«Формула-1» сверила часы

Международная автомобильная федерация официально определила время, места и всех действующих лиц чемпионата 2023 года, опубликовав заявочный лист команд и время начала всех сессий сезона. Пилоты в командах известны, остается лишь пара вакансий в руководстве гоночных коллективов, календарь известен, все остальное тоже – осталось лишь дождаться начала.
«Хонда» вернулась в «Формулу-1», «Хаас» поменял название
Упоминание японских производителей силовых установок официально будет зафиксировано у двух команд. В название силовых установок, используемых командами «Ред Булл» и «Альфа Таури», добавлено марка «Хонда». Если раньше они назывались Red Bull Powertrains, то теперь – Honda RBPT.
Справедливости ради стоит сказать, что сотрудничество с «Хондой» у «Ред Булл» не прекращалось даже после объявления японских производителей об уходе из «Формулы-1». И возвращение марки «Хонда» всего лишь де-юре закрепляет их присутствие в главной гоночной серии.
Говоря о других производителях моторов, то четыре команды продолжат использовать силовые установки «Мерседес». Это сама заводская команда, а также «Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс». Три команды останутся с «Феррари»: «Альфа Ромео», «Хаас» и заводская команда из Маранелло. Одна команда будет использовать моторы «Рено» - «Альпин», которая и является заводским коллективом из Энстоуна.
Заявочный лист подтвердил, что «Хаас» изменит свое полное название команды. Теперь она будет называться MoneyGram F1 Haas Team. В новом году на машинах команды появится новая ливрея. Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022. Упоминание о российской компании также исчезло из названия команды.
Сарджент выбирает 02
В предстоящем сезоне в «Формуле-1» дебютируют двое гонщиков, а значит им предстояло выбрать номера, под которыми они будут выступать. Оскар Пиастри в «Макларен» выбрал 81. А у Логан Сарджент в «Уильямсе» будет необычный номер – 02. Как правило, все номера первой десятки были без нуля впереди.
Формально дебют Ника де Вриза состоялся в Монце, поэтому уже к совсем уж дебютантам отнести чемпиона «Формулы Е» сложно. Де Вриз продолжит использовать номер 21, под которым выступал. Как и Нико Хюлькенберг номер 27.
Пора сверить часы
В сезоне 2023 года будет 23 этапа (китайский все же отменен и не будет заменен никаким другим). Сезон стартует в Бахрейне 5 марта и финиширует в Абу-Даби 26 ноября. Отдельно нужно выделить Гран-при Лас-Вегаса. Первые две сессии свободных заездов будут в четверг по местному времени, третья тренировка и квалификация – в пятницу. Основная гонка пройдет в субботу. В Москве к времени началу всех сессий будет уже утро следующего дня: соответственно пятницы, субботы и воскресенья.
Расписание гоночных уик-эндов (время московское)
Звездочкой помечены Гран-при, в которых предусмотрены спринтерские гонки. Соответственно в них вторая сессия свободных заездов заменяется квалификацией спринтерской гонки, а субботняя квалификация самой спринтерской гонкой.
Гран-при
1-я сессия
2-я сессия
3-я сессия
Квалификация
Гонка
1.
Бахрейн
14:30
18:00
14:30
18:00
18:00
2.
Саудовская Аравия
16:30
20:00
16:30
20:00
20:00
3.
Австралия
04:30
08:00
04:30
08:00
08:00
4.
Азербайджан*
12:30
16:00
12:30
16:30
14:00
5.
Майами
20:30
00:00
19:30
23:00
22:30
6.
Эмилия-Романья
14:30
18:00
13:30
17:00
16:00
7.
Монако
14:30
18:00
13:30
17:00
16:00
8.
Испания
14:30
18:00
13:30
17:00
16:00
9.
Канада
20:30
00:00
19:30
23:00
21:00
10.
Австрия*
14:30
18:00
13:30
17:30
16:00
11.
Великобритания
14:30
18:00
13:30
17:00
17:00
12.
Венгрия
14:30
18:00
13:30
17:00
16:00
13.
Бельгия*
14:30
18:00
13:30
17:30
16:00
14.
Нидерланды
13:30
17:00
12:30
16:00
16:00
15.
Италия
14:30
18:00
13:30
17:00
16:00
16.
Сингапур
12:30
16:00
12:30
16:00
15:00
17.
Япония
05:30
09:00
05:30
09:00
08:00
18.
Катар*
13:30
17:00
13:30
17:30
17:00
19.
США*
20:30
00:00
21:00
01:00
22:00
20.
Мексика
21:30
01:00
20:30
00:00
23:00
21.
Бразилия*
17:30
21:00
17:30
21:30
20:00
22.
Лас-Вегас
05:30
09:00
05:30
09:00
09:00
23.
Абу-Даби
12:30
15:00
13:30
17:00
16:00