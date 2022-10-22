Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пилоты «Феррари» быстрее всех в пятницу на Гран-при США

Карлос Сайнс показал лучшее время в первой сессии свободных заездов, Шарль Леклер - во второй, а Роберт Шварцман стал лучшим среди приглашенных пилотов.
Пилоты «Феррари» быстрее всех в пятницу на Гран-при США
22 октября 2022 02:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Шварцману помешал Ферстаппен

В первой сессии свободных заездов сразу пять гонщиков уступили свои машины приглашенным пилотам, среди которых четверо были новичками, а Антонио Джовинацци в «Хаасе», которого новичком назвать невозможно, просто приглашенным пилотом. Более опытный Джовинацци быстрее всех и закончил свою практику. На восьмой минуте сессии итальянец потерял управление в шестом повороте и уткнулся в барьер. Сессию остановили красными флагами, Антонио выбрался и до боксом доехал, но коробка передач оказалась поврежденной и больше на трассе Джови не появился. Особое внимание было приковано к россиянину Роберту Шварцману, выступающему с израильской гоночной лицензией. Впервые за 46 лет «Феррари» проводило гоночный этап тремя пилотами. Шварцман не подвел. Он стал лучшим среди новичков. Ну часть успеха можно списать на машину «Феррари». Она все же лучше «Альфа Ромео», «Уильямса» и «Макларена». И также можно отметить, что Алекс Палоу на «Макларене» выезжал на более жестких шинах.

Тем не менее, под занавес сессии Шварцман мог существенно улучшить время, даже опередив действующих пилотов. Но на быстром круге Роберта заблокировал Макс Ферстаппен. В итоге Шварцман уступил своему бывшему напарнику по «Формуле-2» Мику Шумахеру 0,029 секунды. Лучшее время сессии у напарника Шварцмана – Карлоса Сайнса.

В «Пирелли» остались довольны тестами шин

Вторая сессия, которая была длиннее на 30 минут из-за тестов шинных прототипов на 2023 год, прошла без происшествий. По ее итогам в «Пирелли» заявили, что довольны итогами, поскольку после срыва тестов в Сузуке из-за дождя, сейчас получен большой объем информации.

Быстрее всех вновь оказался гонщик «Феррари» - на этот раз Шарль Леклер. Монегаск хоть и потеряет пять мест на стартовой решетке из-за смены мотора, но убедился в скорости машины на трассе в Остине. Поговаривают, что Леклеру поставят мотор в спецификации 2023 года. Впрочем, соперники из «Ред Булл» решили не отставать. На машину Переса также будет установлен новый двигатель внутреннего сгорания, а значит и мексиканец потеряет пять мест. Компанию им составил Гуаньюй Чжоу – по той же причине.

Технические проблемы возникли на машине Ферстаппена. У действующего чемпиона только седьмой результат и отставание более чем в две секунды от времени Леклера. Гонщик жаловался на плохой баланс и поворачиваемость.

«Ред Булл» и FIA: торг за кулисами или о пользе русских поговорок

Скандал с превышением «Ред Булл» бюджетных ограничений набирает обороты. Руководитель «Макларен» Зак Браун написал большое письмо как в Международную автомобильную федерацию (FIA), так и другим командам, в котором объяснил, почему «Ред Булл» надо наказать не только финансово или ограничить возможности на следующий сезон, но и снять очки или даже лишить Макса Ферстаппена чемпионства. Закон, как говорится, прежде всего. Есть только одно но… Складывается впечатление, что в FIA никто не знает русских поговорок. Таких как «семь раз отмерь, один раз отрежь» или «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». При более тщательном рассмотрении выяснилось, что в финансовом регламенте также немало «серых зон», которых как раз как дышло, можно трактовать и так, и так. В «Ред Булл» поняли регламент по-своему и согласно букве закона практически не нарушили, в других командах и аудите по-другому. И те, и те правы. Только что делать – непонятно? О возможности возникновения такой ситуации предупреждали, когда регламент поспешно выносился на принятие. Но призывов подождать и не принимать «сырой» регламент не услышали.

FIA оказалась между молотом и наковальней: как не обидеть одновременно «Ред Булл» слишком строгим наказанием, и другие команды слишком мягким наказанием провинившегося. И словно совпадением начали появляться слухи, что федерация предложила решить вопрос «по-тихому», как это было с «Феррари» в 2019 году, когда разгорелся моторный скандал. Президент FIA Мохаммед бин Сулайем встретился с руководителем Кристианом Хорнером. О содержании беседы и о ее итогах не сообщалось, что только добавляет новых поводов для размышлений конспирологам.

Справедливости ради стоит сказать, что федерация учится на своих ошибках. Вот и инцидент с появлением трактора во время японской гонки разобрали и сделали выводы. Что следить за пилотами на трассе надо внимательнее (вдруг кто-то остался), что торопиться с выводом техники не нужно (тем более, если не видно ничего из-за дождя), что командам надо сообщать о месте работы эвакуационной группы (чтобы та сообщила пилоту). А заодно и перестать ротировать гоночных директоров (Нильс Виттих будет руководить гонками до конца сезона). Также сделаны выводы и из очковой карусели в Японии, из чехарды с штрафами и принципами формирований стартовой решетки. В регламент будут внесены уточняющие поправки. И вновь поговорка – лучше уж поздно, чем никогда.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пилоты «Феррари» быстрее всех в пятницу на Гран-при США
Пилоты «Феррари» быстрее всех в пятницу на Гран-при США
Карлос Сайнс показал лучшее время в первой сессии свободных заездов, Шарль Леклер - во второй, а Роберт Шварцман стал лучшим среди приглашенных пилотов.
22.10.2022 02:57
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» может увезти из Техаса Кубок конструкторов
«Ред Булл» может увезти из Техаса Кубок конструкторов
Австрийская команда близка к тому, чтобы нарушить восьмилетнюю монополию «Мерседеса» в обладании главным командным трофеем «Формулы-1».
19.10.2022 22:30
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» идет по тонкому льду
«Формула-1» идет по тонкому льду
Неоднозначные судейские решения организаторов чемпионата «Формулы-1» и FIA, хоть и приносят повышенное цитирование в СМИ, но грозят в перспективе обернуться серьезным кризисом доверия.
10.10.2022 19:57
Формула-1
автор: Александр Евграфов
ФЕРСТАППЕН - ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН, У «РЕД БУЛЛ» - ДУБЛЬ
ФЕРСТАППЕН - ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН, У «РЕД БУЛЛ» - ДУБЛЬ
Полная чехарда судейских решений, сложные погодные условия, забывчивость организаторов гонки, которая едва не привела к трагедии – все это Гран-при Японии 2022 года.
09.10.2022 12:01
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен сделал заявку на чемпионство
Ферстаппен сделал заявку на чемпионство
Действующий чемпион мира завоевал 18-й поул в карьере, сравнялся по этому показателю со своим основным соперником в чемпионате Шарлем Леклером и в воскресенье может оформить второй чемпионский титул.
08.10.2022 12:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо и Расселл быстрее всех под дождем, Шумахер разбил машину
Алонсо и Расселл быстрее всех под дождем, Шумахер разбил машину
Дождь сорвал шинные тесты «Пирелли», а гонщик «Хаас» возвращаясь в боксы после окончания сессии, серьезно разбил машину.
07.10.2022 09:00
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Под шум дождя и бой японских барабанов
Под шум дождя и бой японских барабанов
Как и минувший этап в Сингапуре, гонка в Японии вернулась в календарь «Формулы-1» после пандемийного перерыва. Болельщики на автодроме «Сузука» имеют все шансы стать свидетелями чемпионского финиша Макса Ферстаппена.
06.10.2022 12:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Самый опытный и рекордный Алонсо
Самый опытный и рекордный Алонсо
На Гран-при Сингапура двукратный чемпион мира установил новый рекорд «Формулы-1» по количеству проведенных этапов.
03.10.2022 13:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Перес отсрочил чемпионство Ферстаппена
Перес отсрочил чемпионство Ферстаппена
Мексиканский гонщик «Ред Булл» выиграл второй раз в сезоне: вновь в дождевых условиях, вновь на городской трассе, вновь в гонке, которая завершилась по двухчасовому лимиту.
02.10.2022 21:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов
Леклер обогнал Ферстаппена по количеству поулов
Квалификация Гран-при Сингапура из-за прошедшего с утра дождя превратилась в лотерею, в которой более удачливым, как и три года назад, оказался монегаск из «Феррари».
01.10.2022 18:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен повторит великий рекорд Шумахера и Феттеля! Расклады и ставки на Гран-при США
21 - 23 октября в американском Остине пройдет 19-й этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Собралась на Луну! Неужели Акатьева действительно может обыграть Валиеву?
В субботу и воскресенье в Москве пройдет первый этап Гран-при России. Его центральным событием станет дуэль двух фигуристок школы Этери Тутберидзе – Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.
Для Роналду наступили критические дни. Почему звезда «МЮ» включила задний ход
История с преждевременным уходом со стадиона нападающего «МЮ» Криштиану Роналду – во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) – получила продолжение.
Победа через пятую точку! Как Капризов прервал серию поражений «дикарей» (видео)
Две результативные передачи и гол в овертайме Кирилла Капризова в матче с «Ванкувером» принесли «Миннесоте» первую – и волевую – победу в сезоне (4:3ОТ).
У Семака сдают нервы? Как тренер «Зенита» обидел Мостового после непростой победы над «Крыльями»
В четвертом туре Кубка России питерцы победили самарский клуб (2:1) благодаря дублю бывшего нападающего «Крыльев» Ивана Сергеева.
Кудерметова рвется в Техас, Шевченко меняет Россию на Казахстан. Новые приключения наших нейтралов
Стартовал предпоследний женский турнир теннисного сезона, где определяются все восемь участниц финала года. Хорошие шансы попасть туда имеют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – в Гвадалахаре обе россиянки начали с побед.
Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео
КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.
Овечкин продолжает штамповать голы в 37 лет. А как чувствовали себя в этом возрасте другие супербомбардиры НХЛ?
Александр Овечкин не оставляет попыток побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. До Великого еще больше ста шайб, но российский капитан «Вашингтона» не снижает темпов и перешагнув 37-летний рубеж. Насколько это нормально для лучшей хоккейной лиги мира?
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика