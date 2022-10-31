Ферстаппен установил рекорд по количеству побед за сезон

«Большая тройка» превратилась в дуэт

Мексиканское высокогорье внесло свои коррективы в техническое обслуживание машин. Разреженный воздух уменьшил эффективность работы силовых установок. И больше всего от этого, по сведениям немецких СМИ, пострадали в «Феррари». Чтобы снизить нагрузку на турбонагнетатель, в «Феррари» снизили мощность. Это стало видно в квалификации, когда пилоты Скудерии ничего не смогли противопоставить соперникам. В гонке Леклер и Сайнс ехали в собственной лиге. Мощности моторов хватало, чтобы оторваться от остального пелотона, но было недостаточно, чтобы вмешаться в борьбу лидеров.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское на подиуме

В конфигурации мексиканской трассы первому повороту предшествует длинная прямая, которая дает возможность пилотам, стартующим позади обладателя поула, воспользоваться слип-стримом и обогнать. В «Ред Булл» выбрали более рискованную стратегию – стартовать на «софте». Более мягкие шины в совокупности с мощным мотором и хорошим шасси могли дать возможность Максу удержать лидирующую позицию. Но старт на «софте» предполагал два пит-стопа. В «Мерседес» так и посчитали. Поэтому выбрали (как стало уже традиционным) более консервативную стратегию. Расселл и Хэмилтон стартовали на «медиум» и по замыслу стратегов должны были обойтись одним пит-стопом.

Старт прошел без происшествий. Ни заминок, ни аварий, ни желтых флагов. Хэмилтон обогнал Расселла, который ошибся, а потом пропустил вперед еще и Переса. Прямая борьба в гонке на этом завершилась. Первая четверка в таком порядке и приехала к финишу, лишь меняясь местами по ходу гонки из-за пит-стопов. На итоговую расстановку не повлияла даже заминка на пит-стопе у Переса.

На 25-м круге Ферстаппен отправился в боксы и выехал на «медиуме». Пять кругов спустя туда отправился Хэмилтон и поставил «хард» - самый жесткий тип шин. Получилось, что во время всей гонки пилоты «Мерседес» ехали на более жестком составе, нежели их соперники. Следующие 25-30 кругов все ждали, что «медиум» не выдержит и Ферстаппен поедет в боксы. «Мерседес» как никогда в сезоне были близки к победе. Но лишь теоретически. «Медиум» на машине Ферстаппена работал. И «дожил» до конца гонки, принеся нидерландскому гонщику четвертую победу на мексиканской трассе и 14-ю в сезоне. После финиша Хэмилтон признал, что возможно в команде все же ошиблись со стратегией.

Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон. Хэмилтон финишировал вторым, Перес третьим. Первая тройка полностью повторила прошлогодние итоги гонки. Мексиканец к радости своих болельщиков, вышел на второе место в чемпионате, обойдя Леклера. Десятку сильнейших по итогам гонки дополнили Риккардо, Окон, Норрис и Боттас.

Топ-6 в чемпионате пилотов выглядит теперь так: Ферстаппен – 416 очков, Перес – 280, Леклер – 275, Расселл – 231, Хэмилтон – 216, Сайнс – 212.

Кубок конструкторов: за два этапа до конца сезона

«Феррари» - «Мерседес». После неудачи в Сингапуре казалось, что «Мерседес» потерял шансы навязать борьбу «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов. Но в США и Мексике «Мерседес» отыграл 27 очков. Теперь счет 487:447 в пользу «Феррари».

«Альпин» - «Макларен». В достаточно скучную гонку разнообразие внес пилот «Макларен» Даниэль Риккардо, который рискнул, но ошибся, выбив из гонки Юки Цуноду. Затем получил 10-секундный штраф, но взвинтил темп и на более свежих шинах смог совершить несколько обгонов, пробившись на 7-е место. После создать необходимый отрыв, чтобы из-за штрафа не потерять место. И после финиша получить штрафные баллы. Заслуженная награда в виде признания «Гонщиком дня». И это на фоне того, что Фернандо Алонсо подвел мотор. Испанец не добрался до финиша, а Окон не смог удержаться в 10-секундном окне австралийца. Счет в борьбе за 4-е место 153:146 в пользу «Альпин».

«Альфа Ромео» - «Астон Мартин». Очко, принесенное Валттери Боттасом, увеличило отрыв от «зеленых» машин в борьбе за шестое место до четырех очков. «Астон Мартин» в трех предыдущих Гран-при набрал 24 очка, но в Мексике ни Строллу, ни Феттелю пополнить очковый багаж не удалось. Счет 53:49 в пользу «Альфа Ромео».

«Хаас» - «Альфа Таури». Обе команды неудачно провели гонку в Мексике. Гасли получил еще и штрафной балл. Теперь на его счету их десять. Стоит еще раз нарушить правила и дисквалификация на гонку неизбежна. «Альфа Таури» активно пытается догнать американскую команду. Счет 36:35 в пользу «Хаас».