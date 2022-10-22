Пилоты «Феррари» быстрее всех в пятницу на Гран-при США

Шварцману помешал Ферстаппен

В первой сессии свободных заездов сразу пять гонщиков уступили свои машины приглашенным пилотам, среди которых четверо были новичками, а Антонио Джовинацци в «Хаасе», которого новичком назвать невозможно, просто приглашенным пилотом. Более опытный Джовинацци быстрее всех и закончил свою практику. На восьмой минуте сессии итальянец потерял управление в шестом повороте и уткнулся в барьер. Сессию остановили красными флагами, Антонио выбрался и до боксом доехал, но коробка передач оказалась поврежденной и больше на трассе Джови не появился. Особое внимание было приковано к россиянину Роберту Шварцману, выступающему с израильской гоночной лицензией. Впервые за 46 лет «Феррари» проводило гоночный этап тремя пилотами. Шварцман не подвел. Он стал лучшим среди новичков. Ну часть успеха можно списать на машину «Феррари». Она все же лучше «Альфа Ромео», «Уильямса» и «Макларена». И также можно отметить, что Алекс Палоу на «Макларене» выезжал на более жестких шинах.

Тем не менее, под занавес сессии Шварцман мог существенно улучшить время, даже опередив действующих пилотов. Но на быстром круге Роберта заблокировал Макс Ферстаппен. В итоге Шварцман уступил своему бывшему напарнику по «Формуле-2» Мику Шумахеру 0,029 секунды. Лучшее время сессии у напарника Шварцмана – Карлоса Сайнса.

В «Пирелли» остались довольны тестами шин

Вторая сессия, которая была длиннее на 30 минут из-за тестов шинных прототипов на 2023 год, прошла без происшествий. По ее итогам в «Пирелли» заявили, что довольны итогами, поскольку после срыва тестов в Сузуке из-за дождя, сейчас получен большой объем информации.

Быстрее всех вновь оказался гонщик «Феррари» - на этот раз Шарль Леклер. Монегаск хоть и потеряет пять мест на стартовой решетке из-за смены мотора, но убедился в скорости машины на трассе в Остине. Поговаривают, что Леклеру поставят мотор в спецификации 2023 года. Впрочем, соперники из «Ред Булл» решили не отставать. На машину Переса также будет установлен новый двигатель внутреннего сгорания, а значит и мексиканец потеряет пять мест. Компанию им составил Гуаньюй Чжоу – по той же причине.

Технические проблемы возникли на машине Ферстаппена. У действующего чемпиона только седьмой результат и отставание более чем в две секунды от времени Леклера. Гонщик жаловался на плохой баланс и поворачиваемость.

«Ред Булл» и FIA : торг за кулисами или о пользе русских поговорок

Скандал с превышением «Ред Булл» бюджетных ограничений набирает обороты. Руководитель «Макларен» Зак Браун написал большое письмо как в Международную автомобильную федерацию (FIA), так и другим командам, в котором объяснил, почему «Ред Булл» надо наказать не только финансово или ограничить возможности на следующий сезон, но и снять очки или даже лишить Макса Ферстаппена чемпионства. Закон, как говорится, прежде всего. Есть только одно но… Складывается впечатление, что в FIA никто не знает русских поговорок. Таких как «семь раз отмерь, один раз отрежь» или «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». При более тщательном рассмотрении выяснилось, что в финансовом регламенте также немало «серых зон», которых как раз как дышло, можно трактовать и так, и так. В «Ред Булл» поняли регламент по-своему и согласно букве закона практически не нарушили, в других командах и аудите по-другому. И те, и те правы. Только что делать – непонятно? О возможности возникновения такой ситуации предупреждали, когда регламент поспешно выносился на принятие. Но призывов подождать и не принимать «сырой» регламент не услышали.

FIA оказалась между молотом и наковальней: как не обидеть одновременно «Ред Булл» слишком строгим наказанием, и другие команды слишком мягким наказанием провинившегося. И словно совпадением начали появляться слухи, что федерация предложила решить вопрос «по-тихому», как это было с «Феррари» в 2019 году, когда разгорелся моторный скандал. Президент FIA Мохаммед бин Сулайем встретился с руководителем Кристианом Хорнером. О содержании беседы и о ее итогах не сообщалось, что только добавляет новых поводов для размышлений конспирологам.

Справедливости ради стоит сказать, что федерация учится на своих ошибках. Вот и инцидент с появлением трактора во время японской гонки разобрали и сделали выводы. Что следить за пилотами на трассе надо внимательнее (вдруг кто-то остался), что торопиться с выводом техники не нужно (тем более, если не видно ничего из-за дождя), что командам надо сообщать о месте работы эвакуационной группы (чтобы та сообщила пилоту). А заодно и перестать ротировать гоночных директоров (Нильс Виттих будет руководить гонками до конца сезона). Также сделаны выводы и из очковой карусели в Японии, из чехарды с штрафами и принципами формирований стартовой решетки. В регламент будут внесены уточняющие поправки. И вновь поговорка – лучше уж поздно, чем никогда.