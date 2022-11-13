Рассел выиграл спринт, «Мерседес» весь первый ряд на Гран-при Сан-Паулу

Пятничная квалификация Гран-при Сан-Паулу напомнила многим невероятную развязку другой квалификации, которая проходила 12 лет назад. Тогда на подсыхающей трассе Нико Хюлькенберг, без пяти минут сейчас пилот «Хааса» (если верить слухам), рискнул, выехал на сликах и установил лучший круг.

Вчера всех удивил Кевин Магнуссен, завоевавший свой первый поул. Но как и в 2010 году чудо быстро закончилось. В гонке Хюлькенберг финишировал восьмым. Двенадцать лет спустя Магнуссен в спринте также финишировал восьмым. И если верить слухам, то в следующем году за «Хаас» будут выступать именно эти два пилота, которых объединила трасса «Интерлагос».

Когда ошибся доктор Марко

Накануне спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что Макс Ферстаппен легко выиграет спринт. Правда на старте «Ред Булл» удивил, обув машину с номером 1 в шины Medium, в то время как весь пелотон был на Soft. То ли предполагалось, что Макс одной левой и на более жестких шинах обгонит всех, то ли это был замысел поберечь шины, но «Ред Булл» победы в спринте не добился. Да, Макс выиграл старт и лидировал 15 кругов, но затем уступил позицию Расселлу, а затем и Сайнсу с Хэмилтоном. Во многом потери темпа под занавес спринта поспособствовало то, что Ферстаппен повредил машину в борьбе с Сайнсом. Но так или иначе гонщики «Ред Булл» в тройку лучших в спринте не заехали.

В «Феррари» сделали работу над ошибками. После эпической (а другое слово сложно подобрать) квалификации для «Феррари» пилотам Скудерии пришлось прорываться вверх. Леклеру удалось подняться до шестого места. Сайнс будет завтра стартовать седьмым из-за смены мотора. Таким образом, Леклер выиграл еще одну стартовую позицию.

В гонке нет авторитетов

Прописную истину о том, что неважно сколько у тебя титулов, когда идет гонка, подтвердили молодые напарники Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Вот только молодость не всегда мыслит здраво. В первом случае Окон не оставил места Алонсо, и испанец сломал переднее крыло, отправившись на пит-стоп, что в условиях спринта гарантировано портило не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю гонку.

Во-втором случае Стролл просто выдавил своего более именитого напарника с трассы. За что и получил 10-секундный штраф.

Первый ряд за «Мерседес»

По итогам спринта, стартовая решетка для завтрашней гонки будет выглядеть следующим образом. На первом ряду разместились два пилота «Мерседес» - Расселл и Хэмилтон. Пусть для Расселла это и не победа в гонке, но все равно приятно впервые встать на высшую ступень в церемонии награждения. И плюс, конечно же очки, ведь по результатам спринта, первые восемь пилотов получают очки – от 8 до 1. Первый ряд за «Мерседесом» впервые с Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

На втором ряду Ферстаппен-Перес (оба «Ред Булл), на третьем – Леклер-Норрис, далее Сайнс-Магнуссен, замкнут десятку лучших Феттель и Гасли. А дальше уже расположились Риккардо, Шумахер, Чжоу, Боттас, Алонсо, Цунода, Стролл, Окон, Латифи и Албон, вылетевший в спринте.

Старт гонки будет дан в 21:00 по московскому времени.

Гасли нарывается на штраф

Пилота «АльфаТаури» уже называют бомбой замедленного действия. Причина проста – у француза 10 штрафных баллов. А при наборе 12 пилот автоматически пропускает одну гонку. И ближайшие баллы сгорят только в мае 2023 года. В «Альпин» уже с нескрываемой тревогой смотрят за развитием событий, потому что получить такое приданное к пилоту явно не хочется. А то, что два балла набрать легко – практика показала уже не раз.

Сам Гасли с такой трактовкой не согласен. И действительно, последний штраф у него был более чем странный. Учитывая, что в Мексике выдавили с трассы его, а штраф получил он. С другой стороны, а кто в дождевых условиях Японии ехал со скоростью более 250 км/ч под красными флагами? И едва не влетел под трактор, а потом едва не зацепил маршала, работавшего с машиной Сайнса.

Так или иначе, десятка светится на суперлицензии, и два балла как дамоклов меч висят. Можно много говорить с FIA, баллов от этого вряд ли станет меньше.

Оптимальная разрядка – нарваться на штраф в Бразилии, пропустить в Абу-Даби и в новый сезон с чистым листом. Невероятно? Возможно. Но вполне реально. Потому что уже в спринте Гасли попал под расследование за медленное прохождение установочного круга. Да и в гонке можно начудить. Французский триллер с продолжением…