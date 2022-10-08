Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен сделал заявку на чемпионство

Действующий чемпион мира завоевал 18-й поул в карьере, сравнялся по этому показателю со своим основным соперником в чемпионате Шарлем Леклером и в воскресенье может оформить второй чемпионский титул.
Ферстаппен сделал заявку на чемпионство
08 октября 2022 12:27
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ГАСЛИ В «АЛЬПИН», ДЕ ВРИЗ В «АЛЬФА ТАУРИ»

Незадолго до начала третьей сессии свободных заездов разрешилось сразу две кадровые загадки будущего сезона. Выступление Ника де Вриза, заменившего в Италии Алекса Албона, и сразу же завоевавшего очки, впечатлило спортивную дирекцию «Ред Булл». Доктор Хельмут Марко предложил нидерландскому пилоту место в «Альфа Таури», откуда пытался уйти Пьер Гасли, несмотря на подписанный контракт. Таким образом роль лидера команды в следующем сезоне перейдет к Юки Цуноде.

Гасли, потеряв надежду вернуться в основной коллектив «Ред Булл», искал варианты продолжения карьеры в другой команде. Неожиданный уход сначала Алонсо, а затем и Пиастри из «Альпин» дал ему такой шанс. Проблема была в натянутых отношениях с Эстебаном Оконом, но руководство «Альпин» это не смутило. Выступление француза в французской команде – хороший маркетинговый ход.

Теперь вакансия образовалась в «Уильямсе». Латифи покинет команду в конце сезона, а де Вриз, которого прочили на это место, уже нашел себе работу на следующий сезон. Кто заменит канадца? Слухи в паддоке говорят о возможном приходе Мика Шумахера, если немцу не удастся договориться о продлении контракта с «Хаас». А в самом «Хаасе» прогнозируют увидеть как Дэна Риккардо, так и Нико Хюлькенберга.

ПОГОДА МЕНЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ КОМАНД

Погода в Японии осенью очень непредсказуема. После пятничного ливня синоптики уточнили прогноз, отметив, что старт гонки скорее всего пройдет на сухой трассе, и лишь потом, по ходу гонки, может начаться дождь. А значит резко возросло значение третьей сессии свободных заездов. У пилотов был час на то, чтобы разобраться с самой жесткой тройкой составов сликов, которые были выбраны для японской гонки. Сессия прошла без происшествий, лучшее время показал Макс Ферстаппен, оказавшийся быстрее пары пилотов «Феррари».

ФИНАЛ ЦЕНОЙ В 0,003, ПОУЛ ЦЕНОЙ В 0,01 СЕКУНДЫ

В первом сегменте пилоты «Мерседес» попытались поэкспериментировать и выехали в первом сегменте на «медиуме». Все остальные гонщики выбрали «софт». В итоге полторы секунды отставания от лучшего времени сегмента. Хэмилтону и Расселлу пришлось ехать в боксы, ставить более мягкий комплект шин.

На «Альфа Таури» Гасли возникли проблемы с тормозами, которые стоили будущему пилоту «Альпин» прохода во второй сегмент. Из борьбы также выбыли пара гонщиков «Уильямс», Кевин Магнуссен из «Хаас» и Лэнс Стролл из «Астон Мартин».

Второй сегмент завершился драмой для гонщика «Макларен» Даниэля Риккардо. Австралийцу не хватило 0,003 секунды для выхода в финал квалификации, куда прошел его напарник – Ландо Норрис. Квалификационный счет в этой паре выглядит поистине разгромным – 16:2 в пользу Норриса. А уступил Риккардо это мгновение Себастьяну Феттелю. Немец провел сильную квалификацию, в финале опередив и Норриса. Неудивительно, ведь «Сузука» одна из любимых трасс четырехкратного чемпиона мира. Феттель с 2009 года пять раз завоевывал здесь поул и четырежды побеждал. На пресс-конференции в четверг Феттель даже сказал, что после завершения карьеры готов заменить любого из пилотов на «Сузуке».

Пилоты «Альпин» стартуют завтра с 5-го (Окон) и 7-го (Алонсо) места. В французской команде намерены вернуть потерянное в Сингапуре. У гонщиков «Мерседес» 6-е (Хэмилтон) и 8-е (Расселл) стартовое место.

