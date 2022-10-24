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«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, Ферстаппен повторил рекорд Шумахера

Австрийская команда выиграла пятый Кубок конструкторов в своей истории, а Макс Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед в одном сезоне.
«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, Ферстаппен повторил рекорд Шумахера
24 октября 2022 01:45
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Ферстаппена и «Ред Булл» обвинили в читерстве

В субботу сразу после квалификации в сети стали распространяться фотографии, на котором была зафиксирована машина Макса Ферстаппена в первом сегменте квалификации, когда двукратный чемпион мира всеми четырьмя колесами выехал за ее пределы. Такое нарушение карается снятием лучшего круга. Но дело в том, что в первом сегменте он у Ферстаппена был один. А значит, если бы судьи были бы более внимательны, то стартовать Максу с последнего места. И все это на фоне разгорающегося финансового скандала. Руководитель команды Кристиан Хорнер и его спортивный консультант Хельмут Марко категорически отвергли предложение FIA развести все по-тихому: признать вину и выплатить штраф, а также сократить время работы в аэродинамической трубе на следующий год. Анонсировалось продолжение переговоров, но из-за смерти владельца всего концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица, который всего день не дожил до завоевания пятого Кубка конструкторов его командой, все было приостановлено. Учитывая, что другие команды активно качают эту тему, призывая к наказанию «Ред Булл» в Мексике нас будет ждать продолжение сериала. И новые конспирологические теории о фаворитизме «быкам».

Ошибка Расселла облегчила задачу «Ред Булл»

Обладатель поула пилот «Феррари» Карлос Сайнс старт гонки проиграл. Ферстаппен среагировал и разогнался лучше, и в первый поворот вошел первым. Сайнс попытался сменить траекторию и получил удар в борт от гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла, которому после маневра испанца и деваться было уже некуда. «Феррари» развернуло, но Сайнс добрался до боксов. Машина была повреждена, гонка для испанца закончилась. Противопоставить что-либо «Ред Булл» одной машиной «Феррари» не смогло. Расселл получил 5-секундный штраф, правда он был нивелирован двумя машинами безопасности.

Первая появилась на 18-м круге, когда в гравии застрял вылетевший Боттас, а вторая четырьмя кругами позже, когда Алонсо не успел выйти из слип-стрима своего будущего напарника по «Астон Мартин» Лэнса Стролла (да и канадец прилично так вильнул в сторону испанца) и врезался в зеленую машину на полном ходу. Машина Алонсо взлетела в воздух, но приземлившись продолжила движение, а для Стролла гонка завершилась.

Трасса была усеяна обломками, потребовалось время, чтобы их убрать. После рестарта первая десятка сохранила свои позиции.

Ошибка в боксах – цена победы

Во время второй волны пит-стопов болельщики увидели цену нескольких секунд. То, что по меркам простого человека всего лишь мгновение, в «Формуле-1» может стоить победы. На 36-м круге в боксы отправился Ферстаппен, лидировавший в гонке. Заминка в несколько секунд при смене колеса привела к тому, что нидерландский гонщик выехал позади Хэмилтона, уже проведшего пит-стоп. Только семикратный чемпион поставил «хард», а Макс решился на «медиум». Зрители увидели повторение прошлогодней борьбы между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Только силы сейчас не равны. «Мерседес» уступает «Ред Буллу», что и было показано. Макс обогнал Льюиса и победил в гонке. 13-я победа в сезоне – столько же было у Шумахера в 2004 и у Феттеля в 2013. Только у Макса есть еще три гонки, чтобы превзойти это достижение. А вот рекорд Хэмилтона все еще под угрозой – британец одерживал хотя бы одну победу во всех сезонах, в которых участвовал. Кроме нынешнего.

Старый конь борозды не испортит

Когда Феттель заявил о завершении карьеры, то у болельщиков был повод для сожаления. До 300 гонок не дотянет, после Абу-Даби будет лишь 299. Кругов лидирования тоже было 3499. А так хотелось ровного числа. Поверить в то, что «Астон Мартин» проедет круг во главе гонки, было сложно (не считать Берндта Майландера на машине безопасности). А Феттель проехал. Он пролидировал два круга на Гран-при США. А после второго пит-стопа и заминки на нем, которая стоила немцу драгоценных позиций, он не опустил руки, а начал прорываться вперед. Обгоны по внешнему радиусу в поворотах, борьба до последнего за 8-е место с Кевином Магнуссеном. В Остине мы увидели Феттеля, его мастерство и желание бороться.

Ну а что касается продолжения поговорки про старого коня, который и вспашет неглубоко, то от Феттеля и не ждут побед. Представить, что «Астон Мартин» будет бороться за победы с «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» сейчас не может даже законченный оптимист.

Десятка лучших на финише гонки выглядела так: Ферстаппен-Хэмилтон-Леклер-Перес-Расселл-Норрис-Алонсо-Феттель-Магнуссен-Цунода.

Чемпионат в личном зачете (топ-7): 1. Ферстаппен – 391, Леклер – 267, Перес – 265, Расселл – 218, Сайнс – 202, Хэмилтон – 198.

Положение в Кубке конструкторов: «Ред Булл» – 656, «Феррари» - 469, «Мерседес» - 416, «Альпин» - 149, «Макларен» -138, «Альфа Ромео – 52, «Астон Мартин» - 49, «Хаас» - 36, «Альфа Таури» - 35, «Уильямс» - 8.

источник: «Советский спорт»
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