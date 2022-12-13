Команды меняют руководителей

Несмотря на то, что сезон завершен и время подводить итоги, жизнь в «Формуле-1» кипит вовсю. И если составы команд уже укомплектованы и переходы больше не обсуждаются, то ближе к концу календарного начался период переходов руководителей.

Бинотто начал…

Как и в случае с пилотами, кто-то должен был начать череду переходов, после чего весь рынок пришел бы в движение. У пилотов таким камешком, вызвавшим обвал, стал уход в отставку четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. А затем как по считалке: Алонсо-Гасли-Пиастри-де Вриз.

У руководителей команд начало положил Маттиа Бинотто. Слухи о его отставке ходили давно, учитывая потерянную надежду на чемпионский титул для «Феррари» в 2022 году. Скудерия начала блестяще свой сезон и болельщики ждали, что вот оно. Но «оно» не случилось. Провал во второй половине сезона привел к тому, что надежды остались только надеждами. И пусть в начале года Бинотто и сами пилоты говорили, что цель 2022 года – не титул, а победы, чтобы наладить ход работы команды, об этом никто не вспомнил. А разочарование за утраченные надежды дорого стоит.

Слухи также ходили и о том, кто сменит Бинотто. Практически сразу возникла кандидатура руководителя «Альфа Ромео» - Фредерика Вассера, который уже руководил «Рено». Слухи оказались точны и с 9 января Вассер сменит Бинотто.

….и открыл сезон переходов

С уходом Вассера образовалась вакансия в «Альфа Ромео». Команда с 2026 года станет частью большого проекта «Ауди», но до него надо еще дожить. Кто может сменить Вассера на капитанском мостике «Заубера», выступающего под эгидой «Альфа Ромео»? Источники в паддоке назвали главного кандидата – Андреаса Зайдля. Руководитель «Макларен» покинул свой пост ради перехода в «Sauber Group». И логика в этом шаге есть. Зайдль уже работал в гоночных программах группы «Фольксваген», кому принадлежит «Ауди». Под его руководством заводская команда «Порше» трижды побеждала в Ле-Мане. Плюс хорошие отношения с председателем совета директоров «Ауди» Маркусом Дюйсманном. Тем более, что они уже работали вместе. Собственно, поэтому и были слухи о том, что «Порше» после провала сделки с «Ред Булл» выберет в качестве партнера именно «Макларен».

Преемником Зайдля в «Макларен» стал исполнительный гоночный директор команды Андреа Стелла, ранее работавший в «Феррари», в том числе и гоночным инженером Кими Райкконена и Фернандо Алонсо.

Но среди руководства команд есть еще один отставник – Йост Капито.

Капито ушел вместе с техническим директором

Если вакансия руководителя «Макларена» уже занята, то вакансия в «Уильямс» вполне реальная. О своей отставке после двух лет работы объявил руководитель команды Йост Капито, а следом за ним и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон. О причинах отставки не говорится, но и ее связывают с возможным партнерством с «Ауди». Капито был спортивным директором «Фольксваген». Но сейчас место руководителя проекта уже занял Зайдль. Куда отправится Капито? Вопрос открытый. Как и то, что будет делать «Уильямс». По данным источников в паддоке, команду покинуло много сотрудников и в Гроуве ожидают сложное межсезонье.

В пресс-службе Sauber Group отметили, что Зайдль будет искать преемника Вассера. И кто знает, может Капито и сможет найти себе новое место работы, как раз и связанное с «Ауди».