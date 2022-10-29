Сайнс и Расселл быстрее всех в свободных заездах на Гран-при Мехико

АЛОНСО ВЕРНУЛИ ОЧКИ

Гран-при Мехико оказался полон событий еще до начала сессий самого этапа. В центре внимания оказались решения, которые тянулись еще с гонки в США. Во-первых, надо было утверждать результаты прошлой гонки. Кубок конструкторов у «Ред Булл» никто отбирать не собирался, а вот противостояния «Макларен» - «Альпин», «Альфа Ромео» - «Астон Мартин», «Хаас-«Альфа Таури» носят очень принципиальный характер. И любое изменение в протоколе позади «Большой тройки» оказывает большое влияние на всю таблицу в целом.

Итак, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо, занявшего седьмое место в гонке в США, оштрафовали на 30 секунд по протесту команды «Хаас». Протест на то, что судьи Алонсо не показали черно-оранжевый флаг из-за технического состояния машины и на то, что судьи признали машину соответствующей регламенту после гонки. Протест, который был подан на 24 минуты после окончания разрешенного срока и по идее не должен был быть принят. Протест, который был удовлетворен.

В «Альпин» подали на это свой протест, где указали всю нелогичность действий. Но тоже опоздали. И FIA этот протест рассматривать отказалось. Но рекомендовало судьям все же подумать еще раз. Судьи думали до полуночи по мексиканскому времени. А затем согласились, что ошиблись. Алонсо вернули седьмое место и очки. В «Альпин» довольны. Все же шесть очков Алонсо в борьбе с «Макларен» (Норрис набрал в США восемь очков) лучше, чем одно очко у Окона (если бы штраф испанца остался в силе).

«БЫКИ» РЕШИЛИ НЕ УПИРАТЬСЯ

Получил развязку и скандал с превышением потолка бюджетов. В результате переговоров, «быков» переубедили не упираться. «Ред Булл» признал, что нарушил. То, что команда посчитала многое неверно (и это уже признали в ходе переговоров и FIA), вопрос второй. Нарушение оказалось не столь значимым как говорили – всего-то 1,8 млн. фунтов (1,6%). Правда, Льюис раньше сказал, что лишние 300 тысяч могли все изменить. А тут сумма в шесть раз больше. Но это «Формула-1» и игра на публику – это часть большого шоу. «Ред Булл» признал нарушение, объяснил ошибки в отчетности, в FIA не увидели в нарушении преднамеренного действия. Но оштрафовали «быков» на 7 миллионов долларов (их надо выплатить в течение месяца) и сократили на 10% время разрешенного объема работ в аэродинамической трубе в течение года. Как обладатель Кубка конструкторов, коллектив и так мог задействовать трубу лишь на 70% от базовой величины. Теперь объем работ сократится до 63%. Так что на штраф пришлось лишь 7%.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже посетовал, что такое тяжелое наказание приведет к потере до половины секунды на круге в следующем году и даже помешает при подготовке к сезону 2024 года. Год назад руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто говорил, что лишняя сессия в аэротрубе может дать выигрыш всего в 0,1 секунду. Кто прав? Скорее всего, истина где-то посередине. Ведь жалобы на происки соперников – это тоже элемент шоу. Как и гнев. Как у Тото Вольфа, который сказал, что наказание для «Ред Булл» слишком мягкое. На что Хорнер в целом ответил, что если бы аэродинамическую трубу «Ред Булл» сожгли, все равно соперникам показалось бы мало. Но зачем Вольфу труба? Не секрет, что в глубине души мечталось о лишении титула, ведь Абу-Даби 2021 года в «Мерседес» не забыли.

НОВИЧКИ ЗАЖГЛИ В МЕХИКО

И теперь о самих сессиях. Как и в Остине, в Мехико в первой сессии команды дали возможность новичкам освоить технику, поэтому как и неделю назад произошло сразу пять замен. Ник де Вриз заменил Расселла в «Мерседес», Лиам Лоусон – Юки Цуноду в «Альфа Таури», Логан Сарджент – Алекса Албона в «Уильямс», Джек Дуэн – Эстебана Окона в «Альпин», а Пьетро Фиттипальди – Кевина Магнуссена в «Хаас». Датчанин, хоть и имеет контракт на 2023 год, все равно смотрит с замиранием сердца как два этапа подряд его машина «не доживает» до конца первой сессии. В Остине ее разложил на 8-й минуте Антонио Джовинацци, в Мехико обошлось без аварий, но на 38-й минуте мотор приказал долго жить. Как через некоторое время и на машине Джека Дуэна.

В начале сессии у Лоусона возникли проблемы с машиной, но он все же смог проехать в общей сложности 19 кругов. Под занавес сессии его болид остановился в клубах дыма. Сессию второй раз остановили красными флагами и решили не возобновлять. Лучшее время осталось за дуэтом «Феррари» - Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Следом расположился дуэт «Ред Булл» - Перес и Ферстаппен, которые показали одинаковое время, отстав на 0,120 секунды от лучшего времени.

Вторая сессия была отдана командам под шинные тесты. По ходу нее также появлялись красные флаги. На 33-й минуте сессии на тестовых шинах потерял управление и врезался в отбойники Шарль Леклер. Задняя часть «Феррари» монегаска и барьер сильно пострадали. Сессия возобновилась только через 15 минут. Лучшее время второй сессии, которая также была остановлена досрочно (на этот раз сломалась машина Гуаньюй Чжоу), показал Джордж Расселл на «Мерседес».