Первые два ряда за двумя лучшими командами этого сезона. И на поуле – Макс Ферстаппен, опередивший Шарля Леклера на 0,010 секунды, а Карлоса Сайнса на 0,057 секунды. Перес из этой борьбы несколько выпал – его отставание 0,405 секунды.

Макс сделал серьезную заявку на то, чтобы решить вопрос чемпионства уже в Японии. На «Сузуке» в 11 последних гонках - шесть выигрывал обладатель поула. Если Макс в воскресенье финиширует первым и при этом покажет лучший круг, то гарантирует себе второй титул вне зависимости от результатов Леклера или Переса.

Интриги добавили судьи. В финале квалификации Ферстаппен, прогревая шины, неожиданно сместился с траектории, прямо перед машиной Норриса, и тому пришлось выезжать на траву, чтобы избежать столкновения. Пилот «Ред Булл» объяснил произошедшее потерей контроля над машиной, судьи приняли это во внимание и Ферстаппен отделался предупреждением.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ферстаппен сделал заявку на чемпионство
Ферстаппен сделал заявку на чемпионство
Действующий чемпион мира завоевал 18-й поул в карьере, сравнялся по этому показателю со своим основным соперником в чемпионате Шарлем Леклером и в воскресенье может оформить второй чемпионский титул.
08.10.2022 12:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо и Расселл быстрее всех под дождем, Шумахер разбил машину
Алонсо и Расселл быстрее всех под дождем, Шумахер разбил машину
Дождь сорвал шинные тесты «Пирелли», а гонщик «Хаас» возвращаясь в боксы после окончания сессии, серьезно разбил машину.
07.10.2022 09:00
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Под шум дождя и бой японских барабанов
Под шум дождя и бой японских барабанов
Как и минувший этап в Сингапуре, гонка в Японии вернулась в календарь «Формулы-1» после пандемийного перерыва. Болельщики на автодроме «Сузука» имеют все шансы стать свидетелями чемпионского финиша Макса Ферстаппена.
06.10.2022 12:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Самый опытный и рекордный Алонсо
Самый опытный и рекордный Алонсо
На Гран-при Сингапура двукратный чемпион мира установил новый рекорд «Формулы-1» по количеству проведенных этапов.
03.10.2022 13:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Перес отсрочил чемпионство Ферстаппена
Перес отсрочил чемпионство Ферстаппена
Мексиканский гонщик «Ред Булл» выиграл второй раз в сезоне: вновь в дождевых условиях, вновь на городской трассе, вновь в гонке, которая завершилась по двухчасовому лимиту.
02.10.2022 21:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов
Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов
Квалификация Гран-при Сингапура из-за прошедшего с утра дождя превратилась в лотерею, в которой более удачливым, как и три года назад, оказался монегаск из «Феррари».
01.10.2022 18:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» возвращается в Азию
«Формула-1» возвращается в Азию
После двухлетнего пандемийного перерыва гонки чемпионата «Формулы-1» вновь пройдут в Сингапуре и Японии.
29.09.2022 09:46
Формула-1
автор: Андрей Евграфов
От Бахрейна до Абу-Даби: рекордный чемпионат в 24 этапа
От Бахрейна до Абу-Даби: рекордный чемпионат в 24 этапа
Всемирный Совет FIA по автоспорту утвердил календарь на сезон 2023 года, который станет самым длинным по продолжительности.
20.09.2022 23:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Стратеги «Ред Булл» переиграли «Феррари» в Монце
Стратеги «Ред Булл» переиграли «Феррари» в Монце
В «Ред Булл», избрав более консервативную стратегию, смогли взять реванш за поражение в Австрии, победив на родине «Феррари», а Макс Ферстаппен добился того, что может оформить второй чемпионский титул уже на следующем этапе.
11.09.2022 21:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
У Леклера поул, в «Уильямс» замена пилота
У Леклера поул, в «Уильямс» замена пилота
Суббота на Гран-при Италии подарила зрителям интригу, учитывая огромное число штрафов, набранных гонщиками за замену компонентов силовых установок
10.09.2022 22:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика