободных заездов Ферстаппен показал время, которое было лучше времени Леклера на 0,347 секунды. Огромная разница по меркам итальянской трассы.

АППЕНДИЦИТ АЛБОНА – ШАНС ДЛЯ ДЕ ВРИСА

В определенной мере нидерландскому гонщику Нику де Врису в этом сезоне повезло. По ходу сезона он смог поработать сразу с машинами сразу трех команд. В Испании он проехал первую практику за «Уильямс», во Франции опробовал машину «Мерседес», а в Италии «Астон Мартин» (тоже клиент «Мерседес»). Но еще в пятницу чемпион «Формулы-2» и «Формулы-Е» подумать не мог о шансе, который выпадет ему на следующий день.

В субботу утром тайский пилот «Уильямс» Алекс Албон почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Ориентируясь на симптомы, в FIA не стали долго думать и отправили Албона в местную больницу. Там диагноз подтвердился – острый аппендицит.

Так Ник де Врис получил шанс провести полноценный гоночный этап. И начал он отменно. В квалификации он сразу вышел во второй сегмент, оставив за бортом напарника по команде – Николаса Латифи, а далее смог проехать круг быстрее Гуань Юй Чжоу из «Альфа Ромео». Благодаря штрафам де Врис стартует в гонке восьмым. Конечно, скорость машины «Уильямс» вряд ли позволит долго удержаться в десятке лучших, но ведь и сойти может кто угодно. Судьба выдала нидерландскому пилоту шанс – в его руках им воспользоваться, чтобы заявить о себе.

БИНОТТО: ШВАРЦМАН ЗАСЛУЖИВАЕТ МЕСТО В «ФОРМУЛЕ-1»

В субботу на пресс-конференции руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что резервный гонщик Роберт Шварцман проведет две сессии свободных заездов – в США и Абу-Даби.

«Шварцман – фантастический пилот. Он быстр за рулем машины «Формулы-1». Всякий раз, когда он пилотировал ее, то показывал отличные результаты. Обидно, что у него нет контракта. Он заслуживает места в «Формуле-1», - отметил Бинотто.

Пока кадровый расклад не в пользу российского пилота, выступающего под израильской гоночной лицензией. Возможных вакансий немного, да и на те, очередь уже довольно длинная. Но слова Бинотто внушают оптимизм из серии «ну а вдруг». Ведь получил свой шанс резервный пилот «Мерседеса» и «Уильямса» Ник де Врис.

источник: «Советский спорт»
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