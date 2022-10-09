ФЕРСТАППЕН - ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН, У «РЕД БУЛЛ» - ДУБЛЬ

ЗА ЗАБЫВЧИВОСТЬ МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ ЖИЗНЬЮ

Прогноз погоды по ходу этапа в Японии менялся также часто как и сама погода. Еще в субботу синоптики обещали сухой старт, а по факту все прошло под дождем. Первая часть гонки продлилась ровно круг и еще полтора под машиной безопасности. За это время Ферстаппен проиграл старт Леклеру, но в первый поворот вошел по внешней траектории, что в дождевых условиях было большим риском. Риск оправдался. Действующий чемпион мира остался лидером в гонке.

За ним у пилота «Астон Мартина» Себастьяна Феттеля произошел контакт с «Альпин» Алонсо, после которого немца развернуло. Где-то в водяном тумане потерял управление и разбил свою «Феррари» Карлос Сайнс, развернуло «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, отказал мотор на «Уильямсе» Албона.

Организаторы гонки выпустили машину безопасности, а спустя круг остановили сессию красными флагами. И в этот момент произошел эпизод, который заставил многих ужаснуться.

На первом круге в машину Пьера Гасли прилетел кусок рекламного щита после аварии кого-то из пилотов, ехавших впереди. Гасли заехал в боксы, ему сменили носовой обтекатель и выпустили на трассу. Он попытался догнать пелетон, который уже был за машиной безопасности, Гасли ехал быстро в условиях ограниченной видимости. Появились красные флаги, и практически сразу же на трассе вдруг оказался трактор, который эвакуировал машину, от которого пришлось резко отворачивать Гасли. Как оказалось, организаторы не стали ждать пока все машины приедут на пит-лейн и выпустили эвакуационную технику. Судя по времени появления (трактору надо еще выехать на трассу), он выехал даже до (!) появления красных флагов.

В 2014 году здесь же, в Японии, такая поспешность с эвакуацией обернулась трагедией с Жюлем Бьянки. Также в дождевых условиях, гонщик врезался в трактор, выехавший эвакуировать машину Адриана Сутиля, получил смертельную травму головы, впал в кому и скончался несколько месяцев спустя, так и не придя в сознание. После той аварии в гонках появилась виртуальная машина безопасности, был поставлен стационарный кран в месте смертельной аварии. Но спустя восемь лет в другом месте трассы трагедия едва не повторилась. При тех же обстоятельствах: дождь, авария, трактор. Немногим позже появилось еще одно видео, на котором видно, что в опасной близости от машины Гасли был не только трактор, но и один из маршалов, который работал с машиной Сайнса. Вопросов к организаторам гонки будет много.

Говорят, что правила безопасности пишутся кровью погибших. В данном случае можно сказать, что забывчивость также взимает плату – жизнями. К счастью, в 2022 году все обошлось. Но стоит ли искушать судьбу? Международная федерация автоспорта начала расследование эпизода. И винить в случившемся Гасли, что он ехал быстро – дело последнее.

ДОЖДЬ ОТСРОЧИЛ ЧЕМПИОНСТВО ФЕРСТАППЕНА, СУДЬИ ЕГО ПОДАРИЛИ

По регламенту общее время, отведенное на гонку (с учетом ее остановки), не должно превышать трех часов. В Японии два часа из них были проведены под красными флагами. Руководитель «Пирелли» Марио Изола объяснил, что промежуточные шины в такой дождь не работают, а дождевые слишком эффективны, поднимая слишком много воды в воздух и фактически лишая видимости. Как говорится, куда не кинь, всюду клин.

Когда до истечения трехчасового лимита осталось 40 минут рестарт дали. Было ясно, что за это время проехать не то, что полную дистанцию или 75% ее длины (а это условие присуждения полных очков), а хотя бы больше половины проехать. Гонщикам это сделать удалось – 28 из 53 кругов, тогда пилотам присуждались бы половинчатые очки. По ходу гонки они жаловались на плохую видимость, но не на условия на трассе. Спустя пару кругов после ухода машины безопасности все отправились в боксы, чтобы поставить промежуточные шины. А некоторые до финиша заехали в боксы еще раз.

Ферстаппен создал комфортный отрыв от Леклера, который рос с каждым следующим кругом. К монегаску постепенно подбирался Перес. Развязка наступила в последней шикане всей гонки, которую Леклер срезал. Как следствие, пять секунд штрафа, Леклер переместился на третье место. Перес – второй, а у «Ред Булл» и… «Хонда» дубль (о чем так мечтали японцы).

После финиша выяснилось, что правило половинчатых очков действует лишь в случае, когда гонка остановлена досрочно. А в Японии она финишировала под клетчатым флагом, пусть и в связи с окончанием трехчасового лимита. Это значит – полные очки и второй чемпионский титул Ферстаппена.

«АЛЬПИН» ВНОВЬ ЧЕТВЕРТЫЕ, ЛАТИФИ ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ

Пока основное внимание было приковано к опосредованной борьбе за чемпионство (Леклер защищал второе место, которое не позволяло Максу стать чемпионом), позади них шла не менее интересная борьба. Эстебан Окон из «Альпин» отбился от атак Льюиса Хэмилтона в борьбе за четвертое место. Феттель финишировал шестым, едва отбившись от атак Алонсо. Расселл - восьмой, Норрис десятый. А между ними, завоевав первые очки в завершающейся карьере, Николас Латифи на «Уильямсе».

В Кубке конструкторов «Феррари» опережает «Мерседес» - 454:387, «Альпин» вернулась на четвертое место, выигрывая у провалившегося в Японии «Макларена» 13 очков. В противостоянии «Альфа Ромео» и «Астон Мартина» счет 52:45. У «Хааса» и «Альфа Таури» по 34 очка. «Уильямс» набрал 8 очков. А безусловное лидерство в командном первенстве у «Ред Булл» - 619. И уже в США австрийский коллектив может оформить победу в Кубке конструкторов.