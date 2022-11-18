«Ред Булл» хочет закончить сезон на победной ноте

Шварцман работал над днищем, Хэмилтон задал ориентир

В первой сессии свободных заездов приняли участие сразу восемь пилотов, которые заменяли основных гонщиков команд. Лучшее время среди новичков показал Лиам Лоусон за рулем чемпионского «Ред Булла» Ферстаппена. Второе время среди восьмерки – у Роберта Шварцмана, который заменял Сайнса. Для россиянина – это была еще одна возможность поработать с машиной этого сезона «Формулы-1». В Скудерии сделали акцент скорее не на скоростные действия, а на работу над прототипами деталей 2023 года. В частности, на машине Шварцмана было установлено днище другой конфигурации нежели у Леклера. На счету Роберта 24 круга.

Во вторник на постсезонных тестах Шварцман вновь будет работать с машиной «Феррари». Что же касается будущего российского пилота в «Формуле-1», то тут сплошная неизвестность. Места в пелотоне все заняты, контракты на 2024 год – вопрос не ближайшего будущего, а гоночная практика необходима.

С другой стороны, в «Феррари» вложили в Шварцмана немало усилий. Даже помогли с участием в гоночных этапах, пусть и в свободных заездах, но учитывая отношение ко всему российскому. И вряд ли в Скудерии просто так откажутся от такого актива. Наиболее вероятным кажется переход в гонки на выносливость. В любом случае, пока остается только ждать новостей из Маранелло.

Что касается других новичков – Роберт Кубица (хоть и вообще не новичок) показал 14-й результат на «Альфа Ромео», Логан Сарджент на «Уильямс»– 15-й (и дополнительный балл для суперлицензии за пройденные 100 км), Пьетро Фиттипальди на «Хаас» - 17-й, а дальше Пато О’Уорд («Макларен»), Джек Дуэн («Альпин») и Фелипе Другович («Астон Мартин»).

Лучшее время сессии у Льюиса Хэмилтона – 1 минута 26,633. На 0,220 секунды медленнее него оказался его напарник Джордж Расселл.

«Ред Булл» ответил

Еще до начала финального этапа в паддоке пытались объяснить причину откровенного провала «Ред Булл» в Гран-при Бразилии. Чемпионская команда была не похожа на себя, проиграв и «Мерседесу», и «Феррари». В качестве одной из версий было предложена следующая. Чтобы избежать перерасхода средств, в «Ред Булл» начали использовать старые, более тяжелые запчасти. Вес машины увеличился, она стала медленнее.

Предположение об этом легко развеял Макс Ферстаппен во второй практике. Его результат 1 минута 25,146. Почти на полторы секунды быстрее лучшего результата Хэмилтона в первой.

«Ред Булл» едет и едет быстро. В тройке лучших по итогам второй практике оказались пилоты «Большой тройки» - второй результат у Джорджа Расселла (+0,341), третий у Шарля Леклера (+0,453). Льюис Хэмилтон – четвертый, а Серхио Перес только пятый. Сайнс – шестой.

Размышляя о вероятной помощи Пересу со стороны Ферстаппена в борьбе за вице-чемпионство, наиболее реальным выглядит сценарий, что Ферстаппен уедет вперед за победой, оставив мексиканца самому решать свои проблемы. С другой стороны, это же гонки и вряд ли Ферстаппен будет работать буфером Переса, защищая его от атак со стороны конкурентов. Не выносить же, в конце концов, Леклера с трассы.

В «Ред Булл» хотят завершить сезон победой. Бесспорно, их сезон.