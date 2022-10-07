Алонсо и Расселл быстрее всех под дождем, Шумахер разбил машину

ШУМАХЕР ДОБАВИЛ РАБОТЫ МЕХАНИКАМ

Первая сессия свободных заездов началась под дождем. И как часто бывает в таких случаях, время сессии шло, а на трассе никто не появлялся. Установочные круги на дождевой резине тоже поиском настроек или серьезной работой не назовешь. Примерно к началу второй половины сессии дождь прекратился, трасса начала подсыхать. Условия позволили сменить дождевые шины на промежуточные. Но работа продлилась недолго, дождь начал усиливаться, и лучший результат, показанный Фернандо Алонсо, превзойти никому не удалось. Правило о том, что в дождевых условиях нельзя расслабляться даже после клетчатого флага, еще раз подтвердил гонщик «Хааса» Мик Шумахер. На круге возвращения в боксы после окончания сессии, немец ошибся, вылетел и разбил свою машину. Причем сделал это настолько серьезно, что команда приняла решение собрать новую машину на запасном шасси. Во второй сессии свободных заездов Шумахер участия не принял.

В «ПИРЕЛЛИ» УЕХАЛИ НИ С ЧЕМ

Вторые сессии свободных заездов в Японии и США увеличены по продолжительности до полутора часов для того, чтобы гонщики могли опробовать шины для сезона 2023 года. По состоянию трассы пилоты во второй практике могли опробовать лишь дождевые и промежуточные шины. О тестах сликов и речи не было. Дождь продолжал идти, тесты отменили. Но время сессии сокращать не стали, учитывая условия. Хотя если посмотреть на количество пройденных кругов, дополнительные полчаса картину практически не изменили. Пилоты не хотели особо рисковать (авария Шумахера запомнилась всем), поэтому ограничивались короткой серией кругов. Теперь слики 2023 года протестируют в Остине, по ходу Гран-при США, а также на Гран-при Мексики.

Но здесь включается дополнительный фактор – расход моторного ресурса. Лишние полчаса на трассе на трех этапах выливаются в дополнительные полтора часа работы мотора, а это уже чревато. В «Пирелли» это все понимают и ищут взаимовыгодные варианты.

Лучшее время во второй сессии показал Джордж Расселл, на второй строчке расположился его напарник по «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Следом пара пилотов из «Ред Булл». Замкнул пятерку лучших Кевин Магнуссен из «Хаас».

Результаты свободных заездов, тем более в дождевых условиях, всегда относительны. Но важно посмотреть прогноз погоды – в воскресенье ожидается дождь. А значит, что соответствующие настройки, работа промежуточных и дождевых шин будут очень важны.

БОРЬБА ЗА ОДНУ ПОБЕДУ

В «Формуле-1» когда команда признает, что победить или добиться поставленных целей уже не удастся, то выпускается пресс-релиз со словами, что коллектив полностью сосредоточен на машине следующего года. Примерно об этом уже сказали пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Испанец, в четверг на пресс-конференции пилотов отметил, что «Феррари» устроит хотя бы одна победа в пяти оставшихся гонках, чтобы обрести уверенность и выиграть. В следующем году.

В «Мерседес» также мечтают о хотя бы одной победе. Причем для обоих пилотов – это победа чрезвычайно важна. Джордж Расселл не побеждал еще ни разу в карьере. А Льюис Хэмилтон является обладателем уникального достижения, которое сейчас под угрозой. Он хотя бы раз побеждал в каждом сезоне, в котором выступал. В сезоне 2022 года пилоты «Мерседес» не побеждали вообще.

Кроме того, борьба за второе место в Кубке конструкторов между «Феррари» и «Мерседес» еще в разгаре. После гонки в Сингапуре, где Скудерия заработала 33 очка против 2 у «Мерседеса», в итальянской команде могут вздохнуть чуть спокойнее. Преимущество стало немного комфортнее, но гонки всегда славятся непредсказуемостью. Правда захочет ли «Ред Булл» «подарить» победу конкурентам? В Сингапуре место Ферстаппена на высшей ступени подиума занял его напарник – Серхио Перес, который не против продолжить побеждать.