В Мехико вновь новый обладатель поула

За практику очков не дают, но прогресс вдохновляет «Мерседес»

В 2022 году пилоты «Мерседес» ни разу не завершали какую-либо сессию этапов на первых двух позициях. До третьей сессии свободных заездов в Мексике. Уже во время пятничных заездов было видно, что «Мерседес» прибавил в скорости и может спорить с «Феррари» и «Ред Булл». Да, некоторую роль в этом сыграл разреженный воздух мексиканского высокогорья, который «придушил» мощность моторов, но в целом нельзя игнорировать тот факт, что обновления пошли на пользу «Мерседес».

В пятницу половина второй сессии свободных заездов была отдана итальянским шинникам для тестов прототипов шин 2023 года. В субботу на третьей практике команды старались наверстать упущенное. Традиционно в таких случаях начинали на шинах Soft, а затем переключались на длинные отрезки, проводимые на более жестких составах. Сессия прошла без происшествий и красных флагов, словно весь их лимит выбрали накануне (в пятницу их было четыре). Незначительные ошибки Мика Шумахера, Пьера Гасли, Льюиса Хэмилтона в виде выездов за пределы трассы не приводили к авариям. И даже Алонсо, который большую часть времени сессии провел в боксах, пока механики чинили его машину, смог потом проехать 16 кругов.

Два лучших времени показали пилоты «Мерседес». Это случилось впервые с Гран-при Саудовской Аравии 2021 года. Обладатель лучшего времени Расселл опередил Ферстаппена, показавшего третье время, почти на полсекунды. У Леклера – четвертое время, у Переса – пятое, у Сайнса – шестое.

Недосягаемый Макс, разочарованный Расселл

На трассе в Мексике в ее еще старом варианте в 1988, 1989 году два года подряд поул завоевывал Айртон Сенна. С тех пор никто дважды кряду поул не выигрывал. Бергер-Патрезе-Мэнселл до 1992 года. Затем был долгий перерыв, когда «Формула-1» в Мексику не приезжала. С 2015 по 2022 год также разные обладатели поулов: Росберг, Хэмилтон, Феттель, Риккардо, Леклер, Боттас и теперь Ферстаппен.

Короткий круг трассы в Мехико подразумевал, что пилотов будут разделять минимальные отрывы, а ошибка будет обходиться куда дороже, чем в той же Бельгии с ее 7-километровым кругом. Первый сегмент квалификации это продемонстрировал. Например, Мик Шумахер и Себастьян Феттель показали одинаковое время, но оба остались за бортом второго сегмента, проиграв 0,126 секунды Кевину Магнуссену, ставшего 15-м. Тем не менее оба немца выиграли по позиции на стартовой решетке, потому что датчанин потерял пять мест из-за смены компонентов силовой установки. Борьбу в квалификации прекратили также Лэнс Стролл и оба пилота «Уильямс».

Второй сегмент поразил своей плотностью. Лучшее время показал Хэмилтон, следом расположились Сайнс (+0,008 секунды), Расселл (+0,013), Ферстаппен (+0,014), ну и Перес (+0,063). Эти цифры наглядно показывают всю напряженность борьбы. И тот «гигантский» отрыв, которого добился Ферстаппен в финале квалификации.

Двукратный чемпион мира привез на короткой трассе 0,304 секунды Джорджу Расселлу. Учитывая, что Расселла и Хэмилтона разделили 0,005 секунды. А Перес проиграл обладателю поула 0,049 секунды. Неожиданно провалились пилоты «Феррари». Сайнс только пятый, а Леклер проиграл Боттасу, заняв седьмое стартовое место.

Свое слово сказали и судьи. Первая попытка Хэмилтона и вторая попытка Расселла (а он шел на поул) были аннулированы за нарушение пределов трассы. Как тут не вспомнить гонку в Австрии, где гоночным директором был тот же человек, что и в Мексике – Нильс Виттих и где было аннулировано в общей сложности более 70 кругов.

После квалификации Расселл был очень расстроен. «Мой круг был ужасен, мы могли оказаться на поуле. Здесь из-за разреженного воздуха мы быстрее, машина работает лучше, завтра сделаем все, что сможем, чтобы победить», - сказал пилот «Мерседес» после квалификации.

«Мерседес» близок к тому, чтобы бороться за победу. Но вряд ли Ферстаппен так легко ее отдаст. В отличие от обладателей поулов в современной истории на мексиканской трассе были те, кто побеждал два раза (Хэмилтон), а то и три – Ферстаппен, который завоевал шестой поул в сезоне и 19-й в карьере.