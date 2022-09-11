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Стратеги «Ред Булл» переиграли «Феррари» в Монце

В «Ред Булл», избрав более консервативную стратегию, смогли взять реванш за поражение в Австрии, победив на родине «Феррари», а Макс Ферстаппен добился того, что может оформить второй чемпионский титул уже на следующем этапе.
Стратеги «Ред Булл» переиграли «Феррари» в Монце
11 сентября 2022 21:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

В ШАГЕ ОТ ЧЕМПИОНСТВА

Трассы в Бельгии и Монцы похожи. Обе скоростные, обе требуют меньше прижимной силы в настройках машины, на обеих обгонять легче, чем на многих других. В этом сезоне и сценарий на обеих трассах был схожим. Многочисленные штрафы гонщиков, оштрафованных, в основном за замену компонентов силовых установок, значительно усложняли понимание того как будет выглядеть стартовая решетка в воскресенье. Штрафы действующего чемпиона мира, нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена отбрасывали его в середину пелотона (в Бельгии 14-е стартовое место, в Италии 7-е). Штрафы пилотов «Феррари» (в Бельгии Леклера, в Италии Сайнса) заставляли начинать гонку с конца пелотона. И победа Ферстаппена в обеих гонках.

Для Макса победа в Италии стала пятой подряд и своеобразным реваншем за поражение в Австрии, на домашней трассе «Ред Булл», где победил Шарль Леклер из «Феррари».

После старта монегаск сохранил лидерство, Джордж Расселл из «Мерседес» остался вторым, а Ферстаппен выиграл четыре позиции и после первой шиканы был уже третьим, а еще пять кругов спустя – вторым.

На 13-м круге был объявлен режим виртуальной машины безопасности из-за того, что на обочине остановился Себастьян Феттель. Леклера позвали в боксы, но кроме него туда никто не поехал, а если бы и хотели, то не успели воспользоваться, потому что машину Феттеля быстро эвакуировали и появились зеленые флаги. Леклер выехал третьим, Ферстаппен возглавил гонку.

Где-то позади Льюис Хэмилтон, стартовавший с последнего ряда из-за замены мотора, пытался прорваться вперед. К 17-му кругу он был уже на пороге очковой десятки, а к 27-му уже в шестерке лучших.

Кругом раньше лидерство в гонке вернул себе Леклер. Ферстаппен побывал в боксах и выехал в десяти секундах позади лидера. Свежие шины позволили быстро сократить отставание, но прямой борьбы не получилось. На 33-м круге Леклера позвали в боксы, поставили Soft, но монегаск на трассе оказался вторым в 19 секундах позади чемпиона мира.

После этого довести гонку до победы было делом техники. Ферстаппен контролировал отрыв. За шесть кругов до финиша на трассе остановился «Макларен» Даниэля Риккардо, вызвав появление машины безопасности. Лидеры провели свои пит-стопы, надеясь на финальный спринт, но его не получилось. Эвакуировать оранжевую машину быстро не удалось, и машина безопасности покинула трассу лишь при завершении последнего круга. Ферстаппен одержал 31-ю победу в карьере, 11-ю в сезоне, пятую подряд, оторвавшись на 116 очков от Леклера. Оформить второй чемпионский титул Макс может уже в Сингапуре через три недели.

ТРИ КОМАНДНЫЕ БИТВЫ

В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство «Ред Булла» - 545 очков, на 139 больше чем у «Феррари», поэтому вопрос победителя в командном зачете уже практически не стоит. Куда интереснее соперничество в трех других противостояниях. «Феррари» против «Мерседес» - Скудерии удалось отыграться на своей трассе. 30 завоеванных очков (2-е место Леклера и 4-е у Сайнса) против 25 у «Мерседеса» (3-е у Расселла, 5-е у Хэмилтона). Команды разделяет 35 очков.

«Альпин» - «Макларен» - 125:107 (борьба за 4-е место в Кубке конструкторов). 11 гонок подряд в «Альпин» набирали очки, в Италии серия прервалась. Алонсо сошел, а Окон финишировал – 11-м. Для «Макларен» после схода Риккардо, очки принес Норрис, финишировавший 7-м.

«Хаас» - «Альфа Таури» - 34:33 (борьба за 7-е место). Восьмое место Пьера Гасли позволило команде из Фаэнцы до минимума сократить отставание от «Хааса».

ДЕ ВРИС ИСПОЛЬЗОВАЛ СВОЙ ШАНС

Нидерландский пилот Ник де Врис еще в пятницу не знал, что подарит ему день грядущий. А подарил он возможность показать себя, заменив Алекса Албона, которого госпитализировали с приступом аппендицита. Чемпион «Формулы-2» и «Формулы-Е» сначала уверенно переквалифицировал своего более опытного напарника – Николаса Латифи, а в гонке финишировал девятым, принеся два очка команде. Де Врис стал 67-м пилотом «Формулы-1», который завоевал очки в дебютной гонке. Нидерландец по праву удостоился награды «гонщик дня» от зрителей Гран-при. Шансы на место в какой-либо команде у де Вриса повысились, а шанс для Латифи остаться в «Уильямс» стал совсем призрачным.

Европейский сезон «Формулы-1» завершен. Впереди шесть гонок в Азии, Америке и на Ближнем Востоке.

источник: «Советский спорт»
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