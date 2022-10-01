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Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов

Квалификация Гран-при Сингапура из-за прошедшего с утра дождя превратилась в лотерею, в которой более удачливым, как и три года назад, оказался монегаск из «Феррари».
Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов
01 октября 2022 18:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ЛЕКЛЕР НА ПОУЛЕ – ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Конфигурация трассы в Сингапуре такова, что обгонять на ней достаточно сложно, а потому квалификация здесь приобретает важное значение. Из 12 гонок здесь в восьми побеждал обладатель поула. Правда, в 2019 году было не так. Леклер стартовал с поула, но победу отпраздновал его напарник – Себастьян Феттель. Спустя три года монегаску выпал еще один шанс побороться за победу в Сингапуре, стартуя с первого места.

Шедший большую половину дня дождь испортил пилотам третью сессию свободных заездов, фактически сократив ее вдвое. К квалификации трасса не высохла, первый сегмент пилоты провели на промежуточных шинах. Лучшее время показал Ферстаппен, опередив пилоПри та «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. С конца стартовой решетки будут стартовать пилоты «Уильямса».

На машине гонщика «Альпин» Эстебана Окона возникли проблемы с тормозами, и он выбыл из борьбы. В споре «Макларен» и «Альпин» счет оказался равным – у команды из Уокинга выбыл Даниэль Риккардо. Пятерку завершивших борьбу в квалификации дополнил Валттери Боттас из «Альфа Ромео».

Во втором сегменте пилоты рискнули попробовать слики, но преимущества перед промежуточными шинами они не давали. Леклер показал лучшее время, Хэмилтон вновь оказался вторым, Ферстаппен третьим. А напарник Хэмилтона Расселл оказался лишь 11-м, зато в финале оказались оба пилота «Альфа Таури».

Финальный сегмент восемь из десяти пилотов решили начать на сликах, несмотря на то, что на трассе оставались мокрые участки. Риск оправдался, а квалификация превратилась в лотерею. Плотность результатов говорит сама за себя. На трассе с более чем 20-ю поворотами первую тройку пилотов разделило всего 0,054 секунды. Леклер-Перес-Хэмилтон-Сайнс – в таком порядке уйдут в гонку первые четыре пилота. Пятерку лучших замкнул Фернандо Алонсо, проводящий юбилейную. 350-ю гонку в карьере. К слову – в финале квалификации оказался и пилот «Макларен» - Ландо Норрис, стартующий шестым.

Ферстаппен по ходу своих попыток несколько раз ошибался, вылавливая машину из заносов, а в последней попытке и вовсе прервал быстрый круг, оставшись на восьмом стартовом месте. Это худший результат квалификации в этом сезоне. Как выяснилось потом, причиной этого стало то, что в машине Ферстаппена на последнем круге закончилось топливо.

Леклер завоевал 18-й поул в карьере, обогнав по этому показателю Ферстаппена. Также этот поул стал для монегаска девятым в этом сезоне. При этом выиграл с поула он лишь две гонки из трех выигранных вообще в этом году.

Для завоевания чемпионского титула Ферстаппену нужно победить с лучшим кругом, при этом Леклер должен финишировать восьмым. На стартовой решетке пока же ситуация прямо противоположная. В «Ред Булл» к этому отнеслись со спокойствием. Отрыв действующего чемпиона мира от преследователей настолько большой, что можно не беспокоиться. Как говориться, не в Сингапуре, так в Японии. Или в США на крайний случай. И даже после этого останется еще три этапа, чтобы решить главный вопрос первенства.

Леклеру выпал второй шанс победить в Сингапуре, и монегаск намерен этим воспользоваться.

«Если мы сделаем все идеально, то сможем победить», - сказал он после квалификации. Болельщикам Скудерии остается скрестить пальцы и выдохнуть одно слово – «если»!

Довольны итогами квалификации и в «Мерседес». Хэмилтону вполне по силам принести первую победу «серебряным стрелам» в сезоне. Все три сессии свободных заездов семикратный чемпион демонстрировал отличную скорость, а в первой и вовсе показал лучшее время (впервые в сезоне).

Прогноз погоды обещает на воскресенье дождь. Вопрос лишь в том, насколько сильным он будет и когда по времени начнется. Есть все шансы, что природное явление, превратившее квалификацию в лотерею, сделает то же и с гонкой.

источник: «Советский спорт»
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