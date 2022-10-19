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«Ред Булл» может увезти из Техаса Кубок конструкторов

Австрийская команда близка к тому, чтобы нарушить восьмилетнюю монополию «Мерседеса» в обладании главным командным трофеем «Формулы-1».
«Ред Булл» может увезти из Техаса Кубок конструкторов
19 октября 2022 22:30
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ЕСЛИ БЫ ГУБЫ НИКАНОРА ИВАНОВИЧА ДА ПРИСТАВИТЬ К НОСУ ИВАНА КУЗЬМИЧА…

«Спорт вне политики» - об этом лозунге давно пора уже забыть. Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом разрушил его до основания. Правда, новое не построил, но кого это интересует. Безуспешные попытки отмены России продолжаются, и становятся все более комичными. Британский телеканал «SkySport» накануне Гран-при США выложил постер, на котором изображены теперь уже двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен и пара пилотов «Хаас» - Мик Шумахер и Кевин Магнуссен. Правда, скоро болельщики задались вопросом: «Почему датский гонщик вместо того, чтобы готовиться к гонкам на выносливость вместе с отцом, рекламирует Московский государственный университет, а его немецкий напарник российский «Уралкалий»?». Ответ оказался прост. Британские дизайнеры не стали мудрствовать, а взяли старые фотографии пилотов «Хаас». Мика Шумахера оставили без изменений, а к телу Никиты Мазепина приклеили голову Магнуссена. Действительно, кто же разбираться будет, главное, что российского пилота там нет, все остальное вторично. Потом, правда, пришлось публикацию удалять.

Ну и о серьезном. Накануне Гран-при США анонсирована отдельная пресс-конференция команды «Хаас». Стоит предположить, что на ней может быть объявлен состав пилотов на следующий год, тем более, из двух вакансий в командах – одна в американском коллективе. В числе претендентов как сам Мик Шумахер (хотя Джин Хаас уже посетовал, что немец дорого обошелся команде, учитывая количество и масштаб аварий в которые он попадал), так и Нико Хюлькенберг. А возможно и Антонио Джовинацци, который примет участие в пятничной сессии свободных заездов. Но в «Хаасе» могут и удивить, выбрав иной состав в поисках идеального пилота. Главное, чтобы головы переклеивать не начали.

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ И ДЕБЮТА ШВАРЦМАНА

Вторая сессия свободных заездов во время Гран-при США продлится не 60, а 90 минут по просьбе шинников «Пирелли», которые привезут прототипы шин для сезона 2023 года. Синоптики прогнозируют сухую, теплую погоду, что дает возможность командам опробовать то, что не удалось сделать в Японии. Продление второй сессии на полчаса поможет командам минимализировать потери от предоставления машины новичкам «Формулы-1» в первой сессии. Ожидается, что в Остине за руль действующих машин сядут сразу пять приглашенных пилотов (в том числе и Джовинацци). Алекс Палоу заменит Дэна Риккардо в «Макларене» (в Абу-Даби Норриса сменит Пато О’Уорд). Возможно, команда и хотела бы увидеть Оскара Пиастри, но в «Альпин» твердо решили не отпускать австралийца до конца контракта. В «Альфа Ромео» Валттери Боттаса заменит Тео Пуршер. В «Уильямсе» место в машине займет Логан Сарджент, у которого большие шансы заменить Латифи в следующем сезоне. И наконец, в «Феррари» мы увидим Роберта Шварцмана, российского пилота, который выступает сейчас под израильской гоночной лицензией. Его дебют не раз откладывался, но «Феррари» организовывало частные тесты в Фиорано, где давало Роберту возможность практиковаться.

В «РЕД БУЛЛ» ГОТОВЯТСЯ К ТРИУМФУ, В «МЕРСЕДЕС» К ПОРАЖЕНИЮ

«Ред Булл» находятся в шаге от завоевания Кубка конструкторов. А в «Мерседес», который завоевывал восемь лет подряд главный командный трофей, понимают, что обновления, привезенные в США, вряд ли помогут в борьбе с «Феррари» за второе место в командном зачете. Отставание в 67 очков действительно выглядит внушающим.

Все больше коллективов прекращают работу над машинами этого года, активно переключаясь на следующий. Соответственно и обновления уже больше связаны с тестированием тех или иных решений для 2023 года.

Тем не менее, борьба позади большой тройки ожидается жаркой. Это и спор между «Маклареном» и «Альпин» за четвертое место, и борьба между «Альфа Ромео» и набравшим ход «Астон Мартином» за шестое место, и схватка между «Хаас» и «Альфа Таури» за восьмое. Чем выше команда, тем больше призовых выплат она получит. И это борьба не только за престиж и спонсоров, это борьба за деньги.

источник: «Советский спорт»
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