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«Формула-1» идет по тонкому льду

Неоднозначные судейские решения организаторов чемпионата «Формулы-1» и FIA, хоть и приносят повышенное цитирование в СМИ, но грозят в перспективе обернуться серьезным кризисом доверия.
«Формула-1» идет по тонкому льду
10 октября 2022 19:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ: НАРУШИТЕЛИ НАЗВАНЫ, НАКАЗАНИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

Международная федерация автоспорта (FIA) назвала нарушителей финансового регламента в 2021 году. В числе нарушителей, как и сообщалось ранее со ссылкой на анонимные источники – «Астон Мартин», «Ред Булл», а также и «Уильямс». FIA облекла результаты аудита в обтекаемые формулировки. Команды «Астон Мартин» и «Уильямс» допустили процедурные нарушения регламента, команда «Ред Булл» допустила процедурные нарушения и незначительный перерасход средств.

В «Мерседес» и «Феррари» еще до опубликования результатов мониторинга требовали серьезно подойти к вопросу перерасхода средств, ведь он давал двойное преимущество. Команда-нарушитель могла тратить деньги на борьбу в чемпионате 2021 года, а также параллельно готовить машину к 2022 году. Вопрос в том – насколько незначительным было превышение бюджета.

В FIA развели руками, отметив, что вмешательство федерации было ограниченным, аудит опирался лишь на документы, представленные командами, а полноценного расследования не проводилось. Переводя на нормальный язык: «Мы знаем, что они расходовали больше, но насколько больше не знаем, не узнаем, и что с этим делать, тоже не знаем». Отдел бюджетного контроля определяет соответствующий курс дальнейших действий.

FIA предстоит проскочить «между Сциллой и Харибдой» - нарушителей наказать, но так, чтобы не пересмотреть результаты чемпионата 2021 года и не похоронить саму идею ограничения бюджетов команд.

СУДЕЙСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА НА «СУЗУКЕ»

Сразу отметим – победа Макса Ферстаппена в 2022 году более чем заслуженная. Он был на голову выше остальных пилотов, что и доказывает результатами. Второй чемпионский титул от Макса бы не ушел.

Но то, что сделали судьи в Японии, заслуживает отдельного разговора. Вспомним гонку в Бельгии 2021 года. Проливной дождь, ужасные условия, три круга за машиной безопасности, красные флаги и результаты, зафиксированные по первому кругу. Первая десятка получила половинчатые очки. После Спа-2021 было очень много критики и организаторы чемпионата, и в FIA ее услышали. Была введена новая система подсчета очков в зависимости от того, сколько проедут пилоты. Если проедут до 25% дистанции, то очки получит первая пятерка гонщиков (6-4-3-2-1), если до 50%, то уже первая девятка (13-10-8-6-5-4-3-2-1), если до 75%, то первая десятка (19-14-12-10-8-6-4-3-2-1). Ну и соответственно, если больше 75%, то очки начисляются как обычно. Гонка в Японии должна была длиться 53 круга. В силу погодных условий, пилоты проехали лишь 28, а затем гонка была завершена по истечению трехчасового лимита.

Это правило неоднократно вспоминали на дождевых гонках, в том же Сингапуре. И по нему в Японии Ферстаппен не мог стать чемпионом, даже с учетом штрафа Леклера. Как оказалось, правило несет в себе пункт, написанный мелким шрифтом. Оно действует лишь в случае, когда гонка остановлена красными флагами и не возобновлена. А если она финишировала под клетчатым флагом, то начисляются полные очки. Если бы правило действовало в Бельгии-2021 года, то очки бы получили первые пять пилотов – там гонку остановили красными флагами (тогда бы чемпионом стал Хэмилтон). Теоретически такое трактование открывает дверь для ситуации, когда в проливной дождь старт дан, затем гонку остановили, подождали улучшения погоды, а под конец трехчасового лимита выпустили пелетон под машиной безопасности на пару кругов и все пилоты получили полные очки. Серая зона регламента налицо.

Ею и воспользовались судьи, чтобы не откладывать чемпионство Макса на США, а порадовать японских болельщиков и премьер-министра Японии, который был на трибунах, победой «Хонды». В чемпионство Макса в тот момент не могли поверить многие, а не только спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил недоумение штрафом Леклера, а также скоростью его вынесения. Вспомним Сингапур – Переса за нарушения в гонке «мариновали» три часа, вынеся потом соломоново решение (и штраф, и победу оставили), а здесь все решили за несколько минут. В Японии Леклера наказали за срез шиканы и получение преимущества, хотя Перес на тот момент не атаковал гонщика «Феррари». Но этот штраф принес победу в чемпионате Ферстаппену. С другой стороны, а зачем тянуть кота за хвост, если есть серые зоны. Только доверия к FIA и «Формуле-1» они не прибавляют.

Говоря о других судейских решениях важно отметить штраф гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Французу добавили два штрафных балла и 20 секунд к результату. И здесь было за что. Если в эпизоде с трактором, гнев француза понять можно, то как объяснить его проезд со скоростью 251 км/ч, в зоне действия красных (!) флагов. И едва не сбил маршала, который эвакуировал машину Сайнса.

источник: «Советский спорт»
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