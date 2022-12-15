«Формула-1» сверила часы

Международная автомобильная федерация официально определила время, места и всех действующих лиц чемпионата 2023 года, опубликовав заявочный лист команд и время начала всех сессий сезона. Пилоты в командах известны, остается лишь пара вакансий в руководстве гоночных коллективов, календарь известен, все остальное тоже – осталось лишь дождаться начала.

«Хонда» вернулась в «Формулу-1», «Хаас» поменял название

Упоминание японских производителей силовых установок официально будет зафиксировано у двух команд. В название силовых установок, используемых командами «Ред Булл» и «Альфа Таури», добавлено марка «Хонда». Если раньше они назывались Red Bull Powertrains, то теперь – Honda RBPT.

Справедливости ради стоит сказать, что сотрудничество с «Хондой» у «Ред Булл» не прекращалось даже после объявления японских производителей об уходе из «Формулы-1». И возвращение марки «Хонда» всего лишь де-юре закрепляет их присутствие в главной гоночной серии.

Говоря о других производителях моторов, то четыре команды продолжат использовать силовые установки «Мерседес». Это сама заводская команда, а также «Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс». Три команды останутся с «Феррари»: «Альфа Ромео», «Хаас» и заводская команда из Маранелло. Одна команда будет использовать моторы «Рено» - «Альпин», которая и является заводским коллективом из Энстоуна.

Заявочный лист подтвердил, что «Хаас» изменит свое полное название команды. Теперь она будет называться MoneyGram F1 Haas Team. В новом году на машинах команды появится новая ливрея. Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022. Упоминание о российской компании также исчезло из названия команды.

Сарджент выбирает 02

В предстоящем сезоне в «Формуле-1» дебютируют двое гонщиков, а значит им предстояло выбрать номера, под которыми они будут выступать. Оскар Пиастри в «Макларен» выбрал 81. А у Логан Сарджент в «Уильямсе» будет необычный номер – 02. Как правило, все номера первой десятки были без нуля впереди.

Формально дебют Ника де Вриза состоялся в Монце, поэтому уже к совсем уж дебютантам отнести чемпиона «Формулы Е» сложно. Де Вриз продолжит использовать номер 21, под которым выступал. Как и Нико Хюлькенберг номер 27.

Пора сверить часы

В сезоне 2023 года будет 23 этапа (китайский все же отменен и не будет заменен никаким другим). Сезон стартует в Бахрейне 5 марта и финиширует в Абу-Даби 26 ноября. Отдельно нужно выделить Гран-при Лас-Вегаса. Первые две сессии свободных заездов будут в четверг по местному времени, третья тренировка и квалификация – в пятницу. Основная гонка пройдет в субботу. В Москве к времени началу всех сессий будет уже утро следующего дня: соответственно пятницы, субботы и воскресенья.

Расписание гоночных уик-эндов (время московское)

Звездочкой помечены Гран-при, в которых предусмотрены спринтерские гонки. Соответственно в них вторая сессия свободных заездов заменяется квалификацией спринтерской гонки, а субботняя квалификация самой спринтерской гонкой.