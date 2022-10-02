Перес отсрочил чемпионство Ферстаппена

ПРОБУКСОВКА ЛИШИЛА ПОБЕДЫ

Проливной дождь, обрушившийся на Сингапур днем, вынудил организаторов гонки отложить ее старт на час. Ливень вскоре прекратился, но состояние трассы вынудило всех пилотов стартовать на промежуточных шинах.

Шанс на то, что Макс Ферстаппен оформит чемпионство в Сингапуре, был невелик. Слишком много факторов должно было сойтись. А после ошибки команды в квалификации, когда у Макса на быстром круге закончилось топливо, он и вовсе стал призрачным. Картину дополнил провальный старт. У Ферстаппена не заладилось с коробкой передач. У него включилась сразу вторая передача, что стоило ему медленного разгона и потери четырех позиций. А обгонять на трассе «Марина-Бэй» очень сложно. В чем еще раз убедились все пилоты.

Но куда более интересные события были на первом ряду стартовой решетки. Взглянем на старт языком цифр, приведенных во время трансляции. Обладатель поула Шарль Леклер из «Феррари», а также стартовавший с первого ряда Серхио Перес из «Ред Булл» одинаково быстро отреагировали на погасшие красные огни стартового светофора – 0,29 секунды. Но машина Переса разогналась несколько быстрее, чем «Феррари». И в первый поворот мексиканец вошел первым. Леклер после финиша отметит, что допустил небольшую пробуксовку на старте. Это оказалось решающим. Как и в 2020 году обладатель поула Леклер, победить в гонке не смог.

Ни одна из гонок «Формулы-1» в Сингапуре не обходилась без появления машины безопасности. Не стал исключением и этот год. Уже на седьмом круге Берндт Майландер отправился на трассу. Причиной стал контакт машин Чжоу и Латифи, после которого «Альфа Ромео» осталась на трассе. Впрочем, Латифи тоже вскоре сошел. Решением судей канадец получил два штрафных балла и потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при Японии.

После рестарта пара Перес-Леклер быстро оторвалась от Сайнса, которого прессинговал Хэмилтон. Пройти испанца семикратному чемпиону мира также не удалось. А учитывая, что Расселлу, которому заменили силовую установку пришлось стартовать с пит-лейна, и в очках он не приехал, то этап в Сингапуре для «Мерседеса» сложился крайне неудачно.

ДВИГАТЕЛЬ ИСПОРТИЛ ЮБИЛЕЙ

Юбилейная, 350-я в карьере, гонка для Фернандо Алонсо оказалась короткой. На 21-м круге двигатель «Рено» просто выключился. Но на этом неприятности для «Альпин» не закончились. Несколькими кругами спустя Окон выбыл из борьбы по той же причине. Двойной сход «Альпин» в совокупности с четвертым и пятым местом пилотов «Макларен», позволили команде из Уокинга обойти французский коллектив в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.

В Сингапуре жарко, асфальт сохнет быстро. Было ясно, что по ходу гонки наступит момент, когда кому-то надо будет рискнуть и первым перейти на слики. Роль героя-первооткрывателя на 21-м круге взял на себя Расселл. И проиграл. Долгие 12 кругов британец просто мучился на трассе. Лишь на 33-м круге слики заработали как надо. Но помочь Расселлу в борьбе за очки это уже не могло. К этому времени Хэмилтон уже побывал в отбойнике, хоть остался на трассе и продолжил борьбу. Два очка – это вся «добыча» «Мерседеса» на сингапурском этапе. При том, что конкуренты из «Феррари» завоевали 33 очка. Разрыв между двумя командами вырос до 66 очков.

ПОБЕДИТЕЛЬ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ

На 36-м круге разбил свою машину Юки Цунода. В «Альфа Таури» лишились не только важных очков, но и восьмого места в Кубке конструкторов. Одно очко, принесенное Гасли, не помогло команде из Фаэнцы в борьбе с конкурентами из «Хаас» и «Астон Мартин», особенно на фоне успеха последних. Очки Стролла и Феттеля (6-е и 8-е место) позволили «Астон Мартин» подняться на седьмое место в Кубке конструкторов.

На трассе вновь появилась машина безопасности, а после рестарта ошибся уже Ферстаппен, который попытался обогнать Норриса, заблокировал колеса и уехал в карман безопасности, потеряв позиции. В итоге лидер чемпионата финишировал лишь седьмым.

Интригу в гонке возродили судьи. Было объявлено, что Перес находится под расследованием из-за нарушений правил во время пребывания машины безопасности. Из боксов мексиканцу тут же дали команду сделать пятисекундный отрыв от Леклера на случай штрафа. С этой задачей Перес справился, финишировав с семисекундным преимуществом. Но уже после финиша стало известно, что нарушений таких возможно было два, а это уже 10 секунд штрафа.

Окончательного решения пришлось ждать больше часа. Судьи приняли соломоново решение – за первое нарушение Пересу вынесли предупреждение, за второе - штраф в пять секунд. В итоге наказание хоть и есть, но к пересмотру результатов гонки оно не привело. А два штрафных балла настроения Пересу не испортят точно (тем более, что они у него первые).

Как и в Монако в таких же переменных погодных условиях, полную гоночную дистанцию проехать не удалось, истекли отведенные два часа. Как и в Монако победу отпраздновал Серхио Перес. Оформление чемпионства Ферстаппена отложено как минимум на неделю.