Самый опытный и рекордный Алонсо

В историческом рейтинге самых опытных пилотов «Формулы-1» сменился лидер. Испанец Фернандо Алонсо провел 350-ю гонку в карьере, обойдя по этому показателю Кими Райкконена. Более того, Алонсо всерьез намерен довести эту цифру до 400, о чем испанец заявлял еще в Монце.

Сделать это испанцу вполне по силам. В конце этого сезона у него будет (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) уже 355 стартов, а учитывая, что в сезоне сейчас будет 24 этапа, то пятую сотню он вполне может разменять к концу 2024 года. Как раз к окончанию двухлетнего контракта с «Астон Мартин».

Несмотря на слова о том, что рекорды – это ничто, Алонсо, конечно же, держит в голове статистику. И хочет продолжить участвовать в гонках. По слухам, с «Альпин» он расстался потому, что команда не была готова заключить с ним долгосрочный контракт.

Когда ныне действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену еще даже не исполнилось три с половиной года, 4 марта 2001 года Алонсо уже вышел на старт своей первой гонки, соперничая с отцом Макса – Йосом.

За 21 год «формульной» гоночной карьеры было многое: два чемпионских титула, 32 победы, 22 поула, 23 быстрейших круга в гонке, 98 подиумов, а также аварии, скандалы, триумфы и поражения.

АВАРИИ

Каждый гонщик в своей карьере попадал в аварии. И каждую из них, как правило, помнит очень хорошо. В 2003 году в Бразилии Алонсо понял как важно не игнорировать желтые флаги. Впереди него, на 56-м круге Марк Уэббер управление и влетел в отбойник. А Алонсо, не обратив внимания на предупреждающие знаки, зацепил отлетевшее колесо и на полной скорости врезался в барьер безопасности. Гонку остановили досрочно, результаты зафиксировали по 54-му кругу. Алонсо второй раз в карьере должен был подняться на подиум, но испанца увезли в медцентр.

Гонка 2012 года в Бельгии для Алонсо завершилась буквально через несколько секунд после ее начала. Виной тому стал маневр, названный болельщиками «страйком Грожана». «Лотус» француза после неудачного маневра взмыл в воздух и вынес трех пилотов, ехавших впереди. Самому Алонсо несказанно повезло – колесо пролетело в нескольких сантиметрах от шлема. После этой аварии тема введения системы защиты Halo вновь вернулась в обсуждение FIA.

Самой загадочной аварией стал инцидент на предсезонных тестах в Барселоне в 2015 году. На выходе из третьего поворота машина стала замедляться, сместилась на внутреннюю часть трассы и зацепила ограждения. Алонсо отправили в госпиталь, где выяснилось, что испанец пропустит старт чемпионата из-за последствий. Что именно произошло тогда, до сих пор неизвестно. Шутили даже, что завистники подбросили в «Макларен» Алонсо змею в качестве мести за скандал 2007 года.

Самой же серьезной аварией, по словам Алонсо, он сам считает инцидент в Мельбурне в 2016 году, когда он столкнулся с Эстебаном Гуттьересом. FIA установила, что скорость машины Алонсо была 313 км/ч в тот момент, когда произошла авария, а перегрузка в момент удара составила 46G.

Отдельное спасибо своему ангелу-хранителю Алонсо стоит сказать за сохранение жизни в аварии 2021 года, когда во время велотренировки в Швейцарии его сбила машина. Перелом челюсти – это хоть и неприятное последствие, но все могло быть куда хуже. Вспомнить хотя бы гибель чемпиона MotoGP Ники Хейдена, которого также во время велопрогулки сбила машина.

СКАНДАЛЫ

Скандалы стали также спутником многолетней карьеры испанца. Взять хотя бы шпионский скандал 2007 года, когда «Макларен» из-за противостояния напарников Хэмилтона и Алонсо, команда потеряла чемпионский титул, но и лишилась потом всех очков. Ключевой уликой тогда стала переписка Алонсо, которую он представил суду. В глазах болельщиков, он был тем, кто предал свою команду (отсюда и шутки про змею в кокпите в аварии в 2015 году).

Годом позже Алонсо оказался косвенно замешанным в скандале с намеренной аварией Нельсона Пике в Сингапуре, которая помогла ему победить.

Недовольство действиями команды в «Феррари», когда испанец выступал за Скудерию, не добавили ему популярности у итальянских болельщиков. А японцы долго не могли ему простить фразу на домашнем для «Хонда» Гран-при: «Это двигатель GP2, GP2!». Возможно, что некоторые недобрым словом вспомнят об Алонсо и в «Альпин», из которой он так внезапно для всех ушел.

ТРИУМФЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Несмотря на то, что наследником Михаэля Шумахера многие называют Себастьяна Феттеля, именно Алонсо сменил великого немца на чемпионском троне в 2005 году. А годом спустя смог защитить свой титул. В числе титулов – чемпионство в гонках на выносливость, победа в «24 часах Дайтоны». А вот «тройная корона» испанцу не покорилась – к победам на Гран-при Монако и «24 часах Ле-Мана» добавить победу на «Инди-500» Алонсо не удалось. Грэм Хилл так и остался единственным гонщиком, победившим в трех легендарных гонках. «Индикар» так и не покорился испанцу. Его выступления на овалах были не особо удачными. Как и участие в «Дакаре» (у испанца 13-е место в общем зачете, хотя на одном из спецучастков ему удалось финишировать вторым).

Помимо Алонсо и Райкконена больше 300 стартов было у Рубенса Баррикелло (322), Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона (по 306). Из действующих пилотов членов клуба тех, у кого за 300 в этом сезоне стал Льюис Хэмилтон (304). У Феттеля, завершающего карьеру, 293 старта и к концу сезона будет 299. А следующим в списке из тех, кто продолжает выступать в «Формуле-1» - Серхио Перес, у которого 230 стартов. Удастся ли Алонсо исполнить мечту и довести число Гран-при до 400, покажет лишь 2024 год.