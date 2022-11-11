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Вылет Расселла преподнес Магнуссену спринтерский поул

Ошибка пилота «Мерседеса» и переменчивые дождевые условия подарили поул в спринтерской гонке пилоту «Хаас» Кевину Магнуссену, а Джину Хаасу приятные эмоции к завтрашнему 70-летию.
Вылет Расселла преподнес Магнуссену спринтерский поул
11 ноября 2022 23:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: haasf1team.com

Спринт нравится не всем

В следующем году запланировано сразу шесть этапов, на которых пройдут спринтерские гонки. Но его формат может быть пересмотрен. Многие пилоты, в том числе и Макс Ферстаппен, высказались против нынешнего, когда воскресная стартовая решетка формируется по итогам субботней спринтерской гонки. Именно эта идея и закладывалась в спринт. Или ты рискуешь в субботу, или выбираешь другую стратегию, понимая, что ошибка может стоить дорого. Но организаторы чемпионата решили пойти на попятную, пообещав подумать над изменением формата спринта. Фактически, выбора особого нет – скорее всего спринт выделят в отдельную гонку с возможностью набрать дополнительные очки, а воскресную решетку сформируют по итогам пятничной квалификации. Так или иначе, определенный элемент интриги исчезает. Просто календарь расширится на шесть усеченных гонок, в которых раздадут усеченные очки. С другой стороны, та красота, какой была сессия в Сан-Паулу в 2022 году, заслуживает отдельной решетки.

Есть только миг…

Есть гоночная закономерность. Чем короче трасса, тем плотнее результаты. И тем выше цена ошибки, когда места разделяются даже не десятыми, но порой сотыми, а то и тысячными долями секунды. Это было в Австрии, в Мексике. Это случилось и в Бразилии. На первой сессии свободных заездов первых трех пилотов разделило всего 0,008 секунды. Лучшее время у Переса, второе у Леклера (+0,004), третье у Ферстаппена (+0,008). И уже следом разместились

А потом пришел дождь

Квалификация началась в промежутке между дождевыми зарядами. Трасса была недостаточно сухой для сликов, но и недостаточно мокрой для оптимальной работы промежуточного состава.

Пилоты решили не рисковать, а выехать быстрее (всех команды предупредили, что через 10 минут после начала квалификации будет новый заряд дождя). И все поставили промежуточный состав. С одной стороны лужи, что встречались на трассе, заставляли гонщиков отлавливать машины, грозящихся выйти из-под контроля, с другой стороны, машины сушили трассу, шины быстро изнашивались, времена становились выше. За 9 минут до конца сессии первым на сликах выехал Гасли.

Уместно вспомнить историю единственного в карьере поула Нико Хюлькенберга. Бразилия 2010 года, когда Нико вовремя выехал на сликах при подсыхающей трассе, и под клетчатый флаг поставил лучшее время. У Нико получился поул, у Гасли – не поул, но проход во второй сегмент. «Альфа Ромео» в полном составе не прошли дальше, компанию Боттасу и Чжоу составили Цунода, Шумахер и Латифи. Потом японец услышал в свой адрес много нелестных слов от Леклера, которому едва не испортил быстрый круг.

Второй сегмент начался с ожидания обратной картины. Ведь заряд дождя все еще обещался. Снова очередь на выезд, снова трафик и желание быстрее поставить лучший круг на случай, если изменятся погодные условия.

Оба пилота «Мерседес» успели вскочить буквально в последний вагон. Их финальные попытки совпали с усилением дождя. Расселл и Хэмилтон прошли в финал. Но дождь вдруг решил не усиливаться, а дать еще поездить на сликах. Тем не менее, борьбу за места в первой десятке прекратили Албон, Гасли, Феттель, Риккардо, Стролл.

Финал квалификации начался с той же очереди на пит-лейне. Ведь дождь скоро должен был пойти. Отличились «Феррари», выпустив Леклера на промежуточном составе, в то время как другие девять были на сликах. Леклер уж удивился: «Я что один?» Из боксов последовало: «Да!». И когда Леклер проехал прогревочный круг из боксов вновь прозвучало: «Бокс!». Монегаск только и сказал: «Отличная работа!». Дальше комментировать было нечего. «Феррари» в своем репертуаре.

За 8 минут до конца сегмента Расселл заехал колесом на траву, потерял управление, вылетел и застрял в гравии. Сессию остановили красными флагами. А на поуле к спринтерской гонке к этому времени был Магнуссен. Следом были Ферстаппен-Расселл-Норрис-Сайнс-Окон-Алонсо-Хэмилтон-Перес-Леклер.

И пока машину Расселла эвакуировали, пока сессию возобновили, пришел дождь, перечеркнув любые попытки улучшить время. Кевин на поуле. Мик Шумахер - на последнем месте. Контраст «Хааса». Но для немца, похоже, все решилось.

Да, это не поул в основной гонке (ведь впереди спринт). Но это не умаляет достижение датчанина. Стартовать с поула, пусть даже в спринте, это может быть один раз в жизни. Как у Нико Хюлькенберга в 2010 году.

источник: «Советский спорт»
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