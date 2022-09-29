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«Формула-1» возвращается в Азию

После двухлетнего пандемийного перерыва гонки чемпионата «Формулы-1» вновь пройдут в Сингапуре и Японии.
«Формула-1» возвращается в Азию
29 сентября 2022 09:46
автор: Андрей Евграфов

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

В пятницу действующий чемпион мира, нидерландец Макс Ферстаппен отметит свое 25-летие. А уже в воскресенье в качестве подарка к круглой дате гонщик «Ред Булл» может преподнести себе второй титул чемпиона мира. Для этого ему понадобится «помощь» соперников, но теоретически решить главный вопрос чемпионата, Макс может уже в эти выходные. Сейчас отрыв гонщика «Ред Булл» опережает своего основного конкурента пилота «Феррари» Шарля Леклера на 116 очков. После гонки на трассе «Марина-Бэй» до конца сезона останется пять этапов (плюс этап в Бразилии будет со спринтом, а это дополнительные очки). Таким образом, чтобы выиграть титул в Сингапуре у Ферстаппена должны выполниться два условия. Первое – Макс должен победить. В любом другом варианте победы в чемпионате на данном этапе не будет. Условие не такое уж и не выполнимое. Ферстаппен победил в последних пяти гонках. Правда, что в Сингапуре он еще не побеждал ни разу, а сама трасса совершенно иная по своим характеристикам. Но ведь все когда-то случается в первый раз.

Второе условие – Леклер должен финишировать на восьмом месте и ниже (тогда Максу надо будет еще установить и лучший круг, это дополнительное очко). А если побеждать без лучшего круга, то Леклер должен финишировать девятым. Вряд ли в «Феррари» захотят сделать такой подарок своим конкурентам. Тем более, что и действующим победителем Гран-при Сингапура, и обладателем поула являются пилоты «Феррари». В 2019 году Леклер выиграл поул, а Себастьян Феттель одержал свою последнюю победу в карьере. То, что она последняя – это несомненно. Себ покидает «Формулу-1», а форма «Астон Мартин» даже в фантастических теориях вряд ли позволит бороться за победу. И опять же – видя, что происходило с «Феррари» в последних гонках, полностью исключать выполнение второго условия нельзя.

В любом другом случае чемпионство Ферстаппена может отложиться до Гран-при Японии, которое состоится всего через неделю. А вот завоевать Кубок конструкторов «Ред Булл» не сможет в Сингапуре ни при каких обстоятельствах.

СПРИНТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

После того, как Всемирный Совет FIA по автоспорту утвердил календарь из 24 этапов на сезон 2023 года, который станет самым длинным по продолжительности, организаторы чемпионата решили не останавливаться на достигнутом. Эксперимент со спринтерскими гонками признали удачным. За два сезона спринты прошли уже на пяти этапах. Еще один состоится на Гран-при Бразилии. В 2023 году квалификационные гонки пройдут на шести этапах вместо трех в 2022. Организаторы не уточняют какие именно этапы будут выбраны для этого.

Протяженность спринтерской квалификационной гонки составляет около ста километров, треть от общей дистанции Гран-при. По результатам спринта формируется стартовая решетка основной гонки. А чтобы подогреть интерес к ней первые восемь пилотов получают очки. Победитель завоевывает восемь очков, финишировавший вторым – семь и так далее.

КОМАНДЫ ЗАПОЛНЯЮТ ВАКАНСИИ

Успешное выступление в Италии нидерландского пилота Ника де Вриза, заменившего в «Уильямсе» заболевшего Алекса Албона, вернуло его в список востребованных кандидатов на вакантные места в командах. Помимо «Уильямса», где он числился резервным пилотом, де Вризом заинтересовались в «Альпин», а затем и спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко проявил интерес, говоря о возможном месте в «Альфа Таури». Сделать Марко заставили в FIA, когда отказались выдать Колину Херте суперлицензию. У американца из «Индикара» не хватает для ее получения баллов, а на уступки для «Ред Булл» в FIA не пошли.

Тем временем в «Уильямсе» уволили Николаса Латифи. Результаты канадца и так вызывали сомнения, а на фоне выступления де Вриза и вовсе выглядели удручающе. Но общее число вакансий в командах не изменилось. Накануне сингапурского этапа новый контракт с «Альфа Ромео» подписал Гуаньюй Чжоу.

Предполагаемые вакансии остались в «Альпин» (сюда сватают Пьера Гасли, Даниэля Риккардо, Мика Шумахера и Ника де Вриза), в «Уильямсе» (официального объявления о контракте с де Вризом не было), в «Хаасе» (слухи отправляют сюда Риккардо и Хюлькенберга, да и Мик Шумахер еще может остаться). В «Альфа Таури» тоже есть вакансия. Но она странная. Формально контракты и Гасли, и Цуноды подтверждены. При этом все понимают, что Гасли может уйти в «Альпин». И все теоретически готовятся к замене пилота. О вакансии в «Мерседес» говорить излишне – несмотря на то, что официально контракт Джорджа Рассела не подтвержден, в том, что британец останется в команде никто не сомневается.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА (время московское)

30 сентября. 13:00. Первая сессия свободных заездов

30 сентября. 16:00. Вторая сессия свободных заездов

1 октября. 13:00. Третья сессия свободных заездов.

1 октября. 16:00. Квалификация

2 октября. 15:00. Гонка.

источник: «Советский спорт»
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