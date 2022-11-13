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Расселл победил впервые в карьере, «Мерседес» - впервые в сезоне

После достаточно скучной гонки в Мексике, бразильский этап подарил зрителям настоящий праздник непредсказуемости и борьбы.
Расселл победил впервые в карьере, «Мерседес» - впервые в сезоне
13 ноября 2022 23:47
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

«Мерседес» добился своего

До начала гонки был задан вопрос – за кого из двух пилотов «Мерседес» будешь болеть? Впервые с Гран-при Саудовской Аравии 2021 года на первом ряду стартового поля стояли две серебристые машины. И впору было устраивать опрос для кого возможная победа в Бразилии важнее. Для Расселла, который еще не побеждал в карьере, или для Хэмилтона, который побеждал хотя бы раз в каждом сезоне, в котором участвовал, кроме этого. Уникальный рекорд под угрозой – до конца сезона всего лишь две гонки. Третьим болельщикам «Мерседес» было все равно кто из двух, лишь бы пилоты Тото Вольфа вообще выиграли в этом сезоне. В субботнем спринте Расселл победил, но это не было полноценной победой. «Мерседес» ждал. И дождался.

Аварии, штрафы, машина безопасности

Оба пилота «Мерседес» выиграли свой старт. Расселл остался лидером, а Хэмилтон не пустил вперед Ферстаппена. Перес ничего не выиграл, но ничего и не проиграл. Зато позади Норрис смог обогнать Леклера. Еще в субботу пилоты «Альпин» сделали все возможное, чтобы похоронить шансы своей команды занять четвертое место в Кубке конструкторов. Окон и Алонсо дважды столкнулись во время спринта, в итоге оба пилота стартовали с 16-го и 17-го места. В то время как соперники из «Макларен» были 6-м и 11-м, что сулило хорошие очки. Но…

Уже на первом круге Риккардо поторопившись с атакой, в повороте поддел «Хаас» Магнуссена, тот не удержал управление и развернувшись «дал сдачи», унеся с собой «Макларен» австралийца. Двойной сход. На трассе появилась машина безопасности, а гонщики «Альпин» фактически отыграли по две позиции.

После рестарта Расселл сохранил лидерство, а в борьбе сошлись Хэмилтон и Ферстаппен. Два принципиальных соперника, которые в этом году боролись на равных наверное впервые (гонку в США можно не считать за явным преимуществом двукратного чемпиона мира). Без контакта обойтись не могло. Хэмилтон был на внешней стороне, Ферстаппен попытался нырнуть внутрь поворота. И машины столкнулись. Практически сразу же такой же инцидент случился между Леклером и Норрисом. Машины Ферстаппена и Леклера были повреждены сильнее и оба пилота отправились в боксы, выехав обратно 17-м и 18-м. Их визави пострадали меньше и продолжили гонку. Судьи оштрафовали Ферстаппена и Норриса на пять секунд.

Темп семикратного чемпиона показал, что с машиной все в порядке, и просто так сдаваться он не намерен. С шестого места Льюис начал прорываться вперед. А вот Норрис наоборот – сдавать позиции. К 45-му кругу Хэмилтон вернулся на второе место, а Норрис вообще сошел. Двойной сход для «Макларен» в условиях, когда казалось, что все складывается в их пользу.

На трассе вновь появилась машина безопасности, которая убрала все разрывы. И финальный отрезок превратился в спринт. Шины Переса оказались в худшем состоянии, и мексиканец с третьего места откатился вскоре на шестое. А Леклер, который казалось потерял все шансы догнать мексиканца, финишировал четвертым. Это гонки…

В «Формуле-1» считают не друзей, а очки

О том, что «Ред Булл» команда одного пилота может рассказать Марк Уэббер, который в свое время не раз получал «подарки» ради поддержки Себастьяна Феттеля. Теперь может рассказать и Перес. Мексиканца на последних кругах гонки попросили пропустить вперед Ферстаппена, чтобы тот смог обогнать Леклера и облегчить борьбу мексиканцу за титул вице-чемпиона. Перес сделал это. В команде пообещали, что если ничего не получится, то Макс вернет позицию. А на последнем круге Макс просто проехал под клетчатый флаг, отобрав у напарника такие нужные очки за шестое место. При этом сказал по радио, что у него были на то причины. Пересу будет о чем поговорить и с командой, и с напарником. Да, такие шаги понятны, когда идет борьба за чемпионство или Кубок конструкторов. В данной же ситуации все это выглядит обычно подлянкой, в стиле Малайзии 2013, когда Уэббера попросили прибрать режим мотора, сказав, что и Феттель сделает также. Но немец просто обогнал напарника и победил. Как сказал после гонки доктор Марко: «В «Формуле-1» считают не друзей, а очки».

Расклад перед финалом

«Мерседес» сделал победный дуль, «Феррари», чьи пилоты финишировали третьим и четвертым, минимализировали потери. Счет в кубке конструкторов 514:491 в пользу «Феррари».

Фернандо Алонсо, который уходит из «Альпин» на волне откровенного хайпа, принес французской команде пятое место, а Окон финишировал восьмым. 167:148 – судьба четвертого места практически решена в пользу «Альпин». «Макларену» будет сложно переломить ход борьбы.

В личном зачете противостояние Перес-Леклер. У обоих по 290 очков в борьбе за вице-чемпионство. Теоретически в нее может вмешаться еще Джордж Расселл. У него 265 очков, но это только теория. Свою задачу на сезон британец выполнил. Ему повезло, что основные соперники столкнулись между собой. Но это не умаляет достижения Расселла, да и кажется, что судьба вернула долг за Сахир 2020 года.

источник: «Советский спорт»
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