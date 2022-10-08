Ферстаппен сделал заявку на чемпионство

ГАСЛИ В «АЛЬПИН», ДЕ ВРИЗ В «АЛЬФА ТАУРИ»

Незадолго до начала третьей сессии свободных заездов разрешилось сразу две кадровые загадки будущего сезона. Выступление Ника де Вриза, заменившего в Италии Алекса Албона, и сразу же завоевавшего очки, впечатлило спортивную дирекцию «Ред Булл». Доктор Хельмут Марко предложил нидерландскому пилоту место в «Альфа Таури», откуда пытался уйти Пьер Гасли, несмотря на подписанный контракт. Таким образом роль лидера команды в следующем сезоне перейдет к Юки Цуноде.

Гасли, потеряв надежду вернуться в основной коллектив «Ред Булл», искал варианты продолжения карьеры в другой команде. Неожиданный уход сначала Алонсо, а затем и Пиастри из «Альпин» дал ему такой шанс. Проблема была в натянутых отношениях с Эстебаном Оконом, но руководство «Альпин» это не смутило. Выступление француза в французской команде – хороший маркетинговый ход.

Теперь вакансия образовалась в «Уильямсе». Латифи покинет команду в конце сезона, а де Вриз, которого прочили на это место, уже нашел себе работу на следующий сезон. Кто заменит канадца? Слухи в паддоке говорят о возможном приходе Мика Шумахера, если немцу не удастся договориться о продлении контракта с «Хаас». А в самом «Хаасе» прогнозируют увидеть как Дэна Риккардо, так и Нико Хюлькенберга.

ПОГОДА МЕНЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ КОМАНД

Погода в Японии осенью очень непредсказуема. После пятничного ливня синоптики уточнили прогноз, отметив, что старт гонки скорее всего пройдет на сухой трассе, и лишь потом, по ходу гонки, может начаться дождь. А значит резко возросло значение третьей сессии свободных заездов. У пилотов был час на то, чтобы разобраться с самой жесткой тройкой составов сликов, которые были выбраны для японской гонки. Сессия прошла без происшествий, лучшее время показал Макс Ферстаппен, оказавшийся быстрее пары пилотов «Феррари».

ФИНАЛ ЦЕНОЙ В 0,003, ПОУЛ ЦЕНОЙ В 0,01 СЕКУНДЫ

В первом сегменте пилоты «Мерседес» попытались поэкспериментировать и выехали в первом сегменте на «медиуме». Все остальные гонщики выбрали «софт». В итоге полторы секунды отставания от лучшего времени сегмента. Хэмилтону и Расселлу пришлось ехать в боксы, ставить более мягкий комплект шин.

На «Альфа Таури» Гасли возникли проблемы с тормозами, которые стоили будущему пилоту «Альпин» прохода во второй сегмент. Из борьбы также выбыли пара гонщиков «Уильямс», Кевин Магнуссен из «Хаас» и Лэнс Стролл из «Астон Мартин».

Второй сегмент завершился драмой для гонщика «Макларен» Даниэля Риккардо. Австралийцу не хватило 0,003 секунды для выхода в финал квалификации, куда прошел его напарник – Ландо Норрис. Квалификационный счет в этой паре выглядит поистине разгромным – 16:2 в пользу Норриса. А уступил Риккардо это мгновение Себастьяну Феттелю. Немец провел сильную квалификацию, в финале опередив и Норриса. Неудивительно, ведь «Сузука» одна из любимых трасс четырехкратного чемпиона мира. Феттель с 2009 года пять раз завоевывал здесь поул и четырежды побеждал. На пресс-конференции в четверг Феттель даже сказал, что после завершения карьеры готов заменить любого из пилотов на «Сузуке».

Пилоты «Альпин» стартуют завтра с 5-го (Окон) и 7-го (Алонсо) места. В французской команде намерены вернуть потерянное в Сингапуре. У гонщиков «Мерседес» 6-е (Хэмилтон) и 8-е (Расселл) стартовое место.

Первые два ряда за двумя лучшими командами этого сезона. И на поуле – Макс Ферстаппен, опередивший Шарля Леклера на 0,010 секунды, а Карлоса Сайнса на 0,057 секунды. Перес из этой борьбы несколько выпал – его отставание 0,405 секунды.

Макс сделал серьезную заявку на то, чтобы решить вопрос чемпионства уже в Японии. На «Сузуке» в 11 последних гонках - шесть выигрывал обладатель поула. Если Макс в воскресенье финиширует первым и при этом покажет лучший круг, то гарантирует себе второй титул вне зависимости от результатов Леклера или Переса.

Интриги добавили судьи. В финале квалификации Ферстаппен, прогревая шины, неожиданно сместился с траектории, прямо перед машиной Норриса, и тому пришлось выезжать на траву, чтобы избежать столкновения. Пилот «Ред Булл» объяснил произошедшее потерей контроля над машиной, судьи приняли это во внимание и Ферстаппен отделался предупреждением.