Под шум дождя и бой японских барабанов

СУЗУКА ЧЕМПИОНСКАЯ

«Формула-1» пришла на эту уникальную трассу в 1987 году. Уникальна она тем, что имеет форму «восьмерки», она пересекает саму себя по мосту. И сразу же стала чемпионской. Здесь разрешился спор между Нельсоном Пике-старшим и Найджелом Мэнселлом в пользу первого. Британец попал в аварию во время свободных заездов и на старт гонки не вышел, а бразилец завоевал третий титул чемпиона мира. В том же году «Хонда» вместе с «Уильямсом» выиграла Кубок конструкторов. Годом позже на Сузуке свой первый титул выиграл Айртон Сенна. Несмотря на то, что после японского этапа его и напарника по команде Алена Проста разделяло три очка, из-за сложной системы подсчета очков, когда в зачет шли 11 лучших результатов по ходу чемпионата, Сенна досрочно стал чемпионом. И вновь на чемпионских машинах к радости японских болельщиков стояли моторы «Хонда». А еще годом позже чаша весов в Японии склонилась в пользу Проста.

Судьба чемпионского титула решалась в Японии еще семь раз. Болельщики «Феррари» помнят эмоциональную победу Михаэля Шумахера в 2000 году, которая принесла Скудерии первый титул с 1979 года.

В 2022 году Сузука также может увидеть чемпионский финиш. Чтобы не утомлять долгими математическими расчетами, скажем просто, Ферстаппену нужно набрать на восемь очков больше, чем у Шарля Леклера, и на шесть, чем у Серхио Переса. Сам Макс настроен решительно, чтобы решить вопрос чемпионства в Японии, а не откладывать его на американское турне. Прогноз погоды обещает переменную облачность. Эксцессов в виде супертайфуна, как это было в 2019 году, когда пришлось переносить квалификацию, не ожидается. Но в воскресенье высока вероятность дождя. Так что гонка, как и в Сингапуре, может превратиться в лотерею. Гонка в Японии ранняя, так что заводите будильники. Первая сессия свободных заездов в пятницу стартует в 6 часов утра, вторая – в 9 утра. В субботу третья сессия начнется также в 6 утра, квалификация в 9, гонка в воскресенье стартует в 8 часов утра по московскому времени.

«ХОНДА» ШРЕДИНГЕРА

Официально компания «Хонда» покинула «Формулу-1» в 2021 году, выиграв чемпионат вместе с «Ред Булл». Японские мотористы очень хотели провести гонку в прошлом году, но Олимпиада в Токио повлекла увеличение заболеваемости коронавирусом, и правительство ужесточило меры. А проводить прощальную гонку перед пустыми трибунами было совсем не то, ведь болельщики в Японии – это особый момент. Их всегда много, они эмоциональны, креативны. На трибунах можно увидеть людей с бейсболками, на которые прикреплены миниатюрные задние антикрылья, машины, людей в костюмах героев аниме. В общем, «Хонду» понять можно, хотелось попрощаться на позитивной ноте. Но не случилось.

В 2022 году «Хонды» официально в «Формуле-1» нет, но все знают, что за моторы стоят на машинах «Ред Булл» как бы сложно они не назывались. Как все прекрасно знают о том, что австрийская команда продолжает активное, если не сотрудничество, то консультирование с японским производителем. И чтобы сделать ее присутствие более явным, на машинах «Ред Булл» и «Альфа Таури» во время Гран-при Японии будут нанесены логотипы «Хонда». «Хонды» одновременно нет, но она все же есть.

После провала сделки с «Порше» в «Ред Булл» не скрывали, что намерены продолжить сотрудничество. Кроме того, и в «Хонда» уже были сделаны первые заявления, что компания намерена рассмотреть вопрос возвращения в «Формулу-1». А спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что переговоры уже начались. И продление контракта с Юки Цунодой – это еще одно тому подтверждение.

«БЮДЖЕТНЫЙ ЦУЦВАНГ» FIA

Правда, чемпионские титулы «Ред Булл» де-факто под угрозой. Скандал с превышением бюджетов набирает обороты. После публикации статьи о том, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» (со ссылкой на анонимные источники) могли превысить потолок бюджетов, по этому вопросу высказались и в «Феррари», и в «Мерседес», и в других командах. Превышение бюджета в 2021 году могло дать преимущество при разработке машины 2022 года, а значит и выступления в этом году под угрозой. В Международной федерации автоспорта (FIA) решили не портить скандалом японский Гран-при и перенести объявление результатов финансового аудита на 10 октября. Все заинтересованные лица призывают FIA к прозрачности и строгости. Сама же федерация оказалась в своеобразном цуцванге, когда любое решение повлечет лишь ухудшение ситуации. Простить нарушителей или назначить символическое наказание означает похоронить идею ограничений бюджетов, а вынести слишком строгое – так можно и до пересмотра итогов чемпионата дойти.