Сайнс завоевал третий поул в карьере, «Феррари» забрали первый ряд

Матешиц не дожил до пятого Кубка конструкторов

Незадолго до начала квалификации для команды «Ред Булл» в Техас пришло печальное известие. На 79-м году жизни умер основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл», владелец команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц. Австрийский бизнесмен последние пару лет почти не появлялся на публике. Ходили слухи о его тяжелой болезни, которая начала стремительно прогрессировать последние несколько недель. В компании состояние здоровья владельца не комментировали, но в ночь на воскресенье подтвердили смерть Матешица.

Сегодняшние гонки сложно представить без логотипа «Ред Булл». Он встречается и в «Формуле-1», и в серии NASCAR, и в DTM, и в ралли-рейдах, и в футболе, и еще много где. Матешиц был свидетелем шести побед своих пилотов в чемпионате «Формулы-1» (4 раза Себастьян Феттель, дважды Макс Ферстаппен) и четырех побед в Кубке конструкторов. Уже завтра его команда может завоевать пятый кубок. И он, безусловно, будет посвящен основателю бренда, который занял прочное место в истории гонок.

Третий поул Сайнса в карьере

Первый сегмент в одну калитку выиграли пилоты «Феррари», занявшие две первые строчки. Ферстаппен проиграл Сайнсу больше полсекунды. Эстебан Окон («Альпин») и Даниэль Риккардо («Макларен») не смогли пройти дальше. Как и оба пилота «Хаас» вместе с Латифи.

Результаты второго сегмента подкорректировали судьи, аннулировавшие время лучшего круга с Гуаньюй Чжоу. Китаец прошел в финал квалификации, но выехал за пределы трассы. Как следствие, штраф и 14-й результат. Но стартовать Чжоу будет с последнего ряда решетки. Ему сменили мотор, он потеряет пять мест. Как и Алонсо с Пересом. Леклер потеряет десять мест. Монегаску, который показал лучшее время второго сегмента, поставили мотор, как утверждают слухи, спецификации 2023 года.

Решение судей позволило Ландо Норрису на «Макларен» войти в десятку лучших. В финале квалификации по паре пилотов «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес», Норрис, Боттас, Алонсо и Стролл.

В финале квалификации гонщики «Феррари» показали, что трасса в Техасе хорошо подходит их машине. Сначала лучшее время сегмента показал Леклер, а затем его улучшил Сайнс. Но с первого ряда вместе с Сайнсом будет стартовать Ферстаппен, показавший третий результат. Следом расположились Расселл и Хэмилтон. Дальше на стартовой решетке будут Стролл, Боттас, Норрис и Албон, Феттель, и только потом Алонсо и Перес, хоть последние два гонщика показали 6-й и 7-й квалификационный результат.

До «Формулы-1» лишь девять очков

Накануне третьей сессии свободных заездов руководитель «Уильямс» Йост Капито разрешил еще одну загадку оставшейся части сезона, назвав основного претендента на место, покидающего «Формулу-1» Николаса Латифи. Им стал амеркианец Логан Сарджент. Он уже работал с машиной в первой сессии свободных заездов Гран-при США, сядет за руль в свободных заездах в Мексике и Абу-Даби. По словам Капито, Сардженту может быть предложен контракт. Есть лишь небольшое условие. У Сарджента нет суперлицензии. Получить ее возможно, если он станет хотя бы третьим по итогам чемпионата «Формулы-2». Тогда набранных баллов хватит для права выступления в «Формуле-1».

За две гонки до финиша сезона Сарджент занимает как раз третье место, опережая Дуэйна на 9 очков. Судьба вакансии решится в Абу-Даби.

Там же скорее всего определится и состав «Хаас». Сначала предполагалось, что руководство команды объявит его в США, но в Техасе владелец команды Джин Хаас объявил лишь о новом титульном спонсоре. Потом звучали предположения, что объявление перенесут на Мексику, однако позже руководитель коллектива Гюнтер Штайнер намекнул, что «Хаас» даст больше времени Мику Шумахеру проявить себя. У сына семикратного чемпиона мира остается четыре гонки, чтобы сделать это.