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Ферстаппен выиграл 15-й раз в сезоне, Леклер – вице-чемпионство, Хэмилтон сошел

Сезон 2022 года уже стал историей. Он запомнился рекордной серией побед Ферстаппена, борьбой за вице-чемпионство между Пересом и Леклером, единственной победой в сезоне пилота «Мерседес» (не Хэмилтона).
Ферстаппен выиграл 15-й раз в сезоне, Леклер – вице-чемпионство, Хэмилтон сошел
20 ноября 2022 18:42
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

В «Феррари» подсластили конец сезона

Отметим сразу – Ферстаппен победил. 15-й раз в сезоне. Пролидировав 57 из 58 кругов. Установив рекорд по набранным очкам за сезон – 454. Но поскольку двукратному чемпиону уже было уделено много внимания по ходу сезона, в финале сосредоточимся на других героях.

Начало сезона обещало Скудерии много. Победный дубль в Бахрейне при двойном сходе пилотов «Ред Булл» - казалось, будущее безоблачно. Но очки по осени считают. И в Абу-Даби пришлось вести борьбу за вторые места: и в Кубке конструкторов, и в личном зачете. На старте гонки расстановка сил в первой тройке не поменялась – Перес остался вторым, Леклер ехал позади. Решающим оказалась стратегия. И в ней «Феррари» оказались сильнее. У Леклера была одна остановка, а у Переса – две. Это позволило монегаску остаться впереди соперника на трассе, где обгоны сложны, и удержать вторую позицию. Не только в гонке, но и в сезоне. Леклер – вице-чемпион. Перес – только третий.

За три круга до финиша машина «Мерседес» подвела семикратного чемпиона мира – Льюис Хэмилтон сошел. К этому времени, оба пилота серебристых стрел и так ехали позади пары «Феррари», что гарантировало Скудерии второе место в Кубке конструкторов. Но завершить сезон сходом, тем более тот, который прервал рекордную серию (хотя бы одна победа в каждом из сезонов) – разочарование для Хэмилтона. К тому же британец, потерял и пятое место в личном зачете. Хотя какое это имеет значение, а рекордов у Льюиса и без этого немало. «Мерседес» же может утешиться победой Расселла в Бразилии и осознанием, что смог догнать соперников в скорости.

Риккардо и Феттель попрощались очковым финишем

К концу своей последней гонки в сезоне четырехкратный чемпион мира ехал 11-м. Сход Хэмилтона позволил Феттелю вернуться в очковую зону, который в это время вел борьбу с Риккардо, также покидающим (или берущим годовой отпуск) «Формулу-1». Если бы Феттелю удалось обогнать австралийца, то «Астон Мартин» мог бы выиграть борьбу за шестое место в Кубке конструкторов. Но сделать это не удалось. Феттель в своей последней, и 299-й гонке в карьере, финишировал 10-м. Кто знает, может немец еще вернется, чтобы вступить в «клуб 300»? Тем более, что возвращались другие чемпионы Михаэль Шумахер, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо.

За счет лучшего результата (Боттас был пятым) на Гран-при Эмилии-Романьи, провалившая вторую часть сезона «Альфа Ромео» осталась впереди «Астон Мартина», хоть команды и сравнялись по очкам.

Финиш на шестом месте Ландо Норриса, его лучший круг и 9-е место Риккардо хоть и принесли «Макларен» 11 очков, но не смогли помочь команде из Уокинга обогнать «Альпин». Тем более, Окон финишировал седьмым, принеся французской команде четвертое место в Кубке конструкторов. Алонсо в своей последней гонке за «Альпин» сошел.

Пилоты «Хаас» и «Альфа Таури» очков не завоевали, и команды в Кубке конструкторов тоже остались при своих.

Итоги сезона языком цифр

Личный зачет чемпионата: Ферстаппен – 454, Леклер – 308, Перес – 305, Расселл – 275, Сайнс – 246, Хэмилтон – 240, Норрис – 122, Окон – 92, Алонсо – 81, Боттас – 49, Риккардо – 37, Феттель – 37, Магнуссен – 25, Гасли – 23, Стролл – 18, Шумахер – 12, Цунода – 12, Чжоу – 6, Албон – 4, Латифи – 2, де Вриз – 2. В чемпионате также участвовал Хюлькенберг, заменявший Феттеля, но он очков не заработал.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 759, «Феррари» - 554, «Мерседес» - 515, «Альпин» - 173, «Макларен» - 159, «Альфа Ромео» - 55, «Астон Мартин» - 55, «Хаас» - 37, «Альфа Таури» - 35, «Уильямс» - 8.

«Формула-1» уходит на каникулы. Во вторник пройдут постсезонные шинные тесты в Абу-Даби, но все это уже отнесено к межсезонью. Возможно, оно пройдет быстрее, учитывая, что ближайший месяц любителям спорта будет за чем следить – в соседнем Катаре начался чемпионат мира. Там уже середина декабря, новогодние праздники, презентации команд и предсезонные тесты. 5 марта первая гонка нового, рекордного по продолжительности сезона, в котором запланировано 24 этапа.

А пока – все на футбол.

источник: «Советский спорт»
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Ферстаппен выиграл 15-й раз в сезоне, Леклер – вице-чемпионство, Хэмилтон сошел
Сезон 2022 года уже стал историей. Он запомнился рекордной серией побед Ферстаппена, борьбой за вице-чемпионство между Пересом и Леклером, единственной победой в сезоне пилота «Мерседес» (не Хэмилтона).
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