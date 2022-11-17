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Финальный аккорд сезона

В преддверии мирового первенства по футболу в соседнем Катаре, в Абу-Даби состоится заключительный этап чемпионата мира «Формулы-1», который расставит все точки в вопросах турнирного положения.
Финальный аккорд сезона
17 ноября 2022 12:15
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Главные интриги финала

Чемпион и обладатель Кубка конструкторов уже известны. Поэтому самыми интригующими вопросам являются:

1) Кто станет вице-чемпионом? Сейчас у Переса и Леклера по 290 очков. Учитывая происходящее в командах и отсутствие интриги в чемпионате, посмотреть за сражением гонщиков «Ред Булл» и «Феррари» будет интересно. Для обоих пилотов победа в этом споре будет лучшим результатом сезона в карьере. В борьбу за вице-чемпионство может еще теоретически вмешаться Джордж Расселл из «Мерседес», но это скорее математическая теория, чем реальность. Для того, чтобы ликвидировать отставание в 25 очков, нужно побеждать с лучшим кругом, при условии схода обоих соперников. Позади Расселла Хэмилтон, который ведет спор с Сайнсом. Пока счет 240:234 в пользу семикратного чемпиона мира.

2) Обгонит ли «Мерседес» «Феррари»? После провала «Мерседеса» в Сингапуре казалось, что «Феррари» гарантировало себе второе место в Кубке конструкторов. Но пилоты «Феррари» последний раз побеждали лишь в Австрии, а «Мерседес» за три последние гонки отыграл 48 очков, сведя свое отставание к 19. И теперь один сход (или ошибка, что уже не удивляет) в «Феррари» может обернуться для команды потерей еще и второго места. Для Бинотто, которого на минувшей неделе СМИ уже отправили в отставку несколько раз, это будет действительно роковым.

3) Переломит ли «Макларен» борьбу с «Альпин»? Бразильская гонка из ожидаемого триумфа, после ряда ошибок соперников, превратилась для «Макларен» в кошмар. Двойной сход при том, что соперники набрали 14 очков. И между «Альпин» и «Макларен» 19 очков. Для команд вне «Большой тройки» практически пропасть. Но и здесь все может быть, особенно если кто-то из пилотов «Большой тройки» сойдет. Гонка в Абу-Даби станет последней для Риккардо, и австралиец постарается хлопнуть дверью напоследок. Даже несмотря на штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке. Станет она последней за «Альпин» и для Алонсо. Но Фернандо остается в «Формуле-1», а Дэну придется поискать вакансии на 2024 год. Потому что на 2023 год мест уже нет.

4) Сможет ли «Астон Мартин» обогнать «Альфа Ромео»? Между командами сейчас пять очков. В Абу-Даби завершит свою карьеру пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Во второй половине сезона даже не на быстрой машине, Феттель показал, что может сражаться еще и мастерство четырехкратного чемпиона никуда не делось. 21 очко за 10 гонок второй части сезона. При том, что у его напарника Стролла всего 11. «Зеленые» намерены дать последний бой. Если только Стролл не начудит как это было в двух последних гонках. В «Альфа Ромео» звезд с неба не хватают, а стараются ехать стабильно. Но 4 очка в последних 12 гонках – не тот результат, который хотело бы видеть руководство команды.

5) «Хаас» против «АльфаТаури». Здесь разница всего два очка. Накануне этапа в «Хаас» объявили состав на 2023 год. Как и предполагалось, Мик Шумахер покидает «Формулу-1». Совсем ли или на время – вопрос открытый. Скорее всего, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера станет резервным пилотом в «АльфаТаури» или «Мерседес». Простая констатация. Увы, Мику так и не удалось зацепиться и запомниться результатами. Возможно, предыдущий сезон сильно испортила откровенно медленная машина, но в этом сезоне у немца были все шансы показать себя. Но на фоне напарника Шумахер выглядел в худшем положении. Теперь одного немца сменит другой немец – Нико Хюлькенберг. На его стороне опыт и желание сломать наконец свое проклятие. 181 гонка в карьере и ни одного (!) подиума. Правда с «Хаас» рассчитывать на подиум не приходиться. Но ведь и Магнуссен не рассчитывал на поул в Бразилии.

Новички на трассе, один из них россиянин

В первой сессии свободных заездов в Абу-Даби за руль машин сядут сразу восемь новичков. Это больше, чем в США – своеобразный рекорд сезона. Главный из дебютантов для российских болельщиков – Роберт Шварцман. В «Феррари» вновь предоставят место россиянину, выступающему с израильской лицензией.

В «Уильямс» по ходу заключительного этапа тоже готовы объявить свой состав. Николаса Латифи скорее всего сменит Логан Сарджент. Здесь все зависит от баллов на суперлицензии американца и его выступления в «Формуле-2». Гонщику, который проехал 100 км в сессии свободных заездов «Формулы-1» дается 1 балл на суперлицензию. В Мексике красные флаги помешали Логану проехать нужную дистанцию, не хватило буквально одного круга. Поэтому американец принял участие в сессии в Бразилии, а теперь и в Абу-Даби, где он совмещает гонки с «Формулой-2». В «Уильямс» стараются перестраховаться, на тот случай, если у Сарджента на этапе «Формулы-2» что-то пойдет не так.

В «Альпин» Джек Дуэн заменит вероятно Эстебана Окона в первой тренировке, в «Хаас» Шумахер уступит место Фиттипальди, Алекс Палоу сядет за руль «Макларена», Фелипе Другович займет кокпит в «Астон Мартин». Поговаривают, что Лиам Лоусон подменит Ферстаппена за рулем в «Ред Булл», а Роберт Кубица – Чжоу в «Альфа Ромео».

источник: «Советский спорт»
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