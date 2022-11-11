Интерлагос: последний спринт сезона

Кадровые вопросы

Накануне бразильского этапа в «Формуле-1» ожидали, что будут закрыты последние вакансии на предстоящий сезон. В «Хаасе» то анонсировали неофициально, что будет пресс-конференция, на которой объявят имя напарника Кевина Магнуссена на 2023 год, то также кулуарно переносили ее, то потом и вовсе отменяли ее, говоря, что ничего никому не обещали. Так или иначе, но в паддоке все увереннее говорят о том, что Мик Шумахер в «Хаасе» не останется. По этому поводу высказался даже Берни Экклстоун, который вообще посоветовал Мику забыть о «Формуле-1», а сосредоточиться на других гоночных сериях. Кто сменит Мика? Наиболее вероятная кандидатура – Нико Хюлькенберг. А запасным вариантом для Мика, о котором он говорил, вполне может стать место запасного пилота в «Мерседес». Пример Ника де Вриза говорит о том, что резервный пилот вполне может вернуться в статусе боевого.

Чемпион «Формулы-Е» 2020 года в этом году точно может установить рекорд. Если раньше шутили, что Хюлькенберг может заменить кого угодно в какой угодно команде, то теперь шутка вполне реальна для нидерландского гонщика. Он уже провел тренировки с «Мерседес», «Астон Мартин», а с «Уильямс» даже гонку, в которой завоевал очки. Получил контракт с «АльфаТаури», а в пятницу имеет все шансы проехать еще и за «Макларен». Ландо Норрис почувствовал недомогание, и команда Зака Брауна воспользовалась услугами запасного пилота «Мерседес» - Ника де Вриза. Он уже прошел процедуру подгонки сиденья. Так что, если Норрису не станет легче, в Бразилии де Вриз примерит оранжевый комбинезон.

В «Уильямсе» спешно пытаются собрать с миру по нитке баллов на суперлицензию Логану Сардженту. В Мексике красные флаги во время сессии свободных заездов не позволили американцу проехать всего 1-2 круга до заветных ста километров, дающих один балл на суперлицензию. Чтобы перестраховаться, в «Уильямс» решили пожертвовать практикой Албона и посадить Сарджента на сессию свободных заездов, чтобы все же заработать этот балл, который может стать решающим. Только бы погода не подвела. В Бразилии обещают дождь. А дождевые «гонки» скорее напоминающие стояние в боксах, мы уже в этом сезоне видели.

Последний шанс Хэмилтона или поддавки «Мерседес»

Рекорд Хэмилтона, когда он побеждал хотя бы раз в каждом сезоне, в котором участвовал, под угрозой. До конца чемпионата остается два этапа, а побед «Мерседес» в этом сезоне пока не видал. Положа руку на сердце, можно сказать, что трасса в Абу-Даби как раз серебряным стрелам подходит меньше, хотя мотив взять реванш за прошлогоднее поражение высок. Но на одном мотиве быстро не поедешь, а на вещи надо смотреть реально. Поэтому бразильская гонка является последним шансом для Хэмилтона победить. Тем более, что здесь ему везло. Взять хотя бы прошлый год. Тогда тоже была спринтерская гонка. Взять поул для спринта, затем лишиться его из-за нарушения правил и дисквалификации. Стартовать в спринте с последнего места. Финишировать пятым, отыграв 15 позиций. Лишиться еще пяти позиций из-за смены компонентов мотора. Стартовать в гонке с 10-го места. Выиграть гонку, обогнав Макса Ферстаппена. Все это «британец с бразильским сердцем» Льюис Хэмилтон. Да, сейчас машина «Ред Булл» куда быстрее прошлогодней, а «Мерседес» переживает не лучшее время. Но Ферстаппен и «Ред Булл» уже завоевали титулы, борьба за вице-чемпионство носит второстепенный характер (хоть это и престижно, в первую очередь для Серхио Переса). Так что, Льюис действительно может блеснуть в Бразилии, чьим почетным гражданином он стал накануне Гран-при Сан-Паулу.

Другое дело, нужна победа для «Мерседес». «Мерседес» и «Феррари» - это не частные команды, где каждый доллар на счету. Автопроизводители могут решить многие вопросы иначе, тем более действует потолок расходов, и призовые хоть и приятны, но их меньшее количество – решаемо. А вот время работы с аэротрубой и вычислительными системами никто не компенсирует. По регламенту, команда, занявшая второе место в Кубке конструкторов, работать с аэродинамической трубой будет меньше, нежели та, что заняла третье место. И если говорить с прицелом подготовки на следующий сезон, то для «Мерседес» третье место в Кубке конструкторов более выгодно. Для обеих команд все, что ниже первого можно расценивать как неудачу. Но в командах думают о перспективах. Вполне может возникнуть ситуация, когда две команды будут думать о том, как выиграть больше времени для проектирования на следующий сезон, а не о том, как победить в очном споре. Хотя никогда в этом и не признаются.