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В Мехико ждут победы Чеко

Если нидерландский Зандфорт – это оранжевое царство Макса Ферстаппена, то на автодроме в Мексике главным любимцем зрителей безоговорочно является Серхио Перес.
В Мехико ждут победы Чеко
27 октября 2022 16:40
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

ЧЕКО ПЕРЕС – ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ

И хоть букмекеры считают фаворитом Ферстаппена, зрители в Мексике с ними не согласятся. Для них напарник двукратного чемпиона мира куда более достоин победы на своем домашнем этапе. «К тому же, Макс дома в этом году уже выиграл, пора бы и Серхио дать победить», - говорят они.

И действительно – все вопросы в чемпионате уже разрешены. Победители как в личном, так и командном зачете известны, так почему бы не дать порадоваться мексиканским болельщикам и Пересу, который внес большой вклад в победу «Ред Булл». И помочь ему в борьбе за вице-чемпионство. А гонки в Бразилии и Абу-Даби можно оставить и для рекордов.

Ферстаппен выиграл 13 гонок в сезоне, повторив рекорд Феттеля и Шумахера. Есть одно но – Шумахер в 2004 году выиграл 13 гонок из 18 в сезоне, Феттель 13 из 19 в 2013. У Макса 13 из 19, и еще три гонки впереди. Тем не менее, рекорд сезона есть рекорд, хотя может быть сравнение и некорректно.

Насколько в «Феррари» согласятся с таким раскладом – вопрос открытый. Накануне этапа в Японии в Скудерии повторили намерение побороться за победу, хотя бы в одной из пяти оставшихся гонок. Теперь этапов остается всего три.

КАБИНЕТНЫЕ ВОЙНЫ И БОРЬБА ЗА ОЧКИ

Гонка в Остине финишировала четыре дня назад, но ее результаты еще нельзя считать окончательными. Организаторы и судьи чемпионата «Формулы-1» продолжают удивлять. После гонки команда «Хаас» подала протест на действия Переса и гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо за то, что те продолжали ехать на машине, техническое состояние которой представляло опасность другим пилотам. Переса штрафовать не стали, мотивировав тем, что раз уж отвалился полуоторванный кусок крыла и ничего другого не ломалось, то и вины нет. А вот с Алонсо все вышло по-другому. Его зеркало заднего вида после аварии со Строллом долго держалось на честном слове, пока наконец не оторвалось. В «Хаас» вспомнили, что и за меньшее Кевину Магнуссену показывали черно-оранжевый флаг, требующий обязательного пит-стопа. Судьи это тоже вспомнили и выписали испанцу штраф в 10 секунд, а поскольку отбыть после гонки его было нельзя, то 10 секунд превратилось в 30. Испанец лишился очков, откатившись с 7-го места на 14-е.

В «Альпин» с такой трактовкой не согласились. В конце концов, показывать черно-оранжевый флаг в ведении ФИА, машина Алонсо после финиша техническим делегатом ФИА также была признана легальной. За что же штрафовать? Протест на протест приняли, и теперь перед началом этапа к этому вопросу вернутся. Для «Альпин» очки жизненно важны в борьбе за 4-е место в Кубке конструкторов.

Финансовый скандал с превышением бюджета продолжается. Переговоры, которые были остановлены в связи со смертью владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица, должны возобновится в Мексике. Пока FIA и «Ред Булл» к соглашению не пришли. А соперники «быков» требуют наказания и продолжают раскачивать тему, не давая забыть о ней.

ВРЕМЯ ДЛЯ ШИННИКОВ И ТЕСТОВ

Третий этап подряд вторая сессия свободных заездов будет полуторачасовой. Шинники «Пирелли» наверстывают упущенное из-за дождя в Сузуке. И этим же пользуются команды, доверяя машины в первой сессии новичкам, чтобы минимализировать потери для основных гонщиков. Ник де Вриз заменит Джорджа Расселла в «Мерседес», а в самих «серебряных стрелах» пообещали обновлять машину до конца сезона. Новое крыло, которое «Мерседес» привез в Остин, было признано нарушающим технический регламент. Оно ушло на доработку и в новом виде ожидает своего дебюта в Мексике. Команды уже вовсю присматриваются к тем узлам и деталям, которые будут использоваться в 2023 году.

Расписание гоночного этапа в Мехико (время московское):

Пятница, 28 октября

21:00 – 22:00: Первая сессия свободных заездов

Суббота, 29 октября
00:00 – 01:30: Вторая сессия свободных заездов

20:00 – 21:00: Третья сессия свободных заездов

23:00 – Квалификация

Воскресенье, 30 октября.

23:00 – Гонка.

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