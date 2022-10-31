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Ферстаппен установил рекорд по количеству побед за сезон

Теперь на счету нидерландского пилота их 14, благодаря тому, что «Ред Булл» переиграл «Мерседес» стратегически, выбрав более рискованный план на гонку.
Ферстаппен установил рекорд по количеству побед за сезон
31 октября 2022 01:43
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

«Большая тройка» превратилась в дуэт

Мексиканское высокогорье внесло свои коррективы в техническое обслуживание машин. Разреженный воздух уменьшил эффективность работы силовых установок. И больше всего от этого, по сведениям немецких СМИ, пострадали в «Феррари». Чтобы снизить нагрузку на турбонагнетатель, в «Феррари» снизили мощность. Это стало видно в квалификации, когда пилоты Скудерии ничего не смогли противопоставить соперникам. В гонке Леклер и Сайнс ехали в собственной лиге. Мощности моторов хватало, чтобы оторваться от остального пелотона, но было недостаточно, чтобы вмешаться в борьбу лидеров.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское на подиуме

В конфигурации мексиканской трассы первому повороту предшествует длинная прямая, которая дает возможность пилотам, стартующим позади обладателя поула, воспользоваться слип-стримом и обогнать. В «Ред Булл» выбрали более рискованную стратегию – стартовать на «софте». Более мягкие шины в совокупности с мощным мотором и хорошим шасси могли дать возможность Максу удержать лидирующую позицию. Но старт на «софте» предполагал два пит-стопа. В «Мерседес» так и посчитали. Поэтому выбрали (как стало уже традиционным) более консервативную стратегию. Расселл и Хэмилтон стартовали на «медиум» и по замыслу стратегов должны были обойтись одним пит-стопом.

Старт прошел без происшествий. Ни заминок, ни аварий, ни желтых флагов. Хэмилтон обогнал Расселла, который ошибся, а потом пропустил вперед еще и Переса. Прямая борьба в гонке на этом завершилась. Первая четверка в таком порядке и приехала к финишу, лишь меняясь местами по ходу гонки из-за пит-стопов. На итоговую расстановку не повлияла даже заминка на пит-стопе у Переса.

На 25-м круге Ферстаппен отправился в боксы и выехал на «медиуме». Пять кругов спустя туда отправился Хэмилтон и поставил «хард» - самый жесткий тип шин. Получилось, что во время всей гонки пилоты «Мерседес» ехали на более жестком составе, нежели их соперники. Следующие 25-30 кругов все ждали, что «медиум» не выдержит и Ферстаппен поедет в боксы. «Мерседес» как никогда в сезоне были близки к победе. Но лишь теоретически. «Медиум» на машине Ферстаппена работал. И «дожил» до конца гонки, принеся нидерландскому гонщику четвертую победу на мексиканской трассе и 14-ю в сезоне. После финиша Хэмилтон признал, что возможно в команде все же ошиблись со стратегией.

Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон. Хэмилтон финишировал вторым, Перес третьим. Первая тройка полностью повторила прошлогодние итоги гонки. Мексиканец к радости своих болельщиков, вышел на второе место в чемпионате, обойдя Леклера. Десятку сильнейших по итогам гонки дополнили Риккардо, Окон, Норрис и Боттас.

Топ-6 в чемпионате пилотов выглядит теперь так: Ферстаппен – 416 очков, Перес – 280, Леклер – 275, Расселл – 231, Хэмилтон – 216, Сайнс – 212.

Кубок конструкторов: за два этапа до конца сезона

«Феррари» - «Мерседес». После неудачи в Сингапуре казалось, что «Мерседес» потерял шансы навязать борьбу «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов. Но в США и Мексике «Мерседес» отыграл 27 очков. Теперь счет 487:447 в пользу «Феррари».

«Альпин» - «Макларен». В достаточно скучную гонку разнообразие внес пилот «Макларен» Даниэль Риккардо, который рискнул, но ошибся, выбив из гонки Юки Цуноду. Затем получил 10-секундный штраф, но взвинтил темп и на более свежих шинах смог совершить несколько обгонов, пробившись на 7-е место. После создать необходимый отрыв, чтобы из-за штрафа не потерять место. И после финиша получить штрафные баллы. Заслуженная награда в виде признания «Гонщиком дня». И это на фоне того, что Фернандо Алонсо подвел мотор. Испанец не добрался до финиша, а Окон не смог удержаться в 10-секундном окне австралийца. Счет в борьбе за 4-е место 153:146 в пользу «Альпин».

«Альфа Ромео» - «Астон Мартин». Очко, принесенное Валттери Боттасом, увеличило отрыв от «зеленых» машин в борьбе за шестое место до четырех очков. «Астон Мартин» в трех предыдущих Гран-при набрал 24 очка, но в Мексике ни Строллу, ни Феттелю пополнить очковый багаж не удалось. Счет 53:49 в пользу «Альфа Ромео».

«Хаас» - «Альфа Таури». Обе команды неудачно провели гонку в Мексике. Гасли получил еще и штрафной балл. Теперь на его счету их десять. Стоит еще раз нарушить правила и дисквалификация на гонку неизбежна. «Альфа Таури» активно пытается догнать американскую команду. Счет 36:35 в пользу «Хаас».

источник: «Советский спорт»
